Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру
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Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост
Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру
Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост
О том, как врагу удалось повторно совершить теракт на Крымский мост, в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга, член экспертного совета "Офицеры России Василий Дандыкин
2023-07-17T15:00
2023-07-17T15:00
интервью
крым
россия (рф)
украина
сша
севастополь
дроны
беспилотники
керченский пролив
всу
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Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.— Василий Алексеевич, как получилось, что стала возможна новая атака — после инцидента в прошлом году?— Да, трагедия ужасная: погибли два человека, девочка сиротой осталась. Дело в том, что буквально вчера враг атаковал главную базу Севастополя, в том числе надводными и воздушными беспилотниками. Все это взаимосвязано. Два надводных и все воздушные вражеские беспилотники уничтожены. Это говорит о том, что в Севастополе как главной базе российского флота организована оборона от всех видов дронов. Это все-таки город и здесь и боновые заграждения, и средства ПВО, и все остальное в комплексе работает.— Почему средства космической и авиационной технической разведки, морская авиация, заградительные боны пропустили дроны-камикадзе в Керченском проливе? Почему не смогли на дальних рубежах их обнаружить?— Космические связи в 03:15… Я смотрю — море [на момент теракта] было спокойное. В шторм беспилотники не пройдут, там определённое нужно волнение моря. Это была ночь, а дроны по окраске, как вы видели, сливаются с морем. Так вот получилось…Наша ПВО уже сбивала беспилотники на подлёте и ракеты крылатые в этом году. Касательно надводной и подводной составляющей... Где-то здесь, я думаю, произошёл сбой. Азовское море — это наше море. С крымского направления подводные и надводные беспилотники киевского режима не доходили. Нужно, конечно, разобраться, откуда они выходят, почему взорвалось под мостом. .Крымский мост — мост стратегического значения, легенда и гордость России. В прошлом году, когда случился теракт, было всё сделано, чтобы исключить наземную составляющую теракта, несмотря на недовольство проезжающих — шла тотальная проверка, досмотр и так далее. Я не сомневаюсь, что было реализовано и воздушное прикрытие.— С какой целью Киев пошел на такие действия?— Это ответ на неудачи и приостановку зерновой сделки. Мы наносим удары по нацистам, по формированиям, по наёмникам, в частности по Львову — они же бьют исключительно по мирному населению. В общем-то известная тактика киевского режима — там сейчас большая радость и перемога. Это из разряда того, что делали фашисты, когда обстреливали Ленинград или Лондон — здесь то же самое.Вооруженные силы Украины хотят ещё сорвать курортный сезон в Севастополе, в Крыму. Как сказали в Киеве, 800 тысяч крымчан они хотят выселить, остальных, которые сотрудничают, наверное, посадить в концлагеря.— Каким должен быть наш ответ на теракт на Крымском мосту?— Я думаю, выводы будут сделаны, будет усилена противодиверсионная работа. Силовые структуры должны работать как единый организм: Минобороны, Черноморский флот, Росгвардия, другие органы. Естественно, необходимо учитывать все. Вспомните, у ВСУ же не получилась провокация — прорваться у Керченского моста к двум нашим бронекатерам, суднам обеспечения. Мы отработали нормально. А здесь, к сожалению, в 3:15 как-то они проскользнули. Как не называй военные действия спецоперацией, но идет настоящая война.Враг коварен и жесток, тем более, есть кому его консультировать и направлять дроны. Это, конечно, спецслужбы Великобритании и США, которые помогают. В частности, это может быть американский беспилотник, который постоянно летает там и, возможно, информацию собирает и сбрасывают украинским силам. Естественно, что наводка на мост шла из космоса, и всё это велось операторами.Конечно, будет ответ России на это, будет возмездие. Скоро мы узнаем, какое. Я надеюсь, что все проанализируют и сделают выводы.
https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html
https://ukraina.ru/20230717/1048056692.html
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Анна Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, крым, россия (рф), украина, сша, севастополь, дроны, беспилотники, керченский пролив, всу, спецоперация, теракт, атака, крымский мост
Интервью, Крым, Россия (РФ), Украина, США, Севастополь, дроны, беспилотники, Керченский пролив, ВСУ, Спецоперация, теракт, атака, Крымский мост

Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост

15:00 17.07.2023
 
© rusplt.ruВасилий Дандыкин интервью
Василий Дандыкин интервью
© rusplt.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
О том, как врагу удалось повторно совершить теракт на Крымский мост, в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга, член экспертного совета "Офицеры России Василий Дандыкин
Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
— Василий Алексеевич, как получилось, что стала возможна новая атака — после инцидента в прошлом году?
— Да, трагедия ужасная: погибли два человека, девочка сиротой осталась. Дело в том, что буквально вчера враг атаковал главную базу Севастополя, в том числе надводными и воздушными беспилотниками. Все это взаимосвязано.
Два надводных и все воздушные вражеские беспилотники уничтожены. Это говорит о том, что в Севастополе как главной базе российского флота организована оборона от всех видов дронов. Это все-таки город и здесь и боновые заграждения, и средства ПВО, и все остальное в комплексе работает.
— Почему средства космической и авиационной технической разведки, морская авиация, заградительные боны пропустили дроны-камикадзе в Керченском проливе? Почему не смогли на дальних рубежах их обнаружить?
— Космические связи в 03:15… Я смотрю — море [на момент теракта] было спокойное. В шторм беспилотники не пройдут, там определённое нужно волнение моря. Это была ночь, а дроны по окраске, как вы видели, сливаются с морем. Так вот получилось…
Наша ПВО уже сбивала беспилотники на подлёте и ракеты крылатые в этом году.
Василий Дандыкин
2 ноября 2022, 13:50
Василий Дандыкин: кто он
Касательно надводной и подводной составляющей... Где-то здесь, я думаю, произошёл сбой. Азовское море — это наше море. С крымского направления подводные и надводные беспилотники киевского режима не доходили.
Нужно, конечно, разобраться, откуда они выходят, почему взорвалось под мостом. .
Крымский мост — мост стратегического значения, легенда и гордость России. В прошлом году, когда случился теракт, было всё сделано, чтобы исключить наземную составляющую теракта, несмотря на недовольство проезжающих — шла тотальная проверка, досмотр и так далее.
Я не сомневаюсь, что было реализовано и воздушное прикрытие.
— С какой целью Киев пошел на такие действия?
— Это ответ на неудачи и приостановку зерновой сделки. Мы наносим удары по нацистам, по формированиям, по наёмникам, в частности по Львову — они же бьют исключительно по мирному населению. В общем-то известная тактика киевского режима — там сейчас большая радость и перемога.
Это из разряда того, что делали фашисты, когда обстреливали Ленинград или Лондон — здесь то же самое.
Вооруженные силы Украины хотят ещё сорвать курортный сезон в Севастополе, в Крыму. Как сказали в Киеве, 800 тысяч крымчан они хотят выселить, остальных, которые сотрудничают, наверное, посадить в концлагеря.
— Каким должен быть наш ответ на теракт на Крымском мосту?
— Я думаю, выводы будут сделаны, будет усилена противодиверсионная работа.
Силовые структуры должны работать как единый организм: Минобороны, Черноморский флот, Росгвардия, другие органы. Естественно, необходимо учитывать все.
Вспомните, у ВСУ же не получилась провокация — прорваться у Керченского моста к двум нашим бронекатерам, суднам обеспечения. Мы отработали нормально. А здесь, к сожалению, в 3:15 как-то они проскользнули. Как не называй военные действия спецоперацией, но идет настоящая война.
Враг коварен и жесток, тем более, есть кому его консультировать и направлять дроны. Это, конечно, спецслужбы Великобритании и США, которые помогают. В частности, это может быть американский беспилотник, который постоянно летает там и, возможно, информацию собирает и сбрасывают украинским силам.
Естественно, что наводка на мост шла из космоса, и всё это велось операторами.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
11:42
Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону
Конечно, будет ответ России на это, будет возмездие. Скоро мы узнаем, какое. Я надеюсь, что все проанализируют и сделают выводы.
 
ИнтервьюКрымРоссия (РФ)УкраинаСШАСевастопольдроныбеспилотникиКерченский проливВСУСпецоперациятерактатакаКрымский мост
 
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