Главная ошибка Зеленского: что говорили об Украине в мире 17 июля - 17.07.2023 Украина.ру
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Главная ошибка Зеленского: что говорили об Украине в мире 17 июля
Главная ошибка Зеленского: что говорили об Украине в мире 17 июля - 17.07.2023 Украина.ру
Главная ошибка Зеленского: что говорили об Украине в мире 17 июля
Украина.ру, 17.07.2023
2023-07-17T17:43
2023-07-17T17:43
эксклюзив
владимир зеленский
украина
сша
нато
евросоюз
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Украине вступит в ЕС спустя годы. Если это вообще когда-то произойдёт"Заявка Украины на быстрое членство в НАТО на прошлой неделе потерпела неудачу. Её путь к членству в Евросоюзе выглядит столь же ухабистым, несмотря на поддержку из Брюсселя. До вступления в ЕС остаются в лучшем случае годы", - пишет американская газета The Wall Street Journal.По словам исполнительного директора аналитического центра Европейского политического центра Фабиана Зулега, "существует общее мнение, что вступление Украины в ЕС - геополитический императив, однако это не обязательно означает, что это произойдёт, сейчас на столе нет реалистичного плана".The Wall Street Journal отмечает, что все члены Евросоюза перечисляют взносы в общий бюджет, и в результате наименее развитые государства получают субсидии, многократно превышающие перечисленную сумму, а вступление в сообщество Украины может кардинально изменить этот механизм."Вся архитектура ЕС должна измениться, если мы хотим интегрировать в неё такую большую страну, как Украина. Придётся изменить всю систему субсидий - самую привлекательную черту ЕС", - сказал политолог Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.ЕС и Латинская Америка не сошлись по УкраинеВ Брюсселе 17 июля открылся саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который не проводился с 2015 года, изначально сообщалось, что в нём примет участие президент Украины Владимир Зеленский, но в итоге организаторы передумали."Хотя Владимир Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришёл к выводу, что лучше его не приглашать", - пишет испанская газета Vanguardia.Тем не менее, по словам европейских дипломатов, украинская тематика займёт видное место в дискуссиях лидеров, в частности при обсуждении продовольственной безопасности. А вот постоянный представитель Бразилии при ЕС Педро Мигель да Коста э Силва сказал корреспонденту портала Euroactiv, что внимание участников мероприятия не будет сосредоточен на вопросах вокруг ситуации на Украине."Важный вопрос конфликта на Украине может подниматься во время двусторонних встреч, но важно, чтобы этот саммит не превратился в саммит, посвящённый Украине. Мы ожидаем, как в Бразилии, так и других странах, что в центре будут вопросы межрегионального сотрудничества с ЕС", - подчеркнул дипломат.Расхождение в видении повестки может привести к тому, что саммит завершится без принятия итогового документа: государства Евросоюза настаивают на включение в текст документа пункта с осуждением конфликта на Украине и требование полного вывода войск РФ, а представители Латинской Америки и Карибского бассейна предпочитают выразить озабоченность продолжающимися боевых действий и поддерживать усилия по их немедленному прекращению.Зеленский сам поверил в заботу Запада и ошибсяАвстралийский эксперт в области международных отношений, профессор Университета Дикина Скотт Бёрчилл уверен, что опосредованная война НАТО против России служит исключительно интересам Вашингтона, пытающегося сломить российскую армию, а единственный, кто заплатит за этот конфликт полную цену, - украинские граждане и военнослужащие. Принимать Украину в свои ряды НАТО, очевидно, не собирается, добавляет он."Саммит альянса в Вильнюсе, ставший унизительным разочарованием для Киева и лично для Зеленского, это убедительно доказал", - отмечает Бёрчилл."Западные покровители Украины уже понимают, что хвалёное контрнаступление имеет мало шансов на продвижение, и радость, царившая в стане военных сторонников Киева во время мятежа Пригожина, испарилась. Их пессимизм отражается в растущем нежелании поставлять высокотехнологичное оборудование, которое склонило бы чашу военных весов",- заявил эксперт.Никакие поставки новых вооружений ВСУ, включая кассетные боеприпасы, не способны изменить ситуацию на поле боя, это может "лишь отсрочить неизбежный политический компромисс, который наступит скорее раньше, чем позже", подчёркивает Бёрчилл."Ошибкой Зеленского стало то, что он поверил собственной рекламе западного мира, который заботится об украинском народе, что, конечно, совсем не так", - констатировал австралийский эксперт.
https://ukraina.ru/20230712/1047967157.html
https://ukraina.ru/20230707/1047871832.html
https://ukraina.ru/20230714/1048014043.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, украина, сша, нато, евросоюз
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Украина, США, НАТО, Евросоюз

Главная ошибка Зеленского: что говорили об Украине в мире 17 июля

17:43 17.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украине вступит в ЕС спустя годы. Если это вообще когда-то произойдёт
"Заявка Украины на быстрое членство в НАТО на прошлой неделе потерпела неудачу. Её путь к членству в Евросоюзе выглядит столь же ухабистым, несмотря на поддержку из Брюсселя. До вступления в ЕС остаются в лучшем случае годы", - пишет американская газета The Wall Street Journal.
По словам исполнительного директора аналитического центра Европейского политического центра Фабиана Зулега, "существует общее мнение, что вступление Украины в ЕС - геополитический императив, однако это не обязательно означает, что это произойдёт, сейчас на столе нет реалистичного плана".
The Wall Street Journal отмечает, что все члены Евросоюза перечисляют взносы в общий бюджет, и в результате наименее развитые государства получают субсидии, многократно превышающие перечисленную сумму, а вступление в сообщество Украины может кардинально изменить этот механизм.
"Вся архитектура ЕС должна измениться, если мы хотим интегрировать в неё такую большую страну, как Украина. Придётся изменить всю систему субсидий - самую привлекательную черту ЕС", - сказал политолог Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
12 июля, 13:34
"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 июля в своем телеграм-канале "перевела" на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза
ЕС и Латинская Америка не сошлись по Украине
В Брюсселе 17 июля открылся саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который не проводился с 2015 года, изначально сообщалось, что в нём примет участие президент Украины Владимир Зеленский, но в итоге организаторы передумали.
"Хотя Владимир Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришёл к выводу, что лучше его не приглашать", - пишет испанская газета Vanguardia.
Тем не менее, по словам европейских дипломатов, украинская тематика займёт видное место в дискуссиях лидеров, в частности при обсуждении продовольственной безопасности.
А вот постоянный представитель Бразилии при ЕС Педро Мигель да Коста э Силва сказал корреспонденту портала Euroactiv, что внимание участников мероприятия не будет сосредоточен на вопросах вокруг ситуации на Украине.
"Важный вопрос конфликта на Украине может подниматься во время двусторонних встреч, но важно, чтобы этот саммит не превратился в саммит, посвящённый Украине. Мы ожидаем, как в Бразилии, так и других странах, что в центре будут вопросы межрегионального сотрудничества с ЕС", - подчеркнул дипломат.
Расхождение в видении повестки может привести к тому, что саммит завершится без принятия итогового документа: государства Евросоюза настаивают на включение в текст документа пункта с осуждением конфликта на Украине и требование полного вывода войск РФ, а представители Латинской Америки и Карибского бассейна предпочитают выразить озабоченность продолжающимися боевых действий и поддерживать усилия по их немедленному прекращению.
Саммит CELAC - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 13:33
Бразильцы и мексиканцы не хотят видеть Зеленского. Как Украина поссорила Европу с Латинской АмерикойВ четверг, 6 июля, ряд западных СМИ сообщил, что латиноамериканские страны взбунтовались и не поддаются требованиям европейских дипломатов о поддержке Украины и осуждении России
Зеленский сам поверил в заботу Запада и ошибся
Австралийский эксперт в области международных отношений, профессор Университета Дикина Скотт Бёрчилл уверен, что опосредованная война НАТО против России служит исключительно интересам Вашингтона, пытающегося сломить российскую армию, а единственный, кто заплатит за этот конфликт полную цену, - украинские граждане и военнослужащие.
Принимать Украину в свои ряды НАТО, очевидно, не собирается, добавляет он.
"Саммит альянса в Вильнюсе, ставший унизительным разочарованием для Киева и лично для Зеленского, это убедительно доказал", - отмечает Бёрчилл.
"Западные покровители Украины уже понимают, что хвалёное контрнаступление имеет мало шансов на продвижение, и радость, царившая в стане военных сторонников Киева во время мятежа Пригожина, испарилась. Их пессимизм отражается в растущем нежелании поставлять высокотехнологичное оборудование, которое склонило бы чашу военных весов",- заявил эксперт.
Никакие поставки новых вооружений ВСУ, включая кассетные боеприпасы, не способны изменить ситуацию на поле боя, это может "лишь отсрочить неизбежный политический компромисс, который наступит скорее раньше, чем позже", подчёркивает Бёрчилл.
"Ошибкой Зеленского стало то, что он поверил собственной рекламе западного мира, который заботится об украинском народе, что, конечно, совсем не так", - констатировал австралийский эксперт.
14 июля, 12:54
"Зеленского будут менять, он всех достал". Эксперты об итогах саммита НАТОСаммит НАТО в Вильнюсе завершился. Украинцев он разочаровал, западные партнеры Киева оказались разгневаны поведением президента Зеленского и его недипломатическими постами в соцсетях
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийУкраинаСШАНАТОЕвросоюз
 
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