Сталин – создатель Войска Польского: 80 лет дивизии им. Костюшко
Эмблема дивизии им. Костюшко
Именем польского национального героя, которые воевал против России, сформированное в России воинское соединение можно было назвать только в СССР. По официальной версии Тадеуш Костюшко был "прогрессивный" деятель, который боролся против "реакционного" царского режима. Теперь же режим в России был "прогрессивный" – даже более, чем сам Костюшко…
15 июля 1943 года бойцы польской дивизии имени Костюшко приняли воинскую присягу. День был выбран не случайно – годовщина битвы при Грюнвальде, служившей тогда символом единства польских и русских воинов.
В нынешних условиях, когда президент Польши Анджей Дуда на полном серьёзе рассуждает о введении польских войск на территорию Украины и готовности воевать против России, стоит вспомнить о том, что 80 лет назад поляки и русские плечом к плечу воевали против нацизма в рядах одной армии – Красной.
Москва предприняла первые шаги по созданию в СССР польских вооружённых формирований для противостояния Третьему Рейху ещё осенью 1940 года. После Польского похода Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) в сентябре 1939 года и присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии на советской территории были интернированы многочисленные польские военнослужащие. В ноябре 1940-го группа польских офицеров приняла гражданство СССР и была отправлена на дачу НКВД в Малаховке под Москвой, где занимались подготовкой к созданию польской дивизии в составе РККА.
Решение о создании такой дивизии из поляков и лиц, знающих польский язык, было принято 4 июня 1941 года, и её формирование предполагалось поручить подполковнику Зыгмунту Берлингу. Потому неудивительно, что 22 июня 1941-го он оказался первым среди 13 польских офицеров, поставивших подписи под обращением к Иосифу Сталину о срочном создании такого подразделения.
После подписания 30 июля 1941-го "соглашения Сикорского-Майского" о восстановлении дипломатических отношений между Польшей и СССР и Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии для польских граждан на территории СССР были окончательно сняты преграды для начала формирования польских формирований в Советском Союзе.
Амнистия для поляков была объявлена 12 августа 1941-го, а за неделю до этого будущая польская армия получила своего командующего – им стал генерал Владислав Андерс. Однако он не спешил воевать против нацистов, а когда те были уже под Москвой, Андерс обсуждал со своими подчинёнными варианты действий на случай поражения СССР. В частности, речь шла о переводе ещё не сформированной польской Армии "в Персию, Афганистан или Индию, что позволит англичанам лучше и быстрее её вооружить".
В результате так и произошло: Сталин согласился с предложением западных союзников об отправке "армии Андерса" через Иран на Ближний Восток, что и было сделано в марте-сентябре 1942 года. В общей сложности, в ходе двух эвакуаций из СССР выехали 75 491 польский военнослужащий и 37 756 гражданских лиц. Однако от идеи создать в рядах РККА польские подразделения Сталин не отказался.
Личного состава для них в СССР было более чем достаточно, ведь далеко не все офицеры "армии Андерса" поддержали своего командующего, откровенно игравшего на противоречиях между Советским Союзом и польским правительством в изгнании. За три дня до того, как было принято решение отпустить андерсовцев восвояси, часть польских военных сформировала "Союз польских патриотов", члены которого выступали за участие в боевых действиях на стороне СССР. Лидером этого союза стала польская писательница Ванда Василевская, а самым старшим офицером оказался Зыгмунт Берлинг – бывший начальник военного лагеря "армии Андерса".
За это 2 июля 1943 года военно-полевой суд армии генерала Андерса признал Берлинга и двух его товарищей-офицеров, тоже оставшихся в СССР, дезертирами и заочно приговорил их к смертной казни за "государственную измену". Но к тому времени Берлинг уже получил звание полковника Войска Польского от "Союза польских патриотов" и активно занимался созданием 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко.
С формальной точки зрения днём рождения этой дивизии можно считать принятое 6 мая 1943 года Государственным комитетом обороны СССР постановление о её формировании. Согласно этому документу, новое польское соединение комплектовалось из оставшихся в Советском Союзе поляков по штату советской гвардейской стрелковой дивизии. Это означало, что польскую часть должны были снабжать лучше, чем обычные советские стрелковые части, а её офицеры, унтер-офицеры и солдаты получали повышенное денежное довольствие.
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Местом формирования дивизии определили Селецкие военные лагеря под Рязанью. Место было выбрано не случайно: оно не было связано с неприятной для советского правительства и самих поляков историей с "армией Андерса" (её создавали в Бузулуке, Татищево и Тоцке). Кроме того, здесь проходили формирование многие советские воинские части, и инфраструктура была налажена лучше, чем в Красноводске, где остались не ушедшие с Андресом поляки.
14 мая 1943 года в Селецкие лагеря прибыли первые польские военнослужащие: 1818 офицеров, унтеров и солдат. А всего через три дня их стало в пять раз больше – 5716 человек. Еще через несколько дней в расположение польской дивизии прибыли 325 советских офицеров с польскими корнями, откомандированные туда для того, чтобы оказать помощь полякам в обучении и освоении советской техники и боевых уставов.
Обмундирование для польской дивизии решено было оставить польское, образца 1930-х годов, а вот знаки различия (прежде всего кокарду на головные уборы) решили поменять. Символом нового Войска Польского стала "орлица Пястов" – герб королевской династии Пястов и Великой Польши, известный с Х века.
Несколько странно выглядело присвоение дивизии имени Тадеуша Костюшко, который в 1794 году возглавил восстание против России и нанёс российской армии болезненное поражение под Рацлавицами. Однако это оказалось тонким пиар-ходом Сталина, ведь Костюшко принимал участие в войне за независимость США, и даже дослужился там до чина бригадного генерала.
Опираясь на известность этой фигуры за океаном, в США была создана "Костюшковская лига". Это было объединение бизнесменов польского происхождения, живших и работавших в основном на Среднем Западе, в Детройте и Чикаго, где обосновалась одна из самых больших польских колоний в Америке. За их счёт польские военные в Селецких лагерях получали дополнительные продукты и вещевое довольствие. А вот вооружение полностью обеспечивала советская сторона.
15 июля 1943 года бойцы 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко приняли воинскую присягу. К этому дню у дивизии появилось и собственное знамя: белое полотнище с красным крестом, в центре которого в лавровом венке был вышит портрет Тадеуша Костюшко, а выше него шла надпись по-польски: "За нашу свободу и вашу!"
Бойцы дивизии им. Тадеуша Костюшко
Бойцы дивизии им. Тадеуша Костюшко
Дивизия Костюшко не просто говорила на двух языках, польском и русском, но и воплотила в себе традиции двух армий – польской и советской. Это было весьма специфическое подразделение, начиная от формы, структуры, строевых и боевых команд, и заканчивая одновременным наличием политруков и дивизионного капеллана. Ещё одной необычностью польской части стало существование в ней отдельного женского батальона имени Эмилии Пляттер.
10 августа Зыгмунт Берлинг стал командующим дивизии с получением звания генерал-майора. Боевым крещением дивизии стала битва под Ленино 12-13 октября 1943 года, которая была частью операции по освобождению Смоленска. Берлинг позже вспоминал, что во время планирования операции он заявил генералу Василию Соколовскому: "поляки столько раз брали Смоленск с Запада, что не помешает разок попробовать сделать это с Востока".
Ещё в августе 1943 года на базе дивизии началось развёртывание 1-го польского корпуса, а в марте 1944-го – 1-й армии Войска Польского. Но дивизия Костюшко продолжала рассматриваться как элитная. 16-17 января 1945 года она, вместе с другими частями Войска Польского и советских 47-й и 61-й армий участвовала в освобождении Варшавы и вошла в столицу первой, после чего ей было присвоено почетное наименование "Варшавская".
21 июля 1944 года Войско Польское было официально объединено с партизанской Армией Людовой. 15 августа просоветский Польский комитет национального освобождения издал декрет о мобилизации в Войско Польское, куда в первые же месяцы были призваны около 100 тысяч человек. К концу войны численность Войска Польского достигла 330 тысяч человек, сведённых в две армии. Оно являлось крупнейшим и наиболее боеспособным иностранным военным формированием, сражавшимся на советско-германском фронте.
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180 тысяч польских бойцов участвовали в берлинской операции, это примерно 10% общей численности сил с советской стороны. Польские потери в битве за Берлин составили 7,2 тысячи убитыми и 3,8 тысячи пропавшими без вести (в общей сложности на советско-германском фронте погибли и пропали без вести около 27,5 тысячи поляков). При этом дивизия Костюшко штурмовала центр Берлина, а польский флаг был единственным, поднятым в поверженной столице Третьего рейха наряду с советским.
Дивизия имени Костюшко была награждена советскими орденами Красного Знамени и Кутузова II степени, а также золотым крестом польского ордена "Виртути Милитари". В 1955 году 1-я Варшавская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко была преобразована в механизированную, и несколько десятилетий продолжала рассматриваться как своего рода гвардия.
1 сентября 2011 года её ликвидировали в ходе военной реформы. Одновременно в Польше начался массовый демонтаж памятников братства по оружию, изображавших солдат Красной Армии и Войска Польского, а также памятников благодарности Красной Армии за освобождение польских городов. Этот процесс продолжается до сих пор, хотя за освобождение Польши от нацистской оккупации отдали свои жизни более 600 тысяч советских воинов.