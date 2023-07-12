https://ukraina.ru/20230712/1047977154.html

Контратака российских войск, зачем Зеленскому Бахмут. О чём говорили эксперты 12 июля

Контратака российских войск, зачем Зеленскому Бахмут. О чём говорили эксперты 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру

Контратака российских войск, зачем Зеленскому Бахмут. О чём говорили эксперты 12 июля

Украина.ру, 12.07.2023

2023-07-12T17:44

2023-07-12T17:44

2023-07-12T17:44

эксклюзив

всу

артёмовск (бахмут)

барс-13

беспилотники

владимир зеленский

алексей леонков

сергей шойгу

красный лиман

нато

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Бои на краснолиманском направленииНакануне глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные перешли в контратаку в районе Красного Лимана (ДНР), продвинувшись на полтора километра в глубину и два километра по фронту.Сейчас перспективы наступления по всей линии соприкосновения оптимистичны, потому что противник расходовал свои резервы в весенне-летнем наступлении, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.По его словам, это сразу сказалось на подразделениях ВСУ, на их возможности вести долговременную оборону."Мы этим пользуемся. Как-только противник где-то ослабевает, мы отодвигаем линию боевого соприкосновения на Запад, создавая более благоприятные плацдармы для начала нашего наступления, к которому мы тоже готовились в течение года, формируя свои боевые подразделения, обкатывая их в обороне", – сообщил Леонков.Он отметил, что все подразделения, которые находятся на линии боевого соприкосновения, в том числе резервная армия и армейский корпус, прошли боевую обкатку. Мы сейчас имеем опытные, подготовленные к ведению боевых действия наступательного характера."Дальше все остается в ведении нашего Генерального штаба, который будет планировать такого рода операции. А то, что происходит на краснолиманском направлении, обычно называют боями местного значения. Но они очень важны для будущих наступательных операций", – подчеркнул эксперт.Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, Леонков заявил, что членство в Альянсе связали напрямую с победой над Россией, а это нереально. Но при этом сказали, что будут давать оружие, потому что "Западу надо где-то утилизировать хлам, который в современном бою вряд ли пригодится"."Но для Украины и так сойдет, можно атаковать и этим. Применяя это оружие, гибнет много украинцев, потому что ответка от нас не задерживается.Поэтому Зеленскому дали четко понять, что он тот, кто должен погибнуть за американскую демократию вместе с украинцами, которых он пошлет на убой. Никакого диалога на равных и совещания про Украину с Украиной больше не будет", – уверен эксперт.Битва за Артёмовск – продолжение?Доброволец российского батальона "Барс-13" Ярослав Манцевич рассказал о ситуации под Артёмовском, где сейчас дислоцируется батальон.По словам Манцевича, положение там сложилось тяжёлое. Украина накопила большое количество оружия, которое сейчас активно использует.ВСУ, добавляет доброволец, сейчас сильно давят по всем направлениям, по флангам. Плюс есть личные амбиции господина Зеленского, который неоднократно обещал своим западным кураторам отвоевать какой-либо участок фронта, например, Бахмут,"Бахмут для Киева не имеет ценности как город — он стал политической целью Зеленского", – говорит Манцевич.При этом он признаёт, что с флангами там – "все очень плохо"."Бахмут — открытый участок фронта. Это многоуровневый город, там много высот и очень много полей. Основная линия защиты, где обычно прячется и спасает свои жизни бригада, это лесополоса, которая может составлять 5 метров.На других участках линии фронта, например, беспилотник поднялся вверх, и издалека он ничего не увидит. А в Бахмуте противник делает просто: в 2 километрах от нас поднимает на 800 метров беспилотник и все прекрасно видит.Качество камер у них такое, что с этого расстояния можно посчитать, сколько у нас пломб в зубах. И соответственно, все спокойно обстреливается.Поэтому линия обороны у нас в каких-то моментах проседает, где-то укрепляется. Ребятам там сейчас жарко. За счет открытых участков очень сложная логистика: затруднен подвоз боеприпасов, воды", – рассказал доброволец.Также нужно признать, что воюют российские силы – с профессионалами."Например, мы долгое время не могли уничтожить один танк противника, потому что он так прятался, что никакая артиллерия его не могла отработать.Чтобы удержать Бахмут, наверное, надо к волонтерам обратиться: "Хватит везти нам тушенку, везите беспилотники и тепловизоры". Более сложных технических моментов не хватает очень сильно", – заявил Манцевич.Впрочем, ажиотаж вокруг Бахмута, считает доброволец, создан искусственно, "чтобы Зеленский тратил там человеческие и финансовые ресурсы Украины"."Соответственно, вполне можно отдать ему город, он закрепиться в нем, а мы потом можем разом всех накрыть. Поэтому я бы не боялся того, что Бахмут отойдет ВСУ. Тут важно понимать другое — с какими целями это делается", – сказал Манцевич.

https://ukraina.ru/20230712/1047968136.html

https://ukraina.ru/20230712/1047955442.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, артёмовск (бахмут), барс-13, беспилотники, владимир зеленский, алексей леонков, сергей шойгу, красный лиман, нато