https://ukraina.ru/20230715/1048037922.html

Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области

Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области - 15.07.2023 Украина.ру

Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области

В субботу, 15 июля, из Сумской области в Киев вышел первый бесплатный поезд с жителями региона, которые эвакуируются из пограничной с РФ территории, сообщает местные СМИ

2023-07-15T13:37

2023-07-15T13:37

2023-07-15T13:37

новости

сумская область

эвакуация

украина

киев

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Власти Украины ранее объявили обязательную эвакуацию жителей Сумской области, которые проживают на приграничном участке, глубиной 5 км. Это делается, утверждают в ВСУ, чтобы обезопасить граждан и позволить армии работать армии в полную силу на этом направлении. Предполагается, что бесплатный поезд будет курсировать из Сумской области до столицы каждый день. Отмечается, что эвакуация проводится бесплатно. Всех беженцев ждут на вокзале будут ждать выплаты: "Укрпочта" выплатит по 3 тыс. гривен (7,3 тыс. рублей) на детей и инвалидам, а также по 2 тыс. (4,9 тыс. рублей) всем остальным.Всех желающих будут селить в специальном модульном городке в Вышгородском районе украинской столицы. На Харьковском направлении в настоящий момент Украина проводит эвакуацию жителей, но делается это не для безопасности граждан, а с целью освободить территорию для последующего грабежа и передела собственности - фиксируются разграбления предприятий и пустующих жилищ, писало издание Украина.ру. Такая же ситуация наблюдается и Сумской области.

https://ukraina.ru/20230714/1048005575.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сумская область, эвакуация, украина, киев