В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд - 19.07.2023 Украина.ру
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В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд
В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд - 19.07.2023 Украина.ру
В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд
Из-за возгорания на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыт участок трассы "Таврида". Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 19 июля
2023-07-19T09:59
2023-07-19T09:59
новости
сергей аксенов
крым
таврида
пожар
полигон
эвакуация
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Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыт участок трассы "Таврида", сообщил Аксёнов. Из четырёх ближайших посёлков на сутки эвакуируют местных жителей. На месте ЧП развёрнут оперативный штаб. Для объезда закрытого участка трассы со стороны Симферополя в районе села Льговское необходимо свернуть на старую дорогу. Выехать на "Тавриду" можно через поселок Первомайское или Феодосию. Такой же маршрут в обратном направлении, либо по дороге Феодосия – Белогорск.Следователи установят причины пожара на полигоне. Пострадавших нет. Эвакуированные жители получают всю необходимую помощь в пунктах размещения. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки.Утром 17 июля два надводных украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли два человека, ребенок пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". После теракта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме. Власти рекомендовали туристам добираться в Крым на поездах или по сухопутному коридору через новые регионы России.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
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новости, сергей аксенов, крым, таврида, пожар, полигон, эвакуация
Новости, Сергей Аксенов, Крым, Таврида, пожар, полигон, эвакуация

В Крыму перекрыли "Тавриду", власти предложили объезд

09:59 19.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие движения по первой очереди трассы "Таврида"
Открытие движения по первой очереди трассы Таврида - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Из-за возгорания на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыт участок трассы "Таврида". Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 19 июля
Из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыт участок трассы "Таврида", сообщил Аксёнов. Из четырёх ближайших посёлков на сутки эвакуируют местных жителей. На месте ЧП развёрнут оперативный штаб.
Для объезда закрытого участка трассы со стороны Симферополя в районе села Льговское необходимо свернуть на старую дорогу. Выехать на "Тавриду" можно через поселок Первомайское или Феодосию. Такой же маршрут в обратном направлении, либо по дороге Феодосия – Белогорск.
Следователи установят причины пожара на полигоне. Пострадавших нет. Эвакуированные жители получают всю необходимую помощь в пунктах размещения. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки.
Утром 17 июля два надводных украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли два человека, ребенок пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".
После теракта движение автотранспорта запустили в реверсивном режиме. Власти рекомендовали туристам добираться в Крым на поездах или по сухопутному коридору через новые регионы России.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
09:33
В Крыму загорелся полигон - АксеновПричины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Об этом заявил 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
 
НовостиСергей АксеновКрымТавридапожарполигонэвакуация
 
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