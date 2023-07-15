Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области - 15.07.2023 Украина.ру
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Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области
Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области - 15.07.2023 Украина.ру
Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области
В субботу, 15 июля, из Сумской области в Киев вышел первый бесплатный поезд с жителями региона, которые эвакуируются из пограничной с РФ территории, сообщает местные СМИ
2023-07-15T13:37
2023-07-15T13:37
новости
сумская область
эвакуация
украина
киев
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Власти Украины ранее объявили обязательную эвакуацию жителей Сумской области, которые проживают на приграничном участке, глубиной 5 км. Это делается, утверждают в ВСУ, чтобы обезопасить граждан и позволить армии работать армии в полную силу на этом направлении. Предполагается, что бесплатный поезд будет курсировать из Сумской области до столицы каждый день. Отмечается, что эвакуация проводится бесплатно. Всех беженцев ждут на вокзале будут ждать выплаты: "Укрпочта" выплатит по 3 тыс. гривен (7,3 тыс. рублей) на детей и инвалидам, а также по 2 тыс. (4,9 тыс. рублей) всем остальным.Всех желающих будут селить в специальном модульном городке в Вышгородском районе украинской столицы. На Харьковском направлении в настоящий момент Украина проводит эвакуацию жителей, но делается это не для безопасности граждан, а с целью освободить территорию для последующего грабежа и передела собственности - фиксируются разграбления предприятий и пустующих жилищ, писало издание Украина.ру. Такая же ситуация наблюдается и Сумской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, эвакуация, украина, киев
Новости, Сумская область, эвакуация, Украина, Киев

Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области

13:37 15.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОчередная колонна с беженцами отправлена из Донецка в Россию
Очередная колонна с беженцами отправлена из Донецка в Россию - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В субботу, 15 июля, из Сумской области в Киев вышел первый бесплатный поезд с жителями региона, которые эвакуируются из пограничной с РФ территории, сообщает местные СМИ
Власти Украины ранее объявили обязательную эвакуацию жителей Сумской области, которые проживают на приграничном участке, глубиной 5 км. Это делается, утверждают в ВСУ, чтобы обезопасить граждан и позволить армии работать армии в полную силу на этом направлении.
Предполагается, что бесплатный поезд будет курсировать из Сумской области до столицы каждый день. Отмечается, что эвакуация проводится бесплатно. Всех беженцев ждут на вокзале будут ждать выплаты: "Укрпочта" выплатит по 3 тыс. гривен (7,3 тыс. рублей) на детей и инвалидам, а также по 2 тыс. (4,9 тыс. рублей) всем остальным.
Всех желающих будут селить в специальном модульном городке в Вышгородском районе украинской столицы.
На Харьковском направлении в настоящий момент Украина проводит эвакуацию жителей, но делается это не для безопасности граждан, а с целью освободить территорию для последующего грабежа и передела собственности - фиксируются разграбления предприятий и пустующих жилищ, писало издание Украина.ру. Такая же ситуация наблюдается и Сумской области.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Вчера, 07:19
Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направленииПриграничные районные центры Волчанск и Купянск, включая Харьков, гудят как разорённые ульи. А точнее, как типичные города при подготовке к обороне. Местные чиновники и силовики в спешке вывозят архивы и жгут всё, что вывезти не успеют. Коммерсанты эвакуируют свой бизнес на Западную Украину
 
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