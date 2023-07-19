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Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - Reuters

Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - Reuters - 19.07.2023 Украина.ру

Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - Reuters

Пять центральноевропейских государств попросят Евросоюз продлить запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября. Об этом сообщил журналистам Reuters министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь

2023-07-19T15:42

2023-07-19T15:42

2023-07-19T15:42

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Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов при продолжении транзитных поставок. Также они обсудят вариант, при котором страны могли бы индивидуально обратиться к ЕС с просьбой добавить продукты в список запрещенных, сказал Надь.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.

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2023

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