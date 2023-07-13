https://ukraina.ru/20230713/1047990144.html

Дмитрий Выдрин о феномене украинской власти и тайных пружинах "зерновой сделки"

Дмитрий Выдрин о феномене украинской власти и тайных пружинах "зерновой сделки" - 13.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о феномене украинской власти и тайных пружинах "зерновой сделки"

Известный политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин поделился с изданием Украина.ру впечатлениями от поездки в Узбекистан; обратил внимание на закулисье ситуации Украина.ру, 13.07.2023

2023-07-13T13:22

2023-07-13T13:22

2023-07-13T13:30

интервью

россия (рф)

турция

украина

узбекистан

сша

эрдоган

владимир путин

шавкат мирзиёев

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043382347_104:13:881:450_1920x0_80_0_0_f15366eda401828e84a5c6b5cbc41353.jpg

Известный политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин поделился с изданием Украина.ру впечатлениями от поездки в Узбекистан; обратил внимание на закулисье ситуации с переданными Зеленскому «азовцами»*; объяснил деградацию украинских элит.— Дмитрий Игнатьевич, в последние дни одна из самых горячих тем — возвращение на Украину руководителей «Азова»*, которые по договоренности между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдорганом должны были находиться в Турции до полного окончания спецоперации. Война не закончилась, а эти люди переданы Эрдоганом Зеленскому — он не сдержал своего слова. Как это его характеризует его как мужчину, человека и политика? Как нам на это реагировать? — Самая горячая новость не обязательно самая важная. С точки зрения реального влияния на ход военно-политических событий, возвращение «азовцев»* — это ни о чем. Президент Эрдоган, как и президент Путин, — политик-реалист. Таковых, кстати, в мире сегодня осталось всего трое. Хорошо, три с половиной. К персонам «риал-политик» еще можно отнести лидера Китая Си Цзиньпина и частично премьера Венгрии Виктора Орбана. Последнего я не принижаю «половинчатой» ролью, а просто констатирую, что его страна опутана зависимостью европейских отношений, обязательств и предрассудков. Так вот «реалисты» либо равнодушно, либо иронично относятся к событиям, имеющим скорее символическое, чем экзистенциальное значение. Ну передали вожаков «Азова»* и что? Эрдоган консультировался по этому поводу с Кремлем и особых возражений вроде не получил. Думаю, там даже усмехнулись с легким загадочным злорадством. Они-то следят за «восточным базаром». Во-первых, «султан» наверняка получил за этот эфемерный жест вполне конкретные дивиденды и от Киева, и от Запада. Там всякие потешные начальники любят торговать «ветряными мельницами». А здесь наклевывается шикарная сделка: снял с довольствия пятерых прожорливых едоков и получил доступ и к остатком украинских технологий, и к остаткам европейских денег.Во-вторых, у Анкары длинные руки, а у Кремля длинная память. Там помнят «эффект Савченко». Это когда отпустили из тюрьмы летчицу-наводчицу. Надя потом взбаламутила весь омут украинской политики. Босиком ходила по углям украинских страстей. Сейчас вокруг отпущенных начнутся нешуточные страсти в стране. Одни объявят их предателями, другие — героями. Разборки, стрелки, перестрелки…Украинское руководство и так трясет от внутренних противоречий, взаимной ненависти, скрытого недоверия. А тут еще это. «Бабушка приехала!» Думаю, что когда Эрдоган посылал в Киев «азовцев»*, он еще послал в Москву партию попкорна. — Какое будущее у зернового соглашения? Ведь последний раз оно продлевалось явно в интересах Турции? А теперь, когда Турция стала занимать все более антироссийскую политику, возможно ли продление сделки? И если да, то на каких условиях? — Была такая фривольная загадка: «Что общего между кексом и сексом?» Я правда, потом еще добавил фразу «и покушением на президента Януковича». Ответ: везде замешены яйца. Сейчас можно придумать похожую: «Что общего между зерновой сделкой и зерновыми экспортерами?» Ответ: «Зерно нигде не замешано».В том, что мы называем зерновой сделкой, замешано все что угодно: тайные знаки друг другу враждующих стран, скрытая поддержка турецкого лидера, конкуренция гигантских корпораций-латифундий, амбиции африканских вождей, уловки европейских контрабандистов оружия… Вот только зерна почти не видно. Конечно, мы рядовые насильники компьютерной клавы, не все видим и не все знаем. Но лично мне, как человеку работающему со словом, претит сам пошлый термин «сделка» рядом с названием нашей державы. Да, я не посвящен в закулисные подробности, но, выражаясь в духе Хайдеггера, скажу: не знаю почему, но интуитивно чувствую, что России в этом не стоит участвовать. — Вы сейчас находитесь в Ташкенте в связи с досрочными выборами президента Узбекистана. Ваши впечатления?— Уже третий раз имею честь быть наблюдателем на выборах в солнечном Узбекистане. Проблем здесь, как и в других регионах мира, бесконечное множество. Но выборы к этим проблемам явно не относятся. Есть такая расхожая фраза: демократия — это процедура. Если она отражает политическую суть, то Узбекистан давно лидирует в демократическом забеге. Ибо процедуры здесь отработаны филигранно. Я недавно был на президентских выборах в Турции и думал, что меня уже сложно удивить четкостью и скоростью работы избирательных органов. Ан нет. Тут еще покруче. Я был на восьми участках и вспомнил свои студенческие тренировки на академической лодке — восьмерка распашная. Та же слаженность, взаимоконтроль и выверенность действий. Чтобы не быть голословным, приведу один только факт. Я работал в паре с известным общественным деятелем и крупным бизнесменом из Швейцарии — Карлом. Он после выборов подал прошении о получении гражданства Узбекистана. Сказал, что туда уже переезжает бизнес из Европы целыми группами. Постсоветское пространство становится более привлекательным для жизни и работы, чем постевропейское. А президента Шавката Мирзиёева стоит поздравить. Эффектная победа. И убедительная. И важно, что он понимает, что выборы это не финиш, а старт.Еще очень интересный разговор состоялся с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием. Удивительной глубины и благостности человек. Он в своих терминах и категориях подтвердил мои геополитические догадки о духовной близости православного и мусульманского миров. И о неосознанной пока роли России в диалоге этих цивилизаций. Да, мы на пороге грандиозных не только геополитических, но и геодуховных трансформаций. — В последнее время всплывает все больше новых подробностей происходящего внутри украинской власти. Вроде бы признаются теракты на Крымском мосту, «Северных потоках» и другие террористические действия. Например, проникновение в Белгородскую область. Одновременно издания в США утверждают, что сам президент Зеленский был не в курсе происходящего и поэтому не может за сотворенное отвечать. Как вы считаете, Зеленский и правда мог не знать? Где граница ответственности украинского президента?— Украинской власти не существует как единого феномена. Есть довольно автономные центры принятия решений, которые могут иногда совершать действия, не скоординированные между собой. Правда, сейчас в борьбе двух их базовых элит, неофеодальной и предкомпрадорской, побеждает последняя. Ее лидер Зеленский почти подмял под себя всех конкурентов. Суть в том, что страна уже почти перешла с собственного ресурса на внешний. А если у тебя, скажем, искусственная механическая печень, то не ты сам воздействуешь на организм через диеты или там фитнес, а механик, который регулирует выносной механизм. Зеленский очень эффективен в контактах с механиками «незалежной». Он прирожденный квестор. То есть сборщик подаяний, как в польском католическом эпосе. Человек так сценически безупречно выстраивает просьбы, что и отказать неловко. Соответственно, он и замкнет на себя все более-менее важные решения. Если успеет.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20230711/1047940497.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия (рф), турция, украина, узбекистан, сша, эрдоган, владимир путин, шавкат мирзиёев, зерновая сделка, нацисты, "азов", владимир зеленский, украинская власть, китай