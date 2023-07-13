МИД России рассказал о роли Киева в развязанной НАТО гибридной войне с РФ
Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Об этом 12 июля заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе
"Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией. Взяв курс на эскалацию, выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим всё более современным и дальнобойным оружием, чтобы как можно дольше - на истощение - продлить конфликт", - говорится на сайте ведомства.
Там добавили, что "раскручивая ради достижения превосходства спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения".
В МИД отметили, что в центре этих натовских устремлений - дальнейшая "натоизация" Украины.
"Создан Совет НАТО-Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса. Подтвердили "Бухарестскую формулу" 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО, правда, опять не определились, когда. Но эту горькую пилюлю подсластили тем, что применительно к Киеву сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс", - заключили в МИД РФ.
Вчера, 21:02Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТОРазочарование, непонимание, досада. Такими словами можно описать общую тональность комментариев вильнюсского саммита НАТО. Фото Зеленского, одиноко стоящего в сторонке от делегатов, красноречиво проиллюстрировало, что в Альянсе приоритетом остается собственная безопасность и ее гарантии не должны быть нарушены войной.