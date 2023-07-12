https://ukraina.ru/20230712/1047978780.html

Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТО

Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТО - 12.07.2023 Украина.ру

Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТО

Разочарование, непонимание, досада. Такими словами можно описать общую тональность комментариев вильнюсского саммита НАТО. Фото Зеленского, одиноко стоящего в сторонке от делегатов, красноречиво проиллюстрировало, что в Альянсе приоритетом остается собственная безопасность и ее гарантии не должны быть нарушены войной.

2023-07-12T21:02

2023-07-12T21:02

2023-07-12T21:03

эксклюзив

нато

владимир зеленский

украина

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Впрочем, многие украинские политологи были готовы к таким новостям из Вильнюса и считают предварительные итоги закономерными. Украинский политик Борислав БерезаВ Белом доме заявили, что для вступления в НАТО Украине не нужен ПДЧ, вместо этого необходимо провести ряд реформ. "Частью этого процесса есть наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И в Украине еще есть над чем работать в этом плане", – подчеркнул представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Среди необходимых реформ, по его словам, искоренение коррупции, развитие демократических институтов, сильная судебная система, верховенство права и другие ключевые показатели, необходимые каждой стране, стремящейся стать членом НАТО. Перевожу с бюрократического языка на человеческий. С Зеленским и без реформ мы в НАТО никогда не попадем. Может Зеленский провести реформы? Технически может. Но это значит, что он должен отказаться от авторитаризма, вернуть независимость парламента, перестать вмешиваться в работу Кабмина, начать бороться с коррупцией и перестать пытаться брать под контроль суды, антикоррупционные и силовые структуры, а значит избавиться от Ермака, Татарова и других. И тогда возникает вопрос, а зачем ему это? В то, что он это сделает, я не верю. Нет оснований. Потому и прозвучало такое заявление от Джона Кирби. Далее делайте выводы. И пора нашей власти честно сказать народу, что при таких условиях война будет длиться годами. И чем дольше не будет перемен – тем дольше не будет победы!Политический эксперт Олег ПопенкоПо поводу НАТОЯ вообще не расстроился. Я точно ничего не ждал от саммита. Вообще ничего. Нам чётко дали понять, в том состоянии, как есть ( и это я не о войне) мы в НАТО никогда не будем.Война не будет индульгенцией для поступления в НАТО. Для меня это аксиома. У НАТО свои правила и свои условия.Политтехнолог Карл ВолохДавайте еще раз – и без политиканства. В НАТО нас не зовут не из-за кротов и коррупции (и даже не из-за того, что наш президент – трамвайный хам). Главная причина – многие западные лидеры считают, что это будет для их стран неприемлемым риском безопасности, потому что повысит шанс военного противостояния с крупным ядерным государством. Главное – так считают не только лидеры, но и их народы. Так это или нет, существенного значения пока не имеет. Но есть и второй фактор. Запад прекрасно понимает, что приглашение в НАТО – это такой политический бонус, который чрезвычайно усилит Зеленского и его политсилу и позволит остаться у власти еще долго. Опасность такого варианта уже всем понятна. Это и узурпация власти, и критическое ослабление демократии, и коррупция, и кроты, и неприемлемый стиль дипломатии. А еще – абсолютная неспособность этой власти эффективно управлять страной. Украина после войны потребует интенсивного восстановления и реформ. Заливать ее инвестиционными деньгами при таком правительстве – безумие. Оставить на произвол судьбы - опасность. Следовательно, Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти после войны. Получим ли мы скорое приглашение в НАТО после смены власти (даже если придут сознательные люди), я не уверен, потому что первый фактор является решающим. Пока стоит добиваться максимальной военной помощи от Запада и рассчитывать на себя.Политолог Константин БондаренкоВ разгар дискуссий о результатах Вильнюсского саммита НАТО впоминается апокрифическая история, которую мне рассказал один известный ученый. 2009 год. В Национальной академии наук Украины выбирают новых действительных членов. Среди прочих кандидатов – Богдан Владимирович Губский и Дмитрий Владимирович Табачник. Закрытое голосование. В конце концов оказывается, что этим двум кандидатам не хватило голосов. В зале тишина. И только неисправимый оптимист, 91-летний академик Патон сказал: – Давайте подождем еще год. Может кто умрет?Политолог Виктор НебоженкоЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО.На саммите в Вильнюсе НАТО задались тремя вопросами. Первое - это резкое обострение военно-политической обстановки в Беларуси, в связи с размещением там тактического ядерного оружия и частной армии наемников Вагнер Пригожина. Сочетание российского ТЯО и отрядов зэков- наемников у границ НАТО это "гремучий коктейль Путина" в сторону Европы, это очень опасно для европейской безопасности, особенно для Польши и Прибалтики.Вторая проблема, которая была успешна решена в Вильнюсе — это отказ Турции от претензий к Швеции, которая быстро вступает в НАТО. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это историческое событие, которое бы не произошло, если бы Россия не напала на Украину. Эти две страны превратили Балтийское море в натовское, резко увеличили стратегическую помощь Прибалтике, зажатой между Россией и Беларусью. Появление НАТО на Кольском полуострове открывает огромные перспективы движения НАТО в Арктике.Членство Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году является ответом на ультиматум зам министра России Рябкова в декабре 2021 года с требованием к НАТО отказаться от сотрудничества с Украиной и отступить из Восточной Европы.В конечном счете, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО - это огромный непоправимый удар по стратегической безопасности и геополитической силе России. Теперь зона соприкосновения НАТО и России растянулось на гигантское расстояние от Мурманска до Севастополя, в эпицентре которой находится хорошо вооруженная, антироссийская и решительная Украина. Вполне вероятно, что после поражения в Украине и появления натовских баз, по стратегическому договору между Украиной и НАТО вдоль границ, геополитическое положение России станет безысходным, но терпимым, как для мирного государства, а не вечного агрессора.Третья острая проблема саммита НАТО в Вильнюсе, - как усилить влияние НАТО на войну в Украине, но при этом не напороться на открытый острый конфликт с Россией.Что касается Украины, то в Вильнюсе никого не интересовало неожиданное требования Зеленского принятия Украины в НАТО. Все члены НАТО прекрасно понимали, что сейчас это невозможно - политическое руководство Украины оказалось неспособным за четыре года провести радикальные реформы и справиться с коррупцией. Скорее наоборот, правящая верхушка Украины отлично использует пирамиду элитной коррупцией, которая ей досталось в наследство от предыдущих президентов и не собирается ничего делать. А выиграть войну без серьезной радикальной реформы внутри Украины, лишь на плечах и ресурсах НАТО, не получится.Поэтому НАТО осталось непреклонно: сначала реформы, а потом вступление в НАТО. Все остальное - пропагандистские наскоки, демагогия и мелкий шантаж ("не поеду в Вильнюс, если не примете в НАТО" и т д). Все прекрасно осознают, что глубоко коррумпированная Украина будет " троянским конем" России внутри НАТО.НАТО подтвердило свою готовность помогать Украине в борьбе с российским агрессором, но не хочет отрытого конфликта с Россией. Зато Альянс развязал руки членам НАТО в дополнительной индивидуальной помощи Украине, например - авиационный альянс Нидерландов и Дании или дальнобойные ракеты Франции и Великобритании, и кассетные БК США. На очереди - аэродромы Румынии, Болгарии, Словакии и Польши для украинских самолетов и средств логистики. Все это примеры индивидуальных, а не коллективных решений членов НАТО. И это процесс будет только нарастать.Так, что саммит в Вильнюсе оказался очень важным событием не только для Украины, но всего НАТО. Кремль потерпел сокрушительное поражение в своей политике раскола и ослабления НАТО.

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

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эксклюзив, нато, владимир зеленский, украина