https://ukraina.ru/20230717/1048063943.html

Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост

Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост - 17.07.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост

О том, как врагу удалось повторно совершить теракт на Крымский мост, в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга, член экспертного совета "Офицеры России Василий Дандыкин

2023-07-17T15:00

2023-07-17T15:00

2023-07-17T15:00

интервью

крым

россия (рф)

украина

сша

севастополь

дроны

беспилотники

керченский пролив

всу

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Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали два украинских надводных беспилотника, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.— Василий Алексеевич, как получилось, что стала возможна новая атака — после инцидента в прошлом году?— Да, трагедия ужасная: погибли два человека, девочка сиротой осталась. Дело в том, что буквально вчера враг атаковал главную базу Севастополя, в том числе надводными и воздушными беспилотниками. Все это взаимосвязано. Два надводных и все воздушные вражеские беспилотники уничтожены. Это говорит о том, что в Севастополе как главной базе российского флота организована оборона от всех видов дронов. Это все-таки город и здесь и боновые заграждения, и средства ПВО, и все остальное в комплексе работает.— Почему средства космической и авиационной технической разведки, морская авиация, заградительные боны пропустили дроны-камикадзе в Керченском проливе? Почему не смогли на дальних рубежах их обнаружить?— Космические связи в 03:15… Я смотрю — море [на момент теракта] было спокойное. В шторм беспилотники не пройдут, там определённое нужно волнение моря. Это была ночь, а дроны по окраске, как вы видели, сливаются с морем. Так вот получилось…Наша ПВО уже сбивала беспилотники на подлёте и ракеты крылатые в этом году. Касательно надводной и подводной составляющей... Где-то здесь, я думаю, произошёл сбой. Азовское море — это наше море. С крымского направления подводные и надводные беспилотники киевского режима не доходили. Нужно, конечно, разобраться, откуда они выходят, почему взорвалось под мостом. .Крымский мост — мост стратегического значения, легенда и гордость России. В прошлом году, когда случился теракт, было всё сделано, чтобы исключить наземную составляющую теракта, несмотря на недовольство проезжающих — шла тотальная проверка, досмотр и так далее. Я не сомневаюсь, что было реализовано и воздушное прикрытие.— С какой целью Киев пошел на такие действия?— Это ответ на неудачи и приостановку зерновой сделки. Мы наносим удары по нацистам, по формированиям, по наёмникам, в частности по Львову — они же бьют исключительно по мирному населению. В общем-то известная тактика киевского режима — там сейчас большая радость и перемога. Это из разряда того, что делали фашисты, когда обстреливали Ленинград или Лондон — здесь то же самое.Вооруженные силы Украины хотят ещё сорвать курортный сезон в Севастополе, в Крыму. Как сказали в Киеве, 800 тысяч крымчан они хотят выселить, остальных, которые сотрудничают, наверное, посадить в концлагеря.— Каким должен быть наш ответ на теракт на Крымском мосту?— Я думаю, выводы будут сделаны, будет усилена противодиверсионная работа. Силовые структуры должны работать как единый организм: Минобороны, Черноморский флот, Росгвардия, другие органы. Естественно, необходимо учитывать все. Вспомните, у ВСУ же не получилась провокация — прорваться у Керченского моста к двум нашим бронекатерам, суднам обеспечения. Мы отработали нормально. А здесь, к сожалению, в 3:15 как-то они проскользнули. Как не называй военные действия спецоперацией, но идет настоящая война.Враг коварен и жесток, тем более, есть кому его консультировать и направлять дроны. Это, конечно, спецслужбы Великобритании и США, которые помогают. В частности, это может быть американский беспилотник, который постоянно летает там и, возможно, информацию собирает и сбрасывают украинским силам. Естественно, что наводка на мост шла из космоса, и всё это велось операторами.Конечно, будет ответ России на это, будет возмездие. Скоро мы узнаем, какое. Я надеюсь, что все проанализируют и сделают выводы.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230717/1048056692.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, крым, россия (рф), украина, сша, севастополь, дроны, беспилотники, керченский пролив, всу, спецоперация, теракт, атака, крымский мост