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Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - Reuters
Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - Reuters - 19.07.2023 Украина.ру
Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - Reuters
Пять центральноевропейских государств попросят Евросоюз продлить запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября. Об этом сообщил журналистам Reuters министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
2023-07-19T15:42
2023-07-19T15:42
2023-07-19T15:42
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Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов при продолжении транзитных поставок. Также они обсудят вариант, при котором страны могли бы индивидуально обратиться к ЕС с просьбой добавить продукты в список запрещенных, сказал Надь.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, ес, зарубежье, польша, словакия, венгрия, румыния, болгария, евросоюз, зерно, украина, запрет, импорт
Новости, ЕС, Зарубежье, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Евросоюз, зерно, Украина, запрет, импорт
Пять стран ЕС предложили продлить запрет на импорт украинского зерна - Reuters
Пять центральноевропейских государств попросят Евросоюз продлить запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября. Об этом сообщил журналистам Reuters министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь
Представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут просить Еврокомиссию сохранить запрет на импорт украинских продуктов при продолжении транзитных поставок. Также они обсудят вариант, при котором страны могли бы индивидуально обратиться к ЕС с просьбой добавить продукты в список запрещенных, сказал Надь.
"Мы едем в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября", - сказал Надь.
В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.
После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.