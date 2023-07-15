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Сталин – создатель Войска Польского: 80 лет дивизии им. Костюшко

Сталин – создатель Войска Польского: 80 лет дивизии им. Костюшко - 15.07.2023 Украина.ру

Сталин – создатель Войска Польского: 80 лет дивизии им. Костюшко

Именем польского национального героя, которые воевал против России, сформированное в России воинское соединение можно было назвать только в СССР. По официальной версии Тадеуш Костюшко был "прогрессивный" деятель, который боролся против "реакционного" царского режима. Теперь же режим в России был "прогрессивный" – даже более, чем сам Костюшко…

2023-07-15T08:00

2023-07-15T08:00

2023-07-15T08:00

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великая отечественная война

1943

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15 июля 1943 года бойцы польской дивизии имени Костюшко приняли воинскую присягу. День был выбран не случайно – годовщина битвы при Грюнвальде, служившей тогда символом единства польских и русских воинов.В нынешних условиях, когда президент Польши Анджей Дуда на полном серьёзе рассуждает о введении польских войск на территорию Украины и готовности воевать против России, стоит вспомнить о том, что 80 лет назад поляки и русские плечом к плечу воевали против нацизма в рядах одной армии – Красной.Москва предприняла первые шаги по созданию в СССР польских вооружённых формирований для противостояния Третьему Рейху ещё осенью 1940 года. После Польского похода Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) в сентябре 1939 года и присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии на советской территории были интернированы многочисленные польские военнослужащие. В ноябре 1940-го группа польских офицеров приняла гражданство СССР и была отправлена на дачу НКВД в Малаховке под Москвой, где занимались подготовкой к созданию польской дивизии в составе РККА.Решение о создании такой дивизии из поляков и лиц, знающих польский язык, было принято 4 июня 1941 года, и её формирование предполагалось поручить подполковнику Зыгмунту Берлингу. Потому неудивительно, что 22 июня 1941-го он оказался первым среди 13 польских офицеров, поставивших подписи под обращением к Иосифу Сталину о срочном создании такого подразделения.После подписания 30 июля 1941-го "соглашения Сикорского-Майского" о восстановлении дипломатических отношений между Польшей и СССР и Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии для польских граждан на территории СССР были окончательно сняты преграды для начала формирования польских формирований в Советском Союзе.Амнистия для поляков была объявлена 12 августа 1941-го, а за неделю до этого будущая польская армия получила своего командующего – им стал генерал Владислав Андерс. Однако он не спешил воевать против нацистов, а когда те были уже под Москвой, Андерс обсуждал со своими подчинёнными варианты действий на случай поражения СССР. В частности, речь шла о переводе ещё не сформированной польской Армии "в Персию, Афганистан или Индию, что позволит англичанам лучше и быстрее её вооружить".В результате так и произошло: Сталин согласился с предложением западных союзников об отправке "армии Андерса" через Иран на Ближний Восток, что и было сделано в марте-сентябре 1942 года. В общей сложности, в ходе двух эвакуаций из СССР выехали 75 491 польский военнослужащий и 37 756 гражданских лиц. Однако от идеи создать в рядах РККА польские подразделения Сталин не отказался.Личного состава для них в СССР было более чем достаточно, ведь далеко не все офицеры "армии Андерса" поддержали своего командующего, откровенно игравшего на противоречиях между Советским Союзом и польским правительством в изгнании. За три дня до того, как было принято решение отпустить андерсовцев восвояси, часть польских военных сформировала "Союз польских патриотов", члены которого выступали за участие в боевых действиях на стороне СССР. Лидером этого союза стала польская писательница Ванда Василевская, а самым старшим офицером оказался Зыгмунт Берлинг – бывший начальник военного лагеря "армии Андерса".За это 2 июля 1943 года военно-полевой суд армии генерала Андерса признал Берлинга и двух его товарищей-офицеров, тоже оставшихся в СССР, дезертирами и заочно приговорил их к смертной казни за "государственную измену". Но к тому времени Берлинг уже получил звание полковника Войска Польского от "Союза польских патриотов" и активно занимался созданием 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко.С формальной точки зрения днём рождения этой дивизии можно считать принятое 6 мая 1943 года Государственным комитетом обороны СССР постановление о её формировании. Согласно этому документу, новое польское соединение комплектовалось из оставшихся в Советском Союзе поляков по штату советской гвардейской стрелковой дивизии. Это означало, что польскую часть должны были снабжать лучше, чем обычные советские стрелковые части, а её офицеры, унтер-офицеры и солдаты получали повышенное денежное довольствие.Местом формирования дивизии определили Селецкие военные лагеря под Рязанью. Место было выбрано не случайно: оно не было связано с неприятной для советского правительства и самих поляков историей с "армией Андерса" (её создавали в Бузулуке, Татищево и Тоцке). Кроме того, здесь проходили формирование многие советские воинские части, и инфраструктура была налажена лучше, чем в Красноводске, где остались не ушедшие с Андресом поляки.14 мая 1943 года в Селецкие лагеря прибыли первые польские военнослужащие: 1818 офицеров, унтеров и солдат. А всего через три дня их стало в пять раз больше – 5716 человек. Еще через несколько дней в расположение польской дивизии прибыли 325 советских офицеров с польскими корнями, откомандированные туда для того, чтобы оказать помощь полякам в обучении и освоении советской техники и боевых уставов.Обмундирование для польской дивизии решено было оставить польское, образца 1930-х годов, а вот знаки различия (прежде всего кокарду на головные уборы) решили поменять. Символом нового Войска Польского стала "орлица Пястов" – герб королевской династии Пястов и Великой Польши, известный с Х века.Несколько странно выглядело присвоение дивизии имени Тадеуша Костюшко, который в 1794 году возглавил восстание против России и нанёс российской армии болезненное поражение под Рацлавицами. Однако это оказалось тонким пиар-ходом Сталина, ведь Костюшко принимал участие в войне за независимость США, и даже дослужился там до чина бригадного генерала.Опираясь на известность этой фигуры за океаном, в США была создана "Костюшковская лига". Это было объединение бизнесменов польского происхождения, живших и работавших в основном на Среднем Западе, в Детройте и Чикаго, где обосновалась одна из самых больших польских колоний в Америке. За их счёт польские военные в Селецких лагерях получали дополнительные продукты и вещевое довольствие. А вот вооружение полностью обеспечивала советская сторона.15 июля 1943 года бойцы 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко приняли воинскую присягу. К этому дню у дивизии появилось и собственное знамя: белое полотнище с красным крестом, в центре которого в лавровом венке был вышит портрет Тадеуша Костюшко, а выше него шла надпись по-польски: "За нашу свободу и вашу!"Дивизия Костюшко не просто говорила на двух языках, польском и русском, но и воплотила в себе традиции двух армий – польской и советской. Это было весьма специфическое подразделение, начиная от формы, структуры, строевых и боевых команд, и заканчивая одновременным наличием политруков и дивизионного капеллана. Ещё одной необычностью польской части стало существование в ней отдельного женского батальона имени Эмилии Пляттер.10 августа Зыгмунт Берлинг стал командующим дивизии с получением звания генерал-майора. Боевым крещением дивизии стала битва под Ленино 12-13 октября 1943 года, которая была частью операции по освобождению Смоленска. Берлинг позже вспоминал, что во время планирования операции он заявил генералу Василию Соколовскому: "поляки столько раз брали Смоленск с Запада, что не помешает разок попробовать сделать это с Востока".Ещё в августе 1943 года на базе дивизии началось развёртывание 1-го польского корпуса, а в марте 1944-го – 1-й армии Войска Польского. Но дивизия Костюшко продолжала рассматриваться как элитная. 16-17 января 1945 года она, вместе с другими частями Войска Польского и советских 47-й и 61-й армий участвовала в освобождении Варшавы и вошла в столицу первой, после чего ей было присвоено почетное наименование "Варшавская".21 июля 1944 года Войско Польское было официально объединено с партизанской Армией Людовой. 15 августа просоветский Польский комитет национального освобождения издал декрет о мобилизации в Войско Польское, куда в первые же месяцы были призваны около 100 тысяч человек. К концу войны численность Войска Польского достигла 330 тысяч человек, сведённых в две армии. Оно являлось крупнейшим и наиболее боеспособным иностранным военным формированием, сражавшимся на советско-германском фронте.180 тысяч польских бойцов участвовали в берлинской операции, это примерно 10% общей численности сил с советской стороны. Польские потери в битве за Берлин составили 7,2 тысячи убитыми и 3,8 тысячи пропавшими без вести (в общей сложности на советско-германском фронте погибли и пропали без вести около 27,5 тысячи поляков). При этом дивизия Костюшко штурмовала центр Берлина, а польский флаг был единственным, поднятым в поверженной столице Третьего рейха наряду с советским.Дивизия имени Костюшко была награждена советскими орденами Красного Знамени и Кутузова II степени, а также золотым крестом польского ордена "Виртути Милитари". В 1955 году 1-я Варшавская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко была преобразована в механизированную, и несколько десятилетий продолжала рассматриваться как своего рода гвардия.1 сентября 2011 года её ликвидировали в ходе военной реформы. Одновременно в Польше начался массовый демонтаж памятников братства по оружию, изображавших солдат Красной Армии и Войска Польского, а также памятников благодарности Красной Армии за освобождение польских городов. Этот процесс продолжается до сих пор, хотя за освобождение Польши от нацистской оккупации отдали свои жизни более 600 тысяч советских воинов.

https://ukraina.ru/20230427/1045634059.html

https://ukraina.ru/20200721/1028308177.html

https://ukraina.ru/20220816/1037723329.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, история ссср, польша, тадеуш костюшко, великая отечественная война, 1943