https://ukraina.ru/20230712/1047961625.html

Александр Кофман: Как бы нам не отправили новую войну "в посылке"

Александр Кофман: Как бы нам не отправили новую войну "в посылке" - 12.07.2023 Украина.ру

Александр Кофман: Как бы нам не отправили новую войну "в посылке"

Надо отметить ущербность нашей медийной политики по сравнению с украинской. Любой прилет у них вызывает вой по всему миру, а любой прилет у нас вообще не замечается обществом — все привыкли, считает председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

2023-07-12T12:53

2023-07-12T12:53

2023-07-12T12:53

интервью

днр

новые регионы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, вопрос о наступлении ВСУ - подведем итоги месяца. Куда спешили, почему выбрали именно такую тактику, зачем убили кучу людей на южном направлении. Что будет после безуспешного наступления. Мы видим угрозу для Смоленской АЭС, помним об угрозе для Запорожской АЭС, помним и видели попытку удара по Крымскому мосту. Куда дальше, что дальше?– Быть может, я покажусь излишне оптимистичным. На мой взгляд, идет обычное перемалывание пассионарной части Украины, с целью дальнейших мирных реляций, мирных переговоров, чтобы не было массива людей, способных этому противостоять.Другого логичного объяснения слепого уничтожения собственного населения я не вижу. То есть, я не утверждаю, что моя версия правильная, просто я не знаю другой причины, по которой несколько сотен тысяч человек можно бросить под нож для того, чтобы достичь каких-либо решений, каких-либо успехов.Понятно было, что это контрнаступление обречено на провал, что, собственно, и произошло. Почему мы не движемся вперед – я об этом говорил еще полгода назад. Мы находимся в достаточно комфортных условиях для того, чтобы перемалывать и утилизировать украинскую армию.Продвигаясь вперед сейчас, мы оказываемся в менее комфортных условиях - и они (ВСУ — Ред.) начинают уничтожать наших бойцов, с чем мы, по меньшей мере, не согласны.Уничтожение массива украинской армии позволит впоследствии без особого ущерба для наших войск продвигаться вперед. И вот тут возникает ключевой момент. На мой взгляд, именно это уничтожение говорит о том, что украинские власти планируют мирные переговоры на каком-то этапе.Сказать, что я был этому рад – нет. Потому, что я считаю, что украинское государство должно быть уничтожено полностью, хотя бы потому, чтобы через несколько лет мы не получили эту же войну в посылке, как говорится, или не отправили эту войну в посылке нашим детям.Факт остается фактом. От нас ничего не зависит, мы можем только комментировать процессы, не вполне понимая предпосылки для их формирования.– Однако мы вполне можем комментировать ситуацию в том же Донецке. Набившие оскомину вопросы: гуманитарная ситуация и обстрелы, особенно на фоне того, что ожидаются поставки кассетных боеприпасов для орудий, которые достают до Донецка – 155-мм. орудия, которые продолжают бить по городу. Начнем с хорошего. Видел сообщения в сети от жителей города, что с водой стало несколько лучше. Насколько лучше?– Вода теперь поступает через день в тех районах, где она поступала раз в три дня, с увеличенным графиком – с пяти до десяти, и в какой-то степени это облегчило ситуацию, в первую очередь, для тех, до кого вода не поднималась в принципе, как это было несколько месяцев назад.Ведь не проблема была у тех, кто мог получить воду раз в три дня. Проблема была в тех районах, где вода доходила, максимум, до первого этажа или вообще не доходила в районы априори. Там, все-таки, долгожданная вода появилась. Является ли это признаком полноценной жизни? Конечно же, нет. Просто - да, стало немножко легче. Но, в принципе, только первый этап, сейчас запускают второй этап водовода, я надеюсь, еще лучше станет ситуация в отношении водоснабжения.Что касается обстрелов – они, разумеется, не прекращаются. Тут я бы мог отметить, наверное, главное – ущербность нашей медийной политики по сравнению с украинской.Малейший прилет на Украине вызывает вой по всему миру. Все прилеты у нас... Я соглашусь, что наверное, в этом есть доля и моей вины, что у меня не хватает ресурса, не хватает, может быть, навыков, максимально поднимать эту тему в сети. Но все прилеты у нас - традиционно они не замалчиваются, они просто не замечаются обществом.Наша страна уже к этому привыкла, это уже не вызывает никаких реакций, к сожалению. Западная сторона предпочитает этого не замечать. Но, если бы мы выли так, как воет Украина, выкладывая в сеть тысячи фотографий, десятки тысяч слезных постов и прочего - как это было тогда, когда они придумали фейк про Бучу. Десятки тысяч постов об изнасилованных унитазах – это надо уметь так написать, но у них получилось.Я считаю, что это наша, в какой-то степени, беда. Но, как обычно меня утешает только один анекдот. Когда на развалинах Пентагона два русских танкиста обсуждают - как обидно, что они проиграли информационную войну. Это единственное, что меня может успокоить.– Очень любят часто повторять этот анекдот многие. Однако, как спокойно беспилотники ВСУ летают над Донецком, как недавно видели в ситуации с Макеевкой — и несколько ироничным анекдот становится.– Они видят наши территории, мы видим их территории. Это было, есть и будет – ничего нового.– Поговорим о гуманитарной помощи. Каждый раз, когда мы беседуем с теми, кто занимается гуманитаркой – спрашиваем о том, что более всего необходимо сегодня. А так как вы, товарищ Кофман, постоянно и плотно занимаетесь у нас этим вопросом, задаем его вам. Что сейчас необходимо больше всего?– Как раз товарищ Кофман последнее время гуманитарными вопросами практически не занимается, и слава Богу, потому что мы вошли в этот процесс, когда Мариуполь стоял на грани уничтожения от голода. Тогда - да, действительно, подключились в Фонд "Звезды над Донбассом" писатели России, в том числе и я. На данном этапе, слава Богу, такой проблемы нет.Да, периодически мы можем помочь точечно представителю наиболее слабой социальной категории, но это абсолютно точечные частные случаи, которые мы никак не рекламируем и не афишируем, потому что в этом нет никакой необходимости.Массовая поставка гуманитарных грузов гражданского назначения сейчас, слава Богу, бессмысленна.Да, мы очень рассчитывали что нам придется кормить Артемовск, но бесчеловечная политика Украины, вывоз на территорию Украины жителей Артемовска вне их воли и пожеланий, привела к тому, что в Артемовске кормить некого.Мы немного уделяем внимание ПВР на нашей территории – пункт временного размещения, туда смогли вывезти тех несчастных семьсот человек из Артемовска. Но первая необходимость в них закрыта. Есть еда, моющие средства, продукты личной гигиены. Это не та катастрофическая ситуация, которая была больше года назад в Артемовске.Поэтому сейчас сборы все сконцентрированы вокруг армии. Армия – это всегда одно и то же. Это качественные беспилотники, качественные ночники, сетки маскировочные. То есть, сборы ведутся, в том числе, и участниками "Звезд над Донбассом". Тут разумеется, первое место занимается наша Анечка Долгарева, которая постоянно "покрадает котов", и обеспечивает всем необходимым подразделение.Недавно выступил Александр Ходаковский "Скиф", перечислив свои потребности, своего подразделения, своего батальона, но это говорит о том, что действительно волонтерская часть России, скажем так, очень качественно выполнила поставленную перед ней задачу и продолжает ее выполнять.Действительно, если уже поставка гуманитарных грузов военного назначения – тоже полностью отработана. Я стараюсь в этом отношении работать исключительно с командованием того или иного подразделения.Многие относятся к этому скептически, но я никогда не забуду диалог с одним из подразделений: "Рации, нам срочно нужны рации". Причем, достаточно дорогая модель была названа. На мой вопрос, дайте мне контакты вашего начальника связи, мне ответили: "А мы не знаем, кто это". Я ответил: "Понятно, спасибо, ребята, вам рации не нужны". Вот такие примеры были.Я считаю, если год назад я кричал о том, что гуманитарная обстановка в том же Мариуполе катастрофическая, то сейчас нет территории, где я бы сказал, что гуманитарная обстановка имеет негативную оценку.В принципе, мы выровняли эту ситуацию. Что будет дальше, какие будут дальше освобожденные города? Впереди Артемовск, впереди Славянск, впереди, в конце концов, Днепропетровск с Одессой – я пока сказать не могу.– Напоследок поговорим о саммите НАТО. Украине дадут посидеть рядом с НАТО. Впервые состоится заседание Совета "Украина-НАТО", о чем сообщил недавно министр обороны Германии. Здесь не буду спрашивать про надежды Украины, про все эти заявления о вступлении, обсуждение и т.д. Спрошу о другом. Что Украине надо получить на этом саммите, чтоб представить, как перемогу - и перекрыть неудачу наступления? Потому что, как бы то ни было – обмен, освобождение террористов полностью не перекрывает весь негатив.– Полностью весь негатив не перекроет ничего. Представьте, какое катастрофическое количество похоронок получают сейчас украинские семьи. Поэтому я не думаю, как можно перекрыть этот негатив полностью.Украине необходимо показать на внутреннем рынке - о внешнем рынке речь не идет - поддержку НАТО Украины. Понятное дело, что поставки вооружения – это вовсе не та поддержка, которую ожидали украинские хлопцы, которых везли в автобусах на маленькую победоносную войну.Вы видите, чем это закончилось для Украины. На самом деле Украина как государство существовать не будет – это уже понятно. У Украины нет государственного ресурса для существования.Нет элементарно жителей западных регионов, молодых жителей. Их не всех убили, большая часть уехала, которые способны заниматься сельским хозяйством – то, чем всегда славилась Западная Украина, которые способны обеспечить рынок контрабанды, которая всегда текла через западные границы.Украина как государство без внешней финансовой иглы полностью обречена на вымирание. Что мы при нашей жизни обязательно увидим.Но сейчас необходимо показать, как Европа, как Североатлантический Альянс по-прежнему поддерживают Украину и непосредственно Зеленского.Зеленского посадят рядом с авторами Альянса, покровительственно похлопают по плечу, может быть, приобнимут и даже сфотографируются. Как когда-то пела любимая мною когда-то команда КВН ДГУ, которая, к сожалению, сейчас тоже сошла с ума, и везде транслирует фашистские и нацистские идеи - они когда-то пели: "Это нам постоянно говорят, приходите обязательно в следующий раз. Это нам говорят - приходите обязательно в следующий раз".То есть, ничего не изменилось. Покажут всему миру, что Украина - вот она, а Украине: "Приходите обязательно в следующий раз". Ну, а участие Украины в НАТО... Я не буду цитировать этот анекдот, его, опять же, многие знают. Рядом, но не участвуют.

https://ukraina.ru/20230217/1043664052.html

https://ukraina.ru/20230712/1047955442.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, днр, новые регионы