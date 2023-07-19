https://ukraina.ru/20230719/1048094012.html

Грег Вайнер: Западу нужно, чтобы люди из России не убегали, а шли на Красную площадь делать майдан

Грег Вайнер: Западу нужно, чтобы люди из России не убегали, а шли на Красную площадь делать майдан - 19.07.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Западу нужно, чтобы люди из России не убегали, а шли на Красную площадь делать майдан

Почему релоканты возвращаются в Россию, а украинские беженцы в Киев? За что должны платить уехавшие из РФ спортсмены? Почему Киев паникует и взрывает российские объекты? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина. ру ответил американист, политолог Грег Вайнер

2023-07-19T07:27

2023-07-19T07:27

2023-07-19T09:08

интервью

россия (рф)

украина

снг

европа

прибалтика

киев

польша

германия

сша

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Ранее на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что половина россиян, уехавших из страны за последние полтора года, вернулись и этот процесс продолжается. По данным Росстата, с января по сентябрь 2022 года миграционный отток населения составил 96 тыс. Диапазон числа уехавших россиян по другим статистическим данным колеблется в пределах 500–700 тысяч.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с начала спецоперации из Украины выехали более 8 млн человек. Больше всего беженцев приняла Россия — 2,8 миллиона. В число европейских стран, принявших более 100 тысяч человек, вошли Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания, Великобритания, Болгария, Франция, Румыния, Словакия, Молдавия.— Грег, какая ситуация сейчас в миграционном поле? Что происходит с украинскими беженцами в Европе?— Во-первых, мечта украинского беженца — это Германия, где самые щедрые социальные выплаты в Европе для беженцев. Огромное число граждан Украины, которое приехало изначально в Прибалтику и Польшу, сейчас перебрались в Германию. Это страна, где можно получить хорошую поддержку и помощь от государства в тех деньгах, которые немыслимы в Польше и странах Прибалтики.Во-вторых, немало киевлян вернулись в родной город, несмотря на идущие военные действия. Для них нет работы в Европе: без дохода — нет жизни. А в Киеве все-такие есть своя квартира, машина и другие нажитые блага (у кого они остались, конечно).— Что происходит с уехавшими российскими релокантами?— С релокантами ситуация четкая и понятная, если мы говорим о Европе. Люди рванули из России на панике, рассчитывая, что их примут на Западе как беженцев, с распростертыми объятиями. Но если приехавших украинцев по началу принимали действительно с пониманием, то с русскими была другая история.Мало того — было ужесточено законодательство по приему россиян — в Восточной Европе, Прибалтике, Турции и так далее. Западу нужно, чтобы люди из России не убегали, а массово шли на Красную площадь и там проводили свержение собственного правительства.— С какими сложностями сталкиваются релоканты в Европе?—Тут все просто — хочешь что-то новое, плати. Многие уезжали с наличными деньгами, карточки в Европе не работали. Нужно найти жилье, питание, одежду, медицинскую помощь — плати, плати, плати. Мне вспоминается популярная на Уолл-стрит поговорка: "Бесплатных ланчей не бывает".Я приведу конкретные примеры. Например, в Нью-Йорке есть популярный для проживания район — боро Бруклин. [Боро — название административно-территориальных единиц в некоторых, в основном англоязычных, странах.— Ред.] Аренда двухкомнатной односпальной квартиры там стоит 2 000 долларов в месяц. Нужна еще еда — 600 долларов в месяц. Плюс оплата жилищно-коммунальных услуг, транспорта и мобильной связи и другие потребности. Итого, чтобы жить в Бруклине, на семью из 3 человек понадобится около 4 000 долларов в месяц — это 50 000 долларов в год после уплаты налогов.Если брать западное побережье Америки, особенно популярен у российских релокантов-айтишников город Сан-Франциско, потому что рядом там находится Силиконовая долина и Facebook.* Там все в два раза дороже чем в Бруклине, и год существования обойдется в 72 000 долларов в год.В Риге аренда очень маленькой 20-метровой квартиры-студии стоит 350–400 евро в месяц. В дополнение к этому идет горячая вода, электричество и другие услуги — 200 евро. Не говоря о том, что лекарства в три раза дороже чем в Москве. За килограмм клубники в мою недавнюю поездку в Ригу я отдал 1000 рублей. Это безумные цены для Латвии. Для понимания скажу, что пенсия в стране — 250–300 евро в месяц. Многие рижане стараются сейчас переводить дома на печи и отапливать жилье дровами — это самое экономное.Основной момент — это рост цен на газ, нефть. В среднем ценник по Восточной Европе подскочил минимум на 25–30%. Исходя из вышесказанного, многие россияне посчитали, прослезились и решили релокацию закончить: материальные вещи очень жесткие, тут нет никакой романтики.— Вы много путешествуете по странам СНГ. Какова ситуация с релокантами там?— Когда в сентябре прошлого года я был в Ереване, мои армянские друзья и коллеги говорили, что в Армении 300 тысяч русскоязычных граждан. В Узбекистане примерно такие же цифры наблюдались в прошлом году. Много русских (100–200 тысяч по моим данным) приземлилось в Грузии, где жизнь дешевле, чем в Армении и Узбекистане. Многие русские рванули в Прибалтику, но получили там разные препятствия и жесткую возможность приземлится.Сейчас люди с российскими паспортами никому не нужны особо, кроме своей страны. Их жестко принимают, стоимость жизни на Западе они совершенно не выдерживают — о чем тут можно говорить, если сами европейцы, подвязав пояса, живут?Я бы еще хотел сказать о менталитете релоканта. Это человек, который ждет чуда и который будет всех уверять, что сделанный им шаг был единственно верным. Я думаю, что процент возвращающихся релокантов будет набирать силу: 10% останется за рубежом — остальные вернутся.— Российских спортсменов могут обязать платить государству за смену гражданства. Такую инициативу предложили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Как считаете, это правильно?— Я считаю, это правильная инициатива, когда дело касается спортсменов уровня сборной. Каждый спортсмен такого уровня стоил стране если не сотни, то десятки тысяч долларов. Что касается других атлетов, тут есть разные случаи. Есть же еще ведомственные траты. Например, спортсмены футбольных клубов "Динамо" и ЦСКА, на которых тратились деньги Минобороны и общества "Динамо". Кто им будет возвращать средства?— Как вы относитесь к уехавшим артистам? Нужно им разрешить или запретить возвращаться в Россию?— Артисты делятся на две группы людей. Первые — просто уехали с началом СВО за рубеж, живут и работают там без каких-либо высказываний в сторону Россию. Например, так сделал любимый многими россиянами музыкант, экс-участник группы "Секрет" Максим Леонидов, уехавший в Израиль. Никаких политических заявлений от него не последовало.Вторые — это артисты, которые выступают с различными политическими речами, не соглашаются с тем, что происходит в РФ и вокруг нее. Это, конечно, другой разговор. Но я бы не спешил называть их предателями — людям свойственно ошибаться, особенно в горячке. Ведь некоторые, сделав два-три заявления, начинают понимать, что оказались неправы. Таким звездам я бы дорогу в Россию не закрывал.— Саммит НАТО прошел в Вильнюсе, где Украина не получила членства, но получила далеко идущие обязательства, в том числе о максимальной военной поддержке. Как на это реагируют в мировом международном сообществе?— На днях состоялась встреча представителей Евросоюза и Латинской Америки, где по поводу единства в отношении Украины не договорились. То, что произошло в Вильнюсе, в частности реакция Зеленского на заявление министра обороны Англии, мягко вызывает удивление и большие вопросы.У меня такое ощущение, что Зеленский "поймал звезду" (есть такое выражение) и чувствует себя светилом мировой политики — отсюда все проблемы, которые возникают у Украины.— Вы как политолог, в чем видите причины подрыва Крымского моста именно сейчас?— Удар был сознательный, рассчитанный на то, что будут жертвы, и информационный шум. Идет разгар летнего туристического сезона, многие россияне в силу очевидных причин (дороговизны Турции, закрытости для них европейских курортов) едут отдыхать в Крым. Украинцы, которые принимают решения об организации подобных терактов, прекрасно понимают, что мост не будет пустым и будут жертвы. Конечно, такие вещи очень нехорошо пахнут.— Ранее в одном интервью мы с вами говорили о том, что Киев боится прослыть агрессором, совершая диверсии против мирного населения…— Видимо после саммита НАТО все изменилось, Зеленскому нужно срочно что-то показать своему народу и западным кураторам. А раз нет достижений на фронте, контрнаступление не получается, побед и результатов у ВСУ нет — то хороши все методы. Удар по Крымскому мосту и мирным российским туристам — это победа в понимании Киева. Дескать, как бы русские не защищали мост, мы взяли и ударили.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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