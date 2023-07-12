https://ukraina.ru/20230712/1047970621.html

"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках"

"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках" - 12.07.2023 Украина.ру

"США знают гораздо больше, чем раскрывают". В Совбезе ООН поспорили о диверсиях на "Северных потоках"

11 июля по запросу российской стороны состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое расследованию диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года. Вернее, отсутствию расследования

2023-07-12T16:24

2023-07-12T16:24

2023-07-12T16:24

эксклюзив

россия (рф)

северный поток

совбез оон

диверсия

сша

небензя

украина

расследование

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В качестве докладчиков по приглашению делегации РФ выступили двое независимых американских журналистов-расследователей.Первый из них, Брайс Грин, отметил, что для западных чиновников, экспертов и прессы "виновник был ясен — Россия", при этом другого очевидного виновника — США — практически не рассматривали в качестве потенциального подозреваемого. В этом контексте он процитировал заявление старшего прокурора Швеции Матса Юнгквиста из прошлогоднего интервью американской газете The New York Times по поводу диверсий в Балтийском море: "Думаю ли я, что это Россия взорвала "Северный поток"? Я никогда так не думал. Это не логично".США и НАТО всячески пытались не допустить интеграцию Западной Европы и Российской Федерации, а администрации Белого дома сделали всё возможное, чтобы остановить газопровод. Рекомендации по поводу того, как сократить российский экспорт природного газа и воспрепятствовать расширению трубопровода, содержались в исследовательской работе корпорации RAND 2019 года, сказал Грин."Вполне вероятно, что Соединённые Штаты знают гораздо больше о том, что произошло и кто несёт ответственность, чем раскрывают", — заявил он.В подрыве "Северных потоков" были заинтересованы не только США, но и Украина, президент которой Владимир Зеленский выступал за более смелые действия против России, вплоть до атак на трубопровод. К тому же американцы обучали украинцев подводным операциям, подобным той, которая, вероятно, проводилась на "Северном потоке — 2", отметил Грин.На заседании Совета Безопасности ООН также выступил Джеффри Бродский – единственный журналист, побывавший на месте всех 4 взрывов на газопроводе.Ни сведения, полученные в ходе экспедиции по погружению на дно Балтийского моря, ни собственное расследование, которое ведётся со дня диверсий, 26 сентября 2022 года, не позволяют однозначно сказать о причастности к произошедшему какого-либо конкретного государства, сообщил он. А Германия, Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошёл инцидент, не проявили готовности поделиться результатами своих национальных расследований с общественностью."Диверсия на "Северном потоке" — один из самых значительных актов экотерроризма и диверсий на промышленных объектов в истории, а также представляет собой одну из самых насущных геополитических загадок нашего времени", —заявил Бродский.Журналист напомнил, что, согласно Уставу ООН, функции Совета Безопасности заключаются в поддержании международного мира и безопасности в соответствии с целями ООН, а также расследовании любого спора или ситуации, которые могут привести к международным трениям."Поэтому я обращаюсь к Совету Безопасности с призывом выполнить свои функции и полномочия в соответствии с Уставом ООН, проведя беспристрастное расследование саботажа на "Северном потоке", — призвал Бродский.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поблагодарил обоих журналистов, подчеркнув, что их доклады подтверждают версию России о том, что осуществить это преступление без прямого участия или хотя бы прикрытия государственного субъекта было попросту невозможно.Дипломат отметил, что тема диверсий на "Северных потоках" находится в фокусе внимания Совета Безопасности ООН с подачи России не первый месяц, и почти все государства неизменно осуждали это преступление и отмечали важность установления истины и виновных. Но только не представители Запада – они пытались убедить, что Совет Безопасности ООН не может внести никакой добавленной стоимости до окончания национальных расследований, которые проводят Германия, Швеция и Дания.Однако власти этих трёх стран не предоставляли никакой внятной информации на многочисленные запросы России, в том числе обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о необходимости проведения всестороннего расследования с участием российской стороны и Газпрома. А вся их реакция сводилась, по словам Небензи, к дежурным отпискам с отказом от взаимодействия под предельно нелепыми и надуманными предлогами, что подтверждают копии переписок Москвы с Берлином, Стокгольмом и Копенгагеном, распространённые в Совете Безопасности ООН в марте."По всей видимости, в Германии, Дании и Швеции вследствие наших усилий начали осознавать, что они не просто игнорируют запросы РФ, но и, по сути, пренебрегают мнением Совета Безопасности ООН, среди членов которого, как чётко показали наши дискуссии за закрытыми дверями, растёт непонимание и неудовлетворение из-за отсутствия какой-либо информации о ходе национальных расследований. В итоге, получив очередную "жёлтую карточку" от большинства членов Совета, в Берлине, Копенгагене и Стокгольме решили подготовить распространённое вчера коллективное письмо. К сожалению, оно также очень напоминает отписку и не может заменить полноценный брифинг для членов Совета, в рамках которого мы могли бы задавать им вопросы, которых у нас накопилось очень много", – заявил Небензя.Представители трёх стран, ведущих национальные расследования, не участвовали в заседании, хотя российская делегация обращалась к Великобритании, выполняющей в июле роль председателя Совета Безопасности ООН, пригласить их для отчёта.За день до заседания постоянные представительства ФРГ, Швеции и Дании при ООН распространили совместное заявление по диверсиям на "Северных потоках", в котором говорится, что "ни одно из расследований не было завершено" и "невозможно сказать, когда они будут завершены", "характер диверсии беспрецедентен, а ход расследования затруднителен". Однако появились и новые подробности: Германия обнаружила следы взрывчатки в образцах, взятых с яхты, которая, как считает Берлин, могла использоваться для транспортировки взрывчатых веществ для подрыва ниток газопровода."Согласно экспертным оценкам, не исключено, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые проложены по морскому дну на глубине около 70–80 м. В связи с подозрительным фрахтованием парусной яхты следствие установило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы для того, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено", – говорится в письме.По информации немецких СМИ, яхту "Андромеда" у немецкой компании арендовала зарегистрированная в Варшаве фирма Feeria Lwowa, у которой нет ни сотрудников, ни офисов, ни сайта, "подозрительно похоже на подставную фирму".Небензя обратил особое внимание на фразу из совместного письма, касающуюся расследованию Швеции, чьи представители первыми прибыли на место происшествия: "Дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечён к ответственности за него". Такая формулировка свидетельствует о том, что Стокгольм изначально не ставит перед собой цели установить виновных за диверсии на газопроводах, ни о какой неотвратимости наказания для них речи тоже не идёт."Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления. Об этом красноречиво говорит и очевидно скоординированная дезинформационная кампания в западных СМИ, в рамках которой "раскручиваются" совершенно абсурдные версии произошедшего", – заявил российский дипломат.Сначала журналисты утверждали, что это Россия подорвала газопроводы, которые сама же строила, потом появилась версия о группе неких "проукраинских диверсантов", которые никак не связаны с киевским режимом и устроили диверсию без их ведома. А после того как уважаемый американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш со ссылкой на свои источники сообщил, что после встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в марте разведки обеих стран получили задание продвигать альтернативную версию о виновниках взрыва на "Северных потоках", в СМИ сразу появились статьи о совершении диверсий "небольшой группой чуть ли не дилетантов, не обладающих ни серьёзной экспертизой, ни значительными ресурсами, и за которыми не стоит никакое государство", напомнил Небензя."И это при том, что многочисленные независимые эксперты ясно давали понять, что неспециалисты провести операцию по подрыву газопроводов, защищённых по последнему слову техники, не могли. И в любом случае об этом не могли не знать как минимум прибрежные государства в этом районе, считающемся одним из наиболее контролируемых в мире. Да и куда прикажете деть неоднократные угрозы в адрес "Северных потоков" со стороны высшего руководства США? Они звучали не раз", – заявил дипломат.Заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри Делаурентис категорически отверг причастность Соединённых Штатов к атакам на газопроводы и призвал Совет Безопасности ООН больше не проводить заседания по этой теме, чтобы не тратить время и не отвлекать внимание "от неоправданной агрессии Кремля против Украины".На что первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский парировал: "Сегодняшние выступления, которые многие наши западные коллеги посвятили почти полностью украинскому кризису, позволяют чётко проследить причинно-следственные связи, которыми руководствовались те, кто совершил эти преступления и те, кто их покрывал и покрывает. За это вам огромное спасибо. Уже ради одного этого стоило проводить наше сегодняшнее заседание. Убеждён, что это отличный материал для российского, а также будущего международного расследования".К слову, накануне российские пранкеры Вован и Лексус, представившись Зеленским, спросили у бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, кто, по его мнению стоит за диверсиями на газопроводах, и тот признался: "Если честно, я думал, что это вы (Украина – ред.). Но я не стал вас за это винить".Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании вслед за американским коллегой обратил внимание, что менее чем за месяц Россия трижды призывала к обсуждению вопроса о "Северных потоках", хотя никаких новых поводов не было, а также диверсии обсуждались во время председательства Франции в Совете Безопасности в сентябре 2022 года. Он заверил в полном доверии к расследованиям, начатым Германией, Швецией и Данией.В отличие от западных, дипломаты из стран Глобального Юга выступали с осуждением диверсий на "Северных потоках" и призывали к скорейшему проведению прозрачного расследования, о ходе которого общественность будет ознакомлена.Представитель Бразилии Сержиу Франса Данези хоть и признал, что при проведении подобного расследования необходимо соблюдать секретность, но всё же отметил, что отсутствие реакции спустя почти 10 месяцев после взрывов вызвало тревогу и усилило напряжённость даже среди членов Совета Безопасности ООН.Собственно, о чём и говорил Небензя.В свою очередь Мохамед Исса Абушахаб, представляющий ОАЭ, осудил атаку на "Северные потоки", поскольку подобные действия подрывают глобальные энергетические рынки, которые зависят от международного сотрудничества, и наносят значительный экологический ущерб. Он призвал к сотрудничеству между странами, ведущими расследование, и что важно, необходимо не допустить предвзятого отношения к их результатам.Постоянный представитель Мозамбика при ООН Педру Комиссарио Афонсо напомнил о попытке начать независимое расследование инцидента с "Северным потоком" под эгидой генерального секретаря ООН в марте, когда его страна председательствовала в Совете Безопасности: "Нам сказали, что преждевременно призывать к международному расследованию, чтобы не мешать текущим национальным расследованиям".Делегация Японии указала на недопустимость актов вандализма в отношении объектов критической инфраструктуры и призвала к скорейшему завершению расследования диверсий в Балтийском море, но при этом утверждает, что отдельное или дополнительное расследование может создать путаницу, поэтому достаточно разбирательств, которые ведут Германия, Швеция и Дания."На протяжении длительного периода времени проводились расследования обстоятельств взрывов на трубопроводах. Мы до сих пор не получили конкретных выводов. Чем дольше будут длиться эти процессы, тем сложнее будет добраться до истины", – заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, подчеркнув, что любые расследования по "Северным потокам" должны предусматривать сотрудничество с Россией.В свою очередь Василий Небензя сообщил:"Хотим подчеркнуть: любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного расследования всех обстоятельств произошедшего. Пока же оставляем за собой право проводить своё расследование. Мы обратили внимание и на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. В таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно в любой момент обследовать в рамках возбуждённого Генеральной прокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма. Российская Федерация будет поднимать в Совете вопрос о диверсии на "Северных потоках" до тех пор, пока виновные не будут установлены и не понесут ответственность".

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия (рф), северный поток, совбез оон, диверсия, сша, небензя, украина, расследование