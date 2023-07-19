https://ukraina.ru/20230719/1048108557.html

Насколько реальна зерновая сделка без России?

Насколько реальна зерновая сделка без России? - 19.07.2023 Украина.ру

Насколько реальна зерновая сделка без России?

Судя по всему, решение о прекращении зерновой сделки было принято заранее и хамские выходки Эрдогана (возвращение "азовцев") и Зеленского (удар по Крымскому мосту) были реакцией на уже принятое решение. Так или иначе, Россия от прекращения сделки ничего не проиграла, что нельзя сказать о Турции и Украине

2023-07-19T15:51

2023-07-19T15:51

2023-07-19T18:02

эксклюзив

украина

турция

россия (рф)

сша

зерновая сделка

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В то же время, заявление Владимира Зеленского относительно возможности продления сделки без участия России нельзя назвать совсем уж безответственным. Никто ведь не предполагает, что Россия будет обстреливать мирные транспортные корабли, тем более – третьих стран (своего флота у Украины нет). Более того, Владимир Путин ещё в июне прошлого года сказал, что Россия не блокирует украинские торговые порты: "мы гарантируем мирный проход без всяких проблем. Они должны разминировать и поднять там со дна Черного моря корабли, которые были затоплены для того, чтобы затруднить ход в те порты на юге Украины".Т.о., организовать новую зерновую сделку без российского участия и, соответственно, без российского контроля (т.е. – свободно используя идущие порожняком сухогрузы для доставки военной техники, снаряжения и боеприпасов) можно. Однако, возникают вопросы финансово-психологического характера.В целом они описаны в публикации Bloomberg от 18 июля.Без страховки в этот регион никто не поплывёт, а страховики ставки задерут. Или вообще откажутся работать. Вопрос тут чисто психологический – вообще все понимают, что русские стрелять не будут, но речь ведь идёт о зоне военных действий с рисками, запредельными по определению. О возможности провокации с украинской стороны Bloomberg не пишет из соображений политкорректности, но мы-то понимаем…Bloomberg также ссылается на мнение турецкого источника: "Турция не станет рисковать своими военными кораблями, чтобы помочь судам из Украины, и вместо этого сосредоточится на перезапуске сделки с участием России".Ну и самое главное – бог с ними, с кораблями, но ударов по портам и портовой инфраструктуре никто не отменял. А они и произошли в ночь на 18 и 19 июля.По официальным данным МО РФ на 18 июля: "нанесён групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса. Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим". Интересно, что пока зерновая сделка работала, удары по местам базирования морских беспилотников не наносились.Официальных данных по ситуации 19 июля нет, но по сообщениям СМИ и телеграм-каналов известно, что удары нанесены по портам Одессы и Ильичёвска (Черноморска). Опубликованные фото и видеоматериалы позволяют говорить о пожарах и вторичных детонациях на поражённых объектах.В общем, эти факты уверенности перевозчикам и страховикам тоже не добавляют, хотя и неизвестно, как действовало бы российское командование в случае, если бы в портах присутствовали суда нейтральных стран, которые могли случайно пострадать от российских ударов (ну и от украинских зенитных ракет, конечно).В целом, как представляется, заключение новой зерновой сделки без российского участия и без российских гарантий возможно, но для этого надо решить ряд задач:1. Уговорить Турцию согласиться принять участие в сделке, пусть даже и без военной составляющей.Теоретически это возможно, особенно если вмешаются США и что-то предложат Эрдогану. Правда совершенно непонятно, не сочтут ли сами США заключение сделки действием, направленным на эскалацию, и, главное, что именно и зачем они должны будут предложить Турции (тут стоит вспомнить отчаянный торг вокруг расширения НАТО).2. Уговорить страховиков работать в рамках сделки.Скорее всего нужны дополнительные финансовые гарантии для страхования кораблей, идущих в украинские порты. Понятно, что ни у Украины, ни у Турции денег для этого нет.3. Гарантировать безопасность кораблей в портах.Очевидно, украинская сторона должна продемонстрировать отправку в район Одессы новых ЗРК. Учитывая, что их и так мало, скорее всего их придётся снимать с фронта и из столичного региона. Пойдёт ли на это украинское военно-политическое руководство – большой вопрос.Очевидно, что все эти проблемы не относятся к числу нерешаемых, но вопрос в цене – точно речь идёт о перевозке зерна, а не, например, "медицинского каннабиса"? Кажется, перевозка зерна расходы на обеспечение сделки не окупит…

https://ukraina.ru/20230718/1048083506.html

https://ukraina.ru/20230718/1048086111.html

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эксклюзив, украина, турция, россия (рф), сша, зерновая сделка