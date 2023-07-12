https://ukraina.ru/20230712/1047972124.html
Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства - 12.07.2023 Украина.ру
Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
Поставки вооружения для Украины важнее, чем гарантии безопасности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
2023-07-12T16:43
2023-07-12T16:43
2023-07-12T16:43
новости
нато
вооружение
владимир путин
украина
поставки
йенс столтенберг
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Гарантии безопасности Украины со стороны НАТО важны, но наиболее срочной задачей являются поставки вооружений для ВСУ, сказал Столтенберг. Он добавил, что союзники по НАТО выразили готовность предоставить Украине достаточный объём вооружений.Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.3 июля глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.Ранее газета Financial Times сообщила, что в коалицию по обучению украинских пилотов войдут 11 стран.Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт, добавил президент.НАТО уже использует Украину по наводке США и собирается использовать впредь как главный инструмент для войны против России. Об этом написал в своей статье обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Весь саммит был назван "подготовкой коллективной войны НАТО с Россией", указал автор. И следовательно, главному ударному механизму — неонацистской Украине — отвели на нём немалое время, добавил Скачко.Полный текст статьи можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, вооружение, владимир путин, украина, поставки, йенс столтенберг
Новости, НАТО, вооружение, Владимир Путин, Украина, поставки, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО: Поставки вооружения Украине важнее членства
Поставки вооружения для Украины важнее, чем гарантии безопасности НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским
Гарантии безопасности Украины со стороны НАТО важны, но наиболее срочной задачей являются поставки вооружений для ВСУ, сказал Столтенберг. Он добавил, что союзники по НАТО выразили готовность предоставить Украине достаточный объём вооружений.
"Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас – предоставить Украине достаточно вооружений. Чрезвычайно важно, что на этой встрече мы увидели заявления [о поставках] от союзников по НАТО", - сказал генсек.
Столтенберг отметил, что, накануне группа союзников по НАТО учредила коалицию по обучению пилотов истребителей F-16 для Украины. Их подготовка начнется уже летом, сказал генсек.
3 июля глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Кроме того, он признал, что украинцам "крайне тяжело" продвигаться на фронте.
"Он (вопрос о предоставлении истребителей. - Ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", — сказал
Бауэр, добавив, что обучение украинских пилотов и технических специалистов "невозможно до этого контрнаступления".
Ранее газета Financial Times сообщила, что в коалицию по обучению украинских пилотов войдут 11 стран.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Украина получит F-16, которые будут базироваться за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт, добавил президент.
НАТО уже использует Украину по наводке США и собирается использовать впредь как главный инструмент для войны против России. Об этом написал в своей статье обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Весь саммит был назван "подготовкой коллективной войны НАТО с Россией", указал автор. И следовательно, главному ударному механизму — неонацистской Украине — отвели на нём немалое время, добавил Скачко.
Полный текст статьи можно прочитать здесь