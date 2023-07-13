МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ - 13.07.2023 Украина.ру
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МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ - 13.07.2023 Украина.ру
МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Об этом 12 июля заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе
2023-07-13T08:28
2023-07-13T08:28
нато
война
украина
роль
мид рф
новости
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"Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим всё более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше - на истощение - продлить конфликт", - говорится на сайте ведомства.Там добавили, что "раскручивая ради достижения превосходства спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения".В МИД отметили, что в центре этих натовских устремлений - дальнейшая "натоизация" Украины.
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нато, война, украина, роль, мид рф, новости
НАТО, война, Украина, роль, МИД РФ, Новости

МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ

08:28 13.07.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Об этом 12 июля заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе
"Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим всё более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше - на истощение - продлить конфликт", - говорится на сайте ведомства.
Там добавили, что "раскручивая ради достижения превосходства спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения".
В МИД отметили, что в центре этих натовских устремлений - дальнейшая "натоизация" Украины.
"Создан Совет НАТО-Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса. Подтвердили "Бухарестскую формулу" 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО, правда, опять не определились, когда. Но эту горькую пилюлю подсластили тем, что применительно к Киеву сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс", - заключили в МИД РФ.
Вчера, 21:02
Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТОРазочарование, непонимание, досада. Такими словами можно описать общую тональность комментариев вильнюсского саммита НАТО. Фото Зеленского, одиноко стоящего в сторонке от делегатов, красноречиво проиллюстрировало, что в Альянсе приоритетом остается собственная безопасность и ее гарантии не должны быть нарушены войной.
 
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08:28МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
08:12Планы США передать Киеву F-16 ведут к катастрофическим последствиям — Лавров
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