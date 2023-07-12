https://ukraina.ru/20230712/1047969498.html

"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах

"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах - 12.07.2023 Украина.ру

"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах

Балканы исторически являются одной из горячих точек европейского континента. Ещё с начала XX века их называют "пороховой бочкой Европы"

2023-07-12T15:27

2023-07-12T15:27

2023-07-12T15:27

британия

сербия

балканы

эксклюзив

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милорад додик

косово

владимир зотов

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Распад Югославии, произошедший в 90-х годах ХХ века, повлёк за собой многолетний кровопролитный конфликт, сопровождавшийся этническими чистками и массовыми убийствами. Сегодня ситуация в регионе вновь начинает накаляться.Самыми конфликтогенными зонами на Балканах на текущий день являются сербский южный край Косово и Метохия, захваченный албанскими сепаратистами и признанный США и их союзниками как независимое государство, и Босния и Герцеговина, в рамках которой существует отдельная административно-территориальная единица – Республика Сербская. Она была образована в 1995 году в результате заключения Дейтонских соглашений, и с тех пор центральные власти БиГ при поддержке Запада постоянно стремятся урезать её полномочия.На постъюгославском пространстве сталкиваются интересы многих мировых игроков. Западные страны предпринимают значительные усилия, направленные на полное подчинение региона и включение всех его государств в состав НАТО. Сейчас в него не входят только Сербия и Босния и Герцеговина – прежде всего из-за позиции властей Республики Сербской.Одним из западных центров силы, действующих на Балканах, является Британия, являвшаяся одним из инициаторов агрессии против Югославии, развязанной в 1998 году. У Лондона есть свой спецпредставитель в регионе – Стюарт Пич, ранее занимавший должность главы военного комитета НАТО и принимавший самое деятельное участие в руководстве бомбардировками югославской территории. Британская сторона финансирует целую сеть СМИ и НКО, целью которой является переформатирование местного политического сознания в прозападном и антироссийском духе. В частности, на Балканах свои гуманитарные, образовательные, и информационные программы реализуют ВВС Media Action, Британский совет, Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) и другие организации подобного толка.Все они активно популяризуют нужный Лондону взгляд на события, произошедшие на Балканах в 90-е. Сербам навязывается чувство вины буквально за все региональные конфликты того времени, и при этом им внушается, что в политическом плане необходимо смотреть только на Запад. Особое внимание уделяется борьбе с сербским патриотизмом, пропаганде необходимости признания Сербией независимости Косово и постоянным нападкам на Республику Сербскую.Недавно председатель комитета британской палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс сделала ряд знаковых заявлений, касающихся ситуации на Балканах. Во-первых, она обвинила Сербскую православную церковь в поставках оружия в Косово из Центральной Сербии, которые, по её словам, осуществлялись на автомобилях скорой помощи. Во-вторых, по её словам, лидер боснийских сербов Милорад Додик может закончить в Гааге как его предшественник Радован Караджич, "если он пойдёт по стопам Путина". В-третьих, Сербия, как заявила Кернс, не только не встала на сторону Запада в вопросе происходящего вокруг Украины, но и подписала внешнеполитическое соглашение с РФ (имеется в виду формальный договор о взаимных консультациях по вопросам внешней политики, заключённый между Москвой и Белградом осенью 2022 года).Что стоит за этими высказываниями главы внешнеполитического комитета британского парламента? И действительно ли Британия ведёт в регионе собственную политику, отличающуюся от линии ЕС и США?Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что заявления Кернс наглядно демонстрирует, какая именно сила на Западе наибольшим образом поддерживает лидера косовских сепаратистов Альбина Курти – и это не Брюссель и не Вашингтон. Именно Британия фактически провоцирует новый военный конфликт в Косово, полагает эксперт."В Косово регулярно арестовывают сербов, некоторые из них находятся в тюрьме уже больше года при полном молчании Запада и KFOR (миссии НАТО в Косово – Прим. Ред.). Но если остальной Запад просто пассивно поддерживает албанцев, то Британия этими заявлениями показала, что она активно действует в этом направлении. Нападки на Сербскую православную церковь – это нападение на саму основу сербского существования в Косово", – заявил Гайич в интервью Украине.ру.Гайич отметил, что кресло главы РПЦ находится в монастыре Печ, и первый из основных титулов сербского патриарха – архиепископ Печский. Поэтому за нынешними заявлениями из Лондона может скрываться желание добиться не только изгнания из Косово всех сербов, но и присвоения всего имущества СПЦ, содержащегося в косовских церквях и монастырях. Причём это может делаться по сценарию, который сейчас реализуется на Украине, отметил политолог."Заявлениями Кернс британцы показали, что именно они стоят за поступками и без того отмороженного Альбина Курти, – считает Стеван Гайич. – США ведут себя скорее сдержанно, более того, они местами открыто критиковали албанцев и даже ввели против них какие-то санкции. Даже "отец независимого Косово" Билл Клинтон недавно на церемонии в Тиране упрекнул сепаратистов за совершаемые ими в последнее время действия".По словам эксперта, Британия прикладывает очень серьёзные усилия для распространения своего влияния на Балканах. "Стоит напомнить, что в 2015 году именно Лондон хотел "подорвать" Республику Сербскую, попытавшись провести через ООН резолюции о признании событий в Сребренице "геноцидом мусульман" и заклеймить сербов как "геноцидный народ". Слава Богу, представитель России Виталий Чуркин наложил на этот проект вето, за что мы ему вечно благодарны", – напомнил Гайич.Он отметил, что весь Запад сегодня участвует в очередной "дранг нах Остен" против России, однако разные субъекты внутри него стремятся действовать по-разному. Британия настроена в этом плане на максимальную эскалацию, считает Гайич.

https://ukraina.ru/20230704/1047781013.html

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британия, сербия, балканы, эксклюзив, республика сербская, милорад додик, косово, владимир зотов