https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

Саммит НАТО: победители и проигравшие

Саммит НАТО: победители и проигравшие - 12.07.2023 Украина.ру

Саммит НАТО: победители и проигравшие

Саммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги.

2023-07-12T09:34

2023-07-12T09:34

2023-07-12T10:58

эксклюзив

нато

зарубежье

сша

россия (рф)

турция

китай

украина

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Очевиден информационный выигрыш Эрдогана, который обменял разблокирование принятия Швеции в НАТО на обещание принять Турцию в ЕС. В принципе, если шведы не напрягутся и вновь не сожгут Коран или не учудят нечто подобное, то турки, скорее всего мешать им не будут: если Стокгольм не может отбиться от американской настойчивости самостоятельно, то при чём здесь Анкара – пусть вступают куда хотят. При этом саму Турцию в ЕС вряд ли примут, да и вряд ли Эрдоган к этому стремится.ЕС – огромный свод правил, и настолько зарегулированная экономика, что даже местный бизнес пытается мигрировать оттуда в менее бюрократизированные юрисдикции. Вечная борьба евробюрократии за господство над национальными правительствами, вечные прения богатого Севера и бедного Юга, умеренного Запада и агрессивного Востока, завершающиеся ничего не решающими и никого не удовлетворяющими компромиссами, не только не откроют перед Турцией новые возможности по преодолению финансово-экономического кризиса, но наоборот, системный кризис, уничтожающий экономики стран ЕС, добавит проблем Анкаре, серьёзно ограничив её возможности по сотрудничеству с Китаем и Россией.Всё же ЕС занимает по отношению к Пекину и Москве позицию враждебную, вводит всё новые и новые санкции. В таких условиях, вступать в ЕС и в полной мере участвовать в российско-китайских континентальных проектах невозможно. Сотрудничать-то можно со всеми, но главный партнёр должен быть один.То же самое можно сказать об обещании американцев разблокировать продажу Турции сотни F-16. Напомню, что вместо этих устаревших самолётов Анкара должна была получить новые F-35. Но из этого проекта США Турцию выбросили в отместку за приобретение российской системы ПВО/ПРО С-400. Турция пыталась пугать Америку намерением приобрести у России Су-35 и Су-57, но в данном случае США дожали. Анкара купит старые американские самолёты вместо новых. Эрдоган подаст это, как свою победу, но на деле это победа США.Единственный серьёзный успех Турции (не информационный, а реальный) – обещание ЕС снять с Анкары экономические санкции. Более свободный доступ турецких товаров на европейский рынок (если он будет обеспечен) снизит давление кризиса на экономику Турции, хоть и не отменит его окончательно.В общем, победы Эрдогана в Вильнюсе заметны, как это всегда бывает с победами информационными, но несущественны. Тактически положение Турции временно несколько улучшится, но стратегический баланс не изменится. Турецкая экономика не сможет за счёт этих шагов преодолеть кризис, а турецкая политика балансирования между центрами силы, позволяющая временно получать бонусы от обеих противостоящих коалиций, в перспективе ведёт к потере всего приобретённого. Кто бы в результате ни победил, Турция никому не союзник, не партнёр, просто временный попутчик, несколько лет бессовестно пользовавшийся чужими трудностями.Так что проблема выбора стороны конфликта, как стояла, так и стоит перед Эрдоганом.Куда менее заметны, но куда более существенны победы США. Во-первых, Вашингтон сумел разрешить турецко-шведский кризис в НАТО (о чём сказано выше). В результате Балтика, которая была НАТОвской лужей и до формального присоединения Швеции, как только процедура приёма последних квази нейтральных скандинавов в НАТО будет завершена, станет таковой юридически.В случае войны российский Балтийский флот будет моментально заперт в гаванях Санкт-Петербурга (Кронштадта) и Калининграда и выведен из игры, как активная боевая единица, до тех пор пока сухопутные войска не обеспечат ему пространство для манёвра, освободив от НАТОвского присутствия прибалтийское побережье и южную Финляндию. Американцы же обеспечили себе практически беспрепятственный доступ к прибалтийским портам, что значительно усиливает роль прибалтийского плацдарма. Если раньше в случае войны НАТО надо было думать о скорейшей эвакуации Прибалтики, то теперь альянс может попытаться оперативно усилить имеющуюся в регионе группировку войск и даже использовать прибалтийский плацдарм для совместного с финнами наступления на Санкт-Петербург и/или совместного с поляками наступления на Белоруссию.Во-вторых, за счёт согласия не будировать украинскую проблему и заткнуть рот вечно чего-то требующему Зеленскому (которого заставили в Вильнюс приехать и униженно кланяться "белым господам", ничего не получая взамен), США добились редкого по нынешним временам единства государств блока в согласовании заключительной декларации.Несмотря на то, что в НАТО была мощнейшая оппозиция намерению США втянуть альянс в китайский кризис, в обмен на снятие украинского вопроса, пришлось коллективно осудить китайско-российское партнёрство, а также всю китайскую политику в Юго-Восточной Азии. Страны НАТО заявили, что действия Китая несут угрозу безопасности государств блока и не соответствуют их ценностям. Политически НАТО уже втянулось в кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Превратить (когда понадобится) эту вовлечённость в конкретные практические действия американцам труда не составит. Потенциальная антикитайская коалиция расширилась.В-третьих, США уговорили европейцев пойти на вроде бы формальную, ничего не значащую уступку – убрать для Украины этап прохождения ПДЧ, как обязательный при интеграции в НАТО. Страны-члены альянса согласились, что приглашение к вступлению в НАТО Киев может получить как только будет достигнут всеобщий консенсус по этому поводу.Но всеобщий консенсус нужен в любом случае. В том числе и при предоставлении ПДЧ: в 2008 году в Бухаресте ПДЧ для Украины и Грузии заблокировали Германия и Франция. Только раньше надо было два консенсуса (для предоставления ПДЧ и для приглашения в НАТО), а сейчас только один. У американцев возникает свобода рук. Они могут додавливать своих партнёров до признания готовности Украины по-очереди, а могут попытаться устроить очередную гигантскую провокацию, обвинить во всём Россию и, на волне возмущения, продавить признание готовности Украины сразу всеми. Могут же и не напрягаться – так и оставив Киев самостоятельно решать свои проблемы. Пространство возможных решений для США расширилось.Западная Европа однозначно проиграла в Вильнюсе. В обмен на чисто формальные американские уступки, они не только позволили США связать себя ненужными заявлениями, как по китайскому, так и по украинскому вопросу, но и пообещали Украине более дальнобойные ракеты (Франция), а также от Германии: батальонный комплект "Леопардов-1А4" (25 шт.), два батальонных комплекта БМП "Мардер" (40 шт.) и два комплекса ПВО/ПРО "Пэтриот".Восточная Европа – Польша и Прибалтика, лоббировавшие резкое усиление НАТОвского участия в украинском кризисе также не получили ничего, оказавшись в одиночестве практически на передовой. Об Украине можно даже не говорить. Ей никто ничего давать не собирался. Её разыгрывали как карту в междоусобной внутриНАТОвской борьбе. И лучше всех в Вильнюсе эту карту разыграли американцы.Для России серьёзно ситуация не изменилась. Как уже было сказано, в последние годы, даже будучи формально нейтральными, Швеция и Финляндия принимали активное участие в западном военном планировании. Так что решение вопроса с ними в какой-то степени даже выгодно – теперь Москва хотя бы имеет основания усилить оборону на северном направлении и в Белоруссии.Тем не менее, перенесение основных усилий США с Чёрного моря (где Украина проигрывает, Турция ненадёжна, а Румыния с Болгарией слишком слабы, чтобы составить России серьёзную угрозу) на Север (на Балтику), где для Росси создалась значительно худшая стратегическая ситуация, чем была на Юге в самые плохие годы, может в нынешних условиях пройти быстро и осуществиться под прикрытием украинской агонии (бессмысленного наступления ВСУ, подогреваемого поставками вооружений с Запада).Накачивание Прибалтики, Польши и Финляндии войсками и вооружениями, на фоне постоянно возрастающей угрозы калининградскому эксклаву, будет вынуждать Россию к постоянному реагированию. Если на Северо-Западе достаточно иметь сильную оборонительную группировку, то на Западном (Калининградском) направлении необходимо иметь перевес в силах необходимый и достаточный для того, чтобы, при необходимости, в кратчайшие сроки, пробить коридор к Калининграду.После окончательного поражения Украины этот вопрос может быть решён без особых проблем, хоть и не без усилий. Однако американцы активно создают угрозу на Западном и Северо-Западном направлениях уже, а победа на Юго-Западе, вероятна между концом осени этого года и концом весны следующего. Если, конечно, США не успеют раньше спровоцировать конфликт на польско-прибалтийско-финском направлении.Таким образом, американцам в Вильнюсе удалось:1. Консолидировать НАТО, как в вопросе дальнейшего противостояния России, так и в вопросе противостояния Китаю. НАТО втягивается в Азиатско-Тихоокеанский кризис, не покончив с Европейским кризисом (что невыгодно Европе, но выгодно США).2. Акцентировать угрозу России с Балтики, выдвинув на передовой рубеж финнов, прибалтов и поляков, сами же оставаясь формально вне игры.3. Формально урегулировать проблемы с Турцией временно снизив градус напряжённости как в американо-турецких, так и в европейско-турецких отношениях.Для России в стратегическом плане ничего не изменилось (военный разгром и политическое уничтожения Украины являются первоочередной задачей), но в плане тактическом приходится учитывать возрастающую активность НАТО на Западе и Северо-Западе, необходимость превентивного купирования которой отвлекает внимание и ресурсы с украинского направления.Китаю придётся учитывать, что НАТО готово поддержать сформированную в АТР антикитайскую коалицию. Непосредственного участия в военных действиях страны блока не примут, их возможности (кроме США) ограничены, но меры финансово-экономического давления, а также создание Китаю максимальных сложностей в его торговле с третьими странами Европа применить готова. Готова она также поддержать антикитайскую коалицию технически и технологически.В заключение ещё раз подчеркну, что какие бы то ни было обязывающие решения в Вильнюсе не были и не могли быть приняты. Негативное влияние результатов этого саммита на европейскую и глобальную безопасность заключается в том, что США получили свободу рук для работы со своими союзниками в индивидуальном плане, при том, что основные, интересующие Вашингтон направления концентрации усилий Альянса (Прибалтийское и Азиатско-Тихоокеанское) были молчаливо санкционированы всеми участниками.

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https://ukraina.ru/20230711/1047955192.html

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эксклюзив, нато, зарубежье, сша, россия (рф), турция, китай, украина