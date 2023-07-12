Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства - 12.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230712/1047972124.html
Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства - 12.07.2023 Украина.ру
Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
Поставки вооружения для Украины важнее, чем гарантии безопасности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
2023-07-12T16:43
2023-07-12T16:43
новости
нато
вооружение
владимир путин
украина
поставки
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6389f3eb9d30327b91e8226f00261ee4.jpg
Гарантии безопасности Украины со стороны НАТО важны, но наиболее срочной задачей являются поставки вооружений для ВСУ, сказал Столтенберг. Он добавил, что союзники по НАТО выразили готовность предоставить Украине достаточный объём вооружений.Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.3 июля глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.Ранее газета Financial Times сообщила, что в коалицию по обучению украинских пилотов войдут 11 стран.Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт, добавил президент.НАТО уже использует Украину по наводке США и собирается использовать впредь как главный инструмент для войны против России. Об этом написал в своей статье обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Весь саммит был назван "подготовкой коллективной войны НАТО с Россией", указал автор. И следовательно, главному ударному механизму — неонацистской Украине — отвели на нём немалое время, добавил Скачко.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230712/1047969183.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_e24c0db38e822db9d04639ad73e0ba7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, вооружение, владимир путин, украина, поставки, йенс столтенберг
Новости, НАТО, вооружение, Владимир Путин, Украина, поставки, Йенс Столтенберг

Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства

16:43 12.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
Читать в
Поставки вооружения для Украины важнее, чем гарантии безопасности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
Гарантии безопасности Украины со стороны НАТО важны, но наиболее срочной задачей являются поставки вооружений для ВСУ, сказал Столтенберг. Он добавил, что союзники по НАТО выразили готовность предоставить Украине достаточный объём вооружений.

"Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас – предоставить Украине достаточно вооружений. Чрезвычайно важно, что на этой встрече мы увидели заявления [о поставках] от союзников по НАТО", - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.
3 июля глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.
"Он (вопрос о предоставлении истребителей. - Ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", — сказал Бауэр, добавив, что обучение украинских пилотов и технических специалистов "невозможно до этого контрнаступления".
Ранее газета Financial Times сообщила, что в коалицию по обучению украинских пилотов войдут 11 стран.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт, добавил президент.
НАТО уже использует Украину по наводке США и собирается использовать впредь как главный инструмент для войны против России. Об этом написал в своей статье обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Весь саммит был назван "подготовкой коллективной войны НАТО с Россией", указал автор. И следовательно, главному ударному механизму — неонацистской Украине — отвели на нём немалое время, добавил Скачко.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
Празднование Дня независимости Латвии
15:13
Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТОЕсли Россия одержит победу в конфликте на Украине, это сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским
 
НовостиНАТОвооружениеВладимир ПутинУкраинапоставкиЙенс Столтенберг
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Салливан: F-16 Украине передадут европейские страны
17:11Владимир Джаралла о туристическом сезоне в Крыму и ценах на топливо в регионе
17:10Байден обсудит с Зеленским вопрос поставок дальнобойных ракет
17:00Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
16:54Кирилл Фролов: кто он
16:43Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
16:30Соскочить не удастся: Евстафьев назвал главную проблему Зеленского и "вильнюсского карнавала" НАТО. Видео
16:24"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках"
16:22Украину не приняли в НАТО из-за опасения войны США с Россией – Салливан
16:08Салливан объяснил отказ пригласить Украину в НАТО динамичностью конфликта
15:55Больной вопрос. Варшава потребовала от Киева признания вины за геноцид поляков на Волыни
15:41Очередное враньё? Зеленский заявил, что ВСУ будут применять "кассетники" только по военным объектам
15:33Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились
15:32Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
15:27"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
15:13Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО
15:11Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
15:09Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
14:53Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
14:36"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ
Лента новостейМолния