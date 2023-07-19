https://ukraina.ru/20230719/1048106289.html

В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд

В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд - 19.07.2023 Украина.ру

В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд

Из-за возгорания на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыт участок трассы "Таврида". Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 19 июля

2023-07-19T09:59

2023-07-19T09:59

2023-07-19T09:59

новости

сергей аксенов

крым

таврида

пожар

полигон

эвакуация

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Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыт участок трассы "Таврида", сообщил Аксёнов. Из четырёх ближайших посёлков на сутки эвакуируют местных жителей. На месте ЧП развёрнут оперативный штаб. Для объезда закрытого участка трассы со стороны Симферополя в районе села Льговское необходимо свернуть на старую дорогу. Выехать на "Тавриду" можно через поселок Первомайское или Феодосию. Такой же маршрут в обратном направлении, либо по дороге Феодосия – Белогорск.Следователи установят причины пожара на полигоне. Пострадавших нет. Эвакуированные жители получают всю необходимую помощь в пунктах размещения. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки.Утром 17 июля два надводных украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли два человека, ребенок пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". После теракта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме. Власти рекомендовали туристам добираться в Крым на поездах или по сухопутному коридору через новые регионы России.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

https://ukraina.ru/20230719/1048105544.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей аксенов, крым, таврида, пожар, полигон, эвакуация