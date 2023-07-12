"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛондон во время церемонии открытия Олимпийских игр
Балканы исторически являются одной из горячих точек европейского континента. Ещё с начала XX века их называют "пороховой бочкой Европы"
Распад Югославии, произошедший в 90-х годах ХХ века, повлёк за собой многолетний кровопролитный конфликт, сопровождавшийся этническими чистками и массовыми убийствами. Сегодня ситуация в регионе вновь начинает накаляться.
Самыми конфликтогенными зонами на Балканах на текущий день являются сербский южный край Косово и Метохия, захваченный албанскими сепаратистами и признанный США и их союзниками как независимое государство, и Босния и Герцеговина, в рамках которой существует отдельная административно-территориальная единица – Республика Сербская.
Она была образована в 1995 году в результате заключения Дейтонских соглашений, и с тех пор центральные власти БиГ при поддержке Запада постоянно стремятся урезать её полномочия.
На постъюгославском пространстве сталкиваются интересы многих мировых игроков. Западные страны предпринимают значительные усилия, направленные на полное подчинение региона и включение всех его государств в состав НАТО.
Сейчас в него не входят только Сербия и Босния и Герцеговина – прежде всего из-за позиции властей Республики Сербской.
Одним из западных центров силы, действующих на Балканах, является Британия, являвшаяся одним из инициаторов агрессии против Югославии, развязанной в 1998 году.
У Лондона есть свой спецпредставитель в регионе – Стюарт Пич, ранее занимавший должность главы военного комитета НАТО и принимавший самое деятельное участие в руководстве бомбардировками югославской территории.
4 июля, 09:30Чем закончится очередной кризис в Косово. Тот, кто уступает Западу, всегда проигрываетПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что в зоне СВО в ближайшее время начнётся очередной этап украинского наступления. По его словам, Киеву очень важно продемонстрировать успехи ВСУ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Помимо этого, Вучич ожидает новой волны нападений на сербов в Косово
Британская сторона финансирует целую сеть СМИ и НКО, целью которой является переформатирование местного политического сознания в прозападном и антироссийском духе.
В частности, на Балканах свои гуманитарные, образовательные, и информационные программы реализуют ВВС Media Action, Британский совет, Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) и другие организации подобного толка.
Все они активно популяризуют нужный Лондону взгляд на события, произошедшие на Балканах в 90-е. Сербам навязывается чувство вины буквально за все региональные конфликты того времени, и при этом им внушается, что в политическом плане необходимо смотреть только на Запад.
Особое внимание уделяется борьбе с сербским патриотизмом, пропаганде необходимости признания Сербией независимости Косово и постоянным нападкам на Республику Сербскую.
Недавно председатель комитета британской палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс сделала ряд знаковых заявлений, касающихся ситуации на Балканах.
Во-первых, она обвинила Сербскую православную церковь в поставках оружия в Косово из Центральной Сербии, которые, по её словам, осуществлялись на автомобилях скорой помощи.
Во-вторых, по её словам, лидер боснийских сербов Милорад Додик может закончить в Гааге как его предшественник Радован Караджич, "если он пойдёт по стопам Путина".
В-третьих, Сербия, как заявила Кернс, не только не встала на сторону Запада в вопросе происходящего вокруг Украины, но и подписала внешнеполитическое соглашение с РФ (имеется в виду формальный договор о взаимных консультациях по вопросам внешней политики, заключённый между Москвой и Белградом осенью 2022 года).
Что стоит за этими высказываниями главы внешнеполитического комитета британского парламента? И действительно ли Британия ведёт в регионе собственную политику, отличающуюся от линии ЕС и США?
Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что заявления Кернс наглядно демонстрирует, какая именно сила на Западе наибольшим образом поддерживает лидера косовских сепаратистов Альбина Курти – и это не Брюссель и не Вашингтон.
Именно Британия фактически провоцирует новый военный конфликт в Косово, полагает эксперт.
"В Косово регулярно арестовывают сербов, некоторые из них находятся в тюрьме уже больше года при полном молчании Запада и KFOR (миссии НАТО в Косово – Прим. Ред.).
Но если остальной Запад просто пассивно поддерживает албанцев, то Британия этими заявлениями показала, что она активно действует в этом направлении. Нападки на Сербскую православную церковь – это нападение на саму основу сербского существования в Косово", – заявил Гайич в интервью Украине.ру.
Гайич отметил, что кресло главы РПЦ находится в монастыре Печ, и первый из основных титулов сербского патриарха – архиепископ Печский. Поэтому за нынешними заявлениями из Лондона может скрываться желание добиться не только изгнания из Косово всех сербов, но и присвоения всего имущества СПЦ, содержащегося в косовских церквях и монастырях.
Причём это может делаться по сценарию, который сейчас реализуется на Украине, отметил политолог.
"Заявлениями Кернс британцы показали, что именно они стоят за поступками и без того отмороженного Альбина Курти, – считает Стеван Гайич. – США ведут себя скорее сдержанно, более того, они местами открыто критиковали албанцев и даже ввели против них какие-то санкции. Даже "отец независимого Косово" Билл Клинтон недавно на церемонии в Тиране упрекнул сепаратистов за совершаемые ими в последнее время действия".
По словам эксперта, Британия прикладывает очень серьёзные усилия для распространения своего влияния на Балканах.
"Стоит напомнить, что в 2015 году именно Лондон хотел "подорвать" Республику Сербскую, попытавшись провести через ООН резолюции о признании событий в Сребренице "геноцидом мусульман" и заклеймить сербов как "геноцидный народ".
Слава Богу, представитель России Виталий Чуркин наложил на этот проект вето, за что мы ему вечно благодарны", – напомнил Гайич.
Он отметил, что весь Запад сегодня участвует в очередной "дранг нах Остен" против России, однако разные субъекты внутри него стремятся действовать по-разному. Британия настроена в этом плане на максимальную эскалацию, считает Гайич.
"Лондону ничего не стоит подтолкнуть албанцев к новому военному конфликту. После чего он сможет вовлечь США и Западную Европу в созданную им заваруху. Если мы посмотрим на Украину, то увидим, что импульс для каждой новой фазы эскалации исходит именно из Британии. Поэтому я думаю, что ей нужно обострение на всех фронтах. Лондон будет стремиться поджигать всё, что только можно. У нас это никого не удивляет, так как Британия активно участвует в балканской политике на протяжении уже двухсот лет", - подвёл итог Стеван Гайич.