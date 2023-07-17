Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени - 17.07.2023 Украина.ру
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Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени
Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени - 17.07.2023 Украина.ру
Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени
В ночь с 16 на 17 июля был атакован Крымский мост, в результате террористического акта одна из секций моста была повреждена, двое человек погибли, несовершеннолетняя девочка была ранена
2023-07-17T12:03
2023-07-17T14:07
платон беседин
крымский мост
интервью
крым
всу
контрнаступление
теракт
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О символическом и практическом значении этой атаки изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, автор телеграм-канала Платон Беседин.— Платон, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ночная атака по Крымскому мосту была произведена двумя наводными беспилотниками, которые находятся на вооружении ВСУ. Атака названа террористическим актом, вы можете дать свою оценку произошедшему, учитывая то, что находитесь в Крыму?— Как и в первый раз, так и теперь атака была ожидаемой. Очевидно, что это основная цель и по ней будут наноситься удары. Понятно, что это террористический акт, но я также считаю, что это часть военной операции, которая сейчас идет, то есть часть того самого украинского контрнаступления.Контрнаступление идет, не отменяется и, помимо символического эффекта, одна из его задач — отрезать Севастополь от материка.Чудовищно, что снова погибли люди, причем люди из Белгородской области, которую и так непрерывно обстреливают.— Не менее предсказуемо было и глумление в официальных телеграм-каналах украинских силовых структур. СБУ шутит на тему народных песен, [Кирилл] Буданов открыто глумится.— Это часть информационной компании, пиара. Украина — государство, живущее, прежде всего, по законам пиара. Они провели успешную для них акцию и теперь издеваются. Ожидать от них какого-нибудь другого поведения странно, это люди, которые из любого теракта, из любой смерти сделают пиар.У нас есть противник, и он занимается своей работой. Наша задача — не говорить бесконечно об этих разноцветных линиях, а вести четкую, систематическую работу.— После прошлой атаки по Крымскому мосту было много людоедского креатива — плакаты, марки, шутки. Этого стоит ожидать и сейчас?— Второй раз не первый. Тогда, в первый раз, был шок и в России, и на Украине, а теперь уже, конечно, не так. Я сам в Севастополе, в Крыму вижу, как реагируют люди, и они, разумеется, в негативных эмоциях, но это уже не тот эффект, который был при первой атаке на мост. Конечно, появятся и мемы, и шутки, и все прочее, но они не будут иметь такого эффекта, как раньше.Я повторюсь, но главный вопрос в том, что если наши «ответки» сейчас будут в том, чтобы ударить по украинским энергетическим объектам, чтобы гражданские люди сидели без света, это приведет только к обратному эффекту.Важен четкий план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени, чтобы готовить теракты и бить по Крымскому мосту.В любом случае это имиджевая атака, и если, с одной стороны, эффект слабее, чем в первый раз, то с другой, знаете, как говорят, один раз это случайность, а второй — уже система.В «Хоббите» [Джона Толкиена] была такая фраза: «Третий раз за все платят». Не дай бог, чтобы третий раз случился.
https://ukraina.ru/20230503/1045885319.html
https://ukraina.ru/20230717/1048054048.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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платон беседин, крымский мост, интервью, крым, всу, контрнаступление, теракт
Платон Беседин, Крымский мост, Интервью, Крым, ВСУ, контрнаступление, теракт

Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени

12:03 17.07.2023 (обновлено: 14:07 17.07.2023)
 
© из личного архиваПлатон Беседин интервью
Платон Беседин интервью
© из личного архива
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В ночь с 16 на 17 июля был атакован Крымский мост, в результате террористического акта одна из секций моста была повреждена, двое человек погибли, несовершеннолетняя девочка была ранена
О символическом и практическом значении этой атаки изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, автор телеграм-канала Платон Беседин.
Платон, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что ночная атака по Крымскому мосту была произведена двумя наводными беспилотниками, которые находятся на вооружении ВСУ. Атака названа террористическим актом, вы можете дать свою оценку произошедшему, учитывая то, что находитесь в Крыму?
— Как и в первый раз, так и теперь атака была ожидаемой. Очевидно, что это основная цель и по ней будут наноситься удары.
Понятно, что это террористический акт, но я также считаю, что это часть военной операции, которая сейчас идет, то есть часть того самого украинского контрнаступления.
Контрнаступление идет, не отменяется и, помимо символического эффекта, одна из его задач — отрезать Севастополь от материка.
Чудовищно, что снова погибли люди, причем люди из Белгородской области, которую и так непрерывно обстреливают.
Платон Беседин
3 мая, 12:54
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— Не менее предсказуемо было и глумление в официальных телеграм-каналах украинских силовых структур. СБУ шутит на тему народных песен, [Кирилл] Буданов открыто глумится.
— Это часть информационной компании, пиара. Украина — государство, живущее, прежде всего, по законам пиара. Они провели успешную для них акцию и теперь издеваются. Ожидать от них какого-нибудь другого поведения странно, это люди, которые из любого теракта, из любой смерти сделают пиар.
У нас есть противник, и он занимается своей работой. Наша задача — не говорить бесконечно об этих разноцветных линиях, а вести четкую, систематическую работу.
— После прошлой атаки по Крымскому мосту было много людоедского креатива — плакаты, марки, шутки. Этого стоит ожидать и сейчас?
— Второй раз не первый. Тогда, в первый раз, был шок и в России, и на Украине, а теперь уже, конечно, не так.
Я сам в Севастополе, в Крыму вижу, как реагируют люди, и они, разумеется, в негативных эмоциях, но это уже не тот эффект, который был при первой атаке на мост. Конечно, появятся и мемы, и шутки, и все прочее, но они не будут иметь такого эффекта, как раньше.
Я повторюсь, но главный вопрос в том, что если наши «ответки» сейчас будут в том, чтобы ударить по украинским энергетическим объектам, чтобы гражданские люди сидели без света, это приведет только к обратному эффекту.
Важен четкий план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени, чтобы готовить теракты и бить по Крымскому мосту.
В любом случае это имиджевая атака, и если, с одной стороны, эффект слабее, чем в первый раз, то с другой, знаете, как говорят, один раз это случайность, а второй — уже система.
В «Хоббите» [Джона Толкиена] была такая фраза: «Третий раз за все платят». Не дай бог, чтобы третий раз случился.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
10:00
Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке"Если бы очередная диверсия на Крымском мосту произошла накануне или даже в момент проведения саммита НАТО в Вильнюсе, можно было бы практически без сомнений утверждать, что она организована в интересах Владимира Зеленского. Вопрос соучастия в этом мероприятии американцев тогда оставался бы открытым
 
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