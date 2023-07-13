Опять "зрада"? Байден назвал Зеленского русским именем на саммите НАТО - СМИ - 13.07.2023 Украина.ру
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Опять "зрада"? Байден назвал Зеленского русским именем на саммите НАТО - СМИ
Опять "зрада"? Байден назвал Зеленского русским именем на саммите НАТО - СМИ - 13.07.2023 Украина.ру
Опять "зрада"? Байден назвал Зеленского русским именем на саммите НАТО - СМИ
Президент США Джо Байден ошибочно назвал Зеленского "Владимиром" на саммите НАТО. Об этом пишет британская Independent
2023-07-13T14:25
2023-07-13T14:25
новости
джо байден
владимир зеленский
сша
нато
саммит
зарубежье
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Во время совместного выступления на саммите НАТО президент США Джо Байден назвал президента Украины "Владимиром", пишет издание. При этом в украинском варианте его имя звучит как "Володымир"."Владимир и я…", — сказал Байден, обращаясь к украинскому президенту по имени, но вовремя спохватился. - "Я не должен быть таким фамильярным".Лидеры двух стран достигли всех поставленных целей на встрече, добавил Байден.Поставки вооружения для Украины важнее, чем гарантии безопасности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 12 июля. Он добавил, что союзники по НАТО выразили готовность предоставить Украине достаточный объём вооружений.НАТО уже использует Украину по наводке США и собирается использовать впредь как главный инструмент для войны против России. Об этом написал в своей статье обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Весь саммит был назван "подготовкой коллективной войны НАТО с Россией", указал автор. И следовательно, главному ударному механизму — неонацистской Украине — отвели на нём немалое время, добавил Скачко.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230713/1047990705.html
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новости, джо байден, владимир зеленский, сша, нато, саммит, зарубежье
Новости, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, НАТО, саммит, Зарубежье

Опять "зрада"? Байден назвал Зеленского русским именем на саммите НАТО - СМИ

14:25 13.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент США Джо Байден ошибочно назвал Зеленского "Владимиром" на саммите НАТО. Об этом пишет британская Independent
Во время совместного выступления на саммите НАТО президент США Джо Байден назвал президента Украины "Владимиром", пишет издание. При этом в украинском варианте его имя звучит как "Володымир".
"Владимир и я…", — сказал Байден, обращаясь к украинскому президенту по имени, но вовремя спохватился. - "Я не должен быть таким фамильярным".
"Мы с господином Зеленским говорили о том, какие гарантии мы могли бы дать тем временем, когда я был в Украине и когда мы встречались в других местах", — продолжил он.
Лидеры двух стран достигли всех поставленных целей на встрече, добавил Байден.
Поставки вооружения для Украины важнее, чем гарантии безопасности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 12 июля. Он добавил, что союзники по НАТО выразили готовность предоставить Украине достаточный объём вооружений.
НАТО уже использует Украину по наводке США и собирается использовать впредь как главный инструмент для войны против России. Об этом написал в своей статье обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Весь саммит был назван "подготовкой коллективной войны НАТО с Россией", указал автор. И следовательно, главному ударному механизму — неонацистской Украине — отвели на нём немалое время, добавил Скачко.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
11:59
МИД РФ: саммит НАТО показал возврат Альянса к схеме холодной войныСаммит НАТО в Вильнюсе стал свидетельством того, что Североатлантический альянс вернулся к схемам холодной войны. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел России
 
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