"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах - 12.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230712/1047969498.html
"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах - 12.07.2023 Украина.ру
"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
Балканы исторически являются одной из горячих точек европейского континента. Ещё с начала XX века их называют "пороховой бочкой Европы"
2023-07-12T15:27
2023-07-12T15:27
британия
сербия
балканы
эксклюзив
республика сербская
милорад додик
косово
владимир зотов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483892_0:0:3457:1946_1920x0_80_0_0_804dce59b636911212d3985fa2e834fb.jpg
Распад Югославии, произошедший в 90-х годах ХХ века, повлёк за собой многолетний кровопролитный конфликт, сопровождавшийся этническими чистками и массовыми убийствами. Сегодня ситуация в регионе вновь начинает накаляться.Самыми конфликтогенными зонами на Балканах на текущий день являются сербский южный край Косово и Метохия, захваченный албанскими сепаратистами и признанный США и их союзниками как независимое государство, и Босния и Герцеговина, в рамках которой существует отдельная административно-территориальная единица – Республика Сербская. Она была образована в 1995 году в результате заключения Дейтонских соглашений, и с тех пор центральные власти БиГ при поддержке Запада постоянно стремятся урезать её полномочия.На постъюгославском пространстве сталкиваются интересы многих мировых игроков. Западные страны предпринимают значительные усилия, направленные на полное подчинение региона и включение всех его государств в состав НАТО. Сейчас в него не входят только Сербия и Босния и Герцеговина – прежде всего из-за позиции властей Республики Сербской.Одним из западных центров силы, действующих на Балканах, является Британия, являвшаяся одним из инициаторов агрессии против Югославии, развязанной в 1998 году. У Лондона есть свой спецпредставитель в регионе – Стюарт Пич, ранее занимавший должность главы военного комитета НАТО и принимавший самое деятельное участие в руководстве бомбардировками югославской территории. Британская сторона финансирует целую сеть СМИ и НКО, целью которой является переформатирование местного политического сознания в прозападном и антироссийском духе. В частности, на Балканах свои гуманитарные, образовательные, и информационные программы реализуют ВВС Media Action, Британский совет, Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) и другие организации подобного толка.Все они активно популяризуют нужный Лондону взгляд на события, произошедшие на Балканах в 90-е. Сербам навязывается чувство вины буквально за все региональные конфликты того времени, и при этом им внушается, что в политическом плане необходимо смотреть только на Запад. Особое внимание уделяется борьбе с сербским патриотизмом, пропаганде необходимости признания Сербией независимости Косово и постоянным нападкам на Республику Сербскую.Недавно председатель комитета британской палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс сделала ряд знаковых заявлений, касающихся ситуации на Балканах. Во-первых, она обвинила Сербскую православную церковь в поставках оружия в Косово из Центральной Сербии, которые, по её словам, осуществлялись на автомобилях скорой помощи. Во-вторых, по её словам, лидер боснийских сербов Милорад Додик может закончить в Гааге как его предшественник Радован Караджич, "если он пойдёт по стопам Путина". В-третьих, Сербия, как заявила Кернс, не только не встала на сторону Запада в вопросе происходящего вокруг Украины, но и подписала внешнеполитическое соглашение с РФ (имеется в виду формальный договор о взаимных консультациях по вопросам внешней политики, заключённый между Москвой и Белградом осенью 2022 года).Что стоит за этими высказываниями главы внешнеполитического комитета британского парламента? И действительно ли Британия ведёт в регионе собственную политику, отличающуюся от линии ЕС и США?Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что заявления Кернс наглядно демонстрирует, какая именно сила на Западе наибольшим образом поддерживает лидера косовских сепаратистов Альбина Курти – и это не Брюссель и не Вашингтон. Именно Британия фактически провоцирует новый военный конфликт в Косово, полагает эксперт."В Косово регулярно арестовывают сербов, некоторые из них находятся в тюрьме уже больше года при полном молчании Запада и KFOR (миссии НАТО в Косово – Прим. Ред.). Но если остальной Запад просто пассивно поддерживает албанцев, то Британия этими заявлениями показала, что она активно действует в этом направлении. Нападки на Сербскую православную церковь – это нападение на саму основу сербского существования в Косово", – заявил Гайич в интервью Украине.ру.Гайич отметил, что кресло главы РПЦ находится в монастыре Печ, и первый из основных титулов сербского патриарха – архиепископ Печский. Поэтому за нынешними заявлениями из Лондона может скрываться желание добиться не только изгнания из Косово всех сербов, но и присвоения всего имущества СПЦ, содержащегося в косовских церквях и монастырях. Причём это может делаться по сценарию, который сейчас реализуется на Украине, отметил политолог."Заявлениями Кернс британцы показали, что именно они стоят за поступками и без того отмороженного Альбина Курти, – считает Стеван Гайич. – США ведут себя скорее сдержанно, более того, они местами открыто критиковали албанцев и даже ввели против них какие-то санкции. Даже "отец независимого Косово" Билл Клинтон недавно на церемонии в Тиране упрекнул сепаратистов за совершаемые ими в последнее время действия".По словам эксперта, Британия прикладывает очень серьёзные усилия для распространения своего влияния на Балканах. "Стоит напомнить, что в 2015 году именно Лондон хотел "подорвать" Республику Сербскую, попытавшись провести через ООН резолюции о признании событий в Сребренице "геноцидом мусульман" и заклеймить сербов как "геноцидный народ". Слава Богу, представитель России Виталий Чуркин наложил на этот проект вето, за что мы ему вечно благодарны", – напомнил Гайич.Он отметил, что весь Запад сегодня участвует в очередной "дранг нах Остен" против России, однако разные субъекты внутри него стремятся действовать по-разному. Британия настроена в этом плане на максимальную эскалацию, считает Гайич.
https://ukraina.ru/20230704/1047781013.html
https://ukraina.ru/20230427/1045717463.html
республика сербская
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Владимир Зотов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg
Владимир Зотов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483892_726:0:3457:2048_1920x0_80_0_0_18aa511255c1cfe5f130b0b6f252f7b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
британия, сербия, балканы, эксклюзив, республика сербская, милорад додик, косово, владимир зотов
Британия, Сербия, Балканы, Эксклюзив, Республика Сербская, Милорад Додик, Косово, Владимир Зотов

"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах

15:27 12.07.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЛондон во время церемонии открытия Олимпийских игр
Лондон во время церемонии открытия Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Балканы исторически являются одной из горячих точек европейского континента. Ещё с начала XX века их называют "пороховой бочкой Европы"
Распад Югославии, произошедший в 90-х годах ХХ века, повлёк за собой многолетний кровопролитный конфликт, сопровождавшийся этническими чистками и массовыми убийствами. Сегодня ситуация в регионе вновь начинает накаляться.
Самыми конфликтогенными зонами на Балканах на текущий день являются сербский южный край Косово и Метохия, захваченный албанскими сепаратистами и признанный США и их союзниками как независимое государство, и Босния и Герцеговина, в рамках которой существует отдельная административно-территориальная единица – Республика Сербская.
Она была образована в 1995 году в результате заключения Дейтонских соглашений, и с тех пор центральные власти БиГ при поддержке Запада постоянно стремятся урезать её полномочия.
На постъюгославском пространстве сталкиваются интересы многих мировых игроков. Западные страны предпринимают значительные усилия, направленные на полное подчинение региона и включение всех его государств в состав НАТО.
Сейчас в него не входят только Сербия и Босния и Герцеговина – прежде всего из-за позиции властей Республики Сербской.
Одним из западных центров силы, действующих на Балканах, является Британия, являвшаяся одним из инициаторов агрессии против Югославии, развязанной в 1998 году.
У Лондона есть свой спецпредставитель в регионе – Стюарт Пич, ранее занимавший должность главы военного комитета НАТО и принимавший самое деятельное участие в руководстве бомбардировками югославской территории.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
4 июля, 09:30
Чем закончится очередной кризис в Косово. Тот, кто уступает Западу, всегда проигрываетПрезидент Сербии Александр Вучич заявил, что в зоне СВО в ближайшее время начнётся очередной этап украинского наступления. По его словам, Киеву очень важно продемонстрировать успехи ВСУ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Помимо этого, Вучич ожидает новой волны нападений на сербов в Косово
Британская сторона финансирует целую сеть СМИ и НКО, целью которой является переформатирование местного политического сознания в прозападном и антироссийском духе.
В частности, на Балканах свои гуманитарные, образовательные, и информационные программы реализуют ВВС Media Action, Британский совет, Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) и другие организации подобного толка.
Все они активно популяризуют нужный Лондону взгляд на события, произошедшие на Балканах в 90-е. Сербам навязывается чувство вины буквально за все региональные конфликты того времени, и при этом им внушается, что в политическом плане необходимо смотреть только на Запад.
Особое внимание уделяется борьбе с сербским патриотизмом, пропаганде необходимости признания Сербией независимости Косово и постоянным нападкам на Республику Сербскую.
Недавно председатель комитета британской палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс сделала ряд знаковых заявлений, касающихся ситуации на Балканах.
Во-первых, она обвинила Сербскую православную церковь в поставках оружия в Косово из Центральной Сербии, которые, по её словам, осуществлялись на автомобилях скорой помощи.
Во-вторых, по её словам, лидер боснийских сербов Милорад Додик может закончить в Гааге как его предшественник Радован Караджич, "если он пойдёт по стопам Путина".
В-третьих, Сербия, как заявила Кернс, не только не встала на сторону Запада в вопросе происходящего вокруг Украины, но и подписала внешнеполитическое соглашение с РФ (имеется в виду формальный договор о взаимных консультациях по вопросам внешней политики, заключённый между Москвой и Белградом осенью 2022 года).
Что стоит за этими высказываниями главы внешнеполитического комитета британского парламента? И действительно ли Британия ведёт в регионе собственную политику, отличающуюся от линии ЕС и США?
Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает, что заявления Кернс наглядно демонстрирует, какая именно сила на Западе наибольшим образом поддерживает лидера косовских сепаратистов Альбина Курти – и это не Брюссель и не Вашингтон.
Именно Британия фактически провоцирует новый военный конфликт в Косово, полагает эксперт.
"В Косово регулярно арестовывают сербов, некоторые из них находятся в тюрьме уже больше года при полном молчании Запада и KFOR (миссии НАТО в Косово – Прим. Ред.).
Но если остальной Запад просто пассивно поддерживает албанцев, то Британия этими заявлениями показала, что она активно действует в этом направлении. Нападки на Сербскую православную церковь – это нападение на саму основу сербского существования в Косово", – заявил Гайич в интервью Украине.ру.
Страны мира. Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
27 апреля, 07:22
Исчезнет ли Босния и Герцеговина с карты Европы, уступив место новому сербскому государствуВ Совете Европы 24 апреля прошло голосование по вопросу включения в эту организацию сепаратистского Косово. В итоге заявка Косово была принята большинством голосом
Гайич отметил, что кресло главы РПЦ находится в монастыре Печ, и первый из основных титулов сербского патриарха – архиепископ Печский. Поэтому за нынешними заявлениями из Лондона может скрываться желание добиться не только изгнания из Косово всех сербов, но и присвоения всего имущества СПЦ, содержащегося в косовских церквях и монастырях.
Причём это может делаться по сценарию, который сейчас реализуется на Украине, отметил политолог.
"Заявлениями Кернс британцы показали, что именно они стоят за поступками и без того отмороженного Альбина Курти, – считает Стеван Гайич. – США ведут себя скорее сдержанно, более того, они местами открыто критиковали албанцев и даже ввели против них какие-то санкции. Даже "отец независимого Косово" Билл Клинтон недавно на церемонии в Тиране упрекнул сепаратистов за совершаемые ими в последнее время действия".
По словам эксперта, Британия прикладывает очень серьёзные усилия для распространения своего влияния на Балканах.
"Стоит напомнить, что в 2015 году именно Лондон хотел "подорвать" Республику Сербскую, попытавшись провести через ООН резолюции о признании событий в Сребренице "геноцидом мусульман" и заклеймить сербов как "геноцидный народ".
Слава Богу, представитель России Виталий Чуркин наложил на этот проект вето, за что мы ему вечно благодарны", – напомнил Гайич.
Он отметил, что весь Запад сегодня участвует в очередной "дранг нах Остен" против России, однако разные субъекты внутри него стремятся действовать по-разному. Британия настроена в этом плане на максимальную эскалацию, считает Гайич.
"Лондону ничего не стоит подтолкнуть албанцев к новому военному конфликту. После чего он сможет вовлечь США и Западную Европу в созданную им заваруху. Если мы посмотрим на Украину, то увидим, что импульс для каждой новой фазы эскалации исходит именно из Британии. Поэтому я думаю, что ей нужно обострение на всех фронтах. Лондон будет стремиться поджигать всё, что только можно. У нас это никого не удивляет, так как Британия активно участвует в балканской политике на протяжении уже двухсот лет", - подвёл итог Стеван Гайич.
 
БританияСербияБалканыЭксклюзивРеспублика СербскаяМилорад ДодикКосовоВладимир Зотов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:33Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились
15:32Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
15:27"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
15:13Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО
15:11Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
15:09Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
14:53Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
14:36"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ
14:30Зеленский оценил результаты саммита НАТО и снова попросился в Альянс
14:13Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков
14:00"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине
13:59"Пусть покажет, что Украина принадлежит НАТО". Запад ждет от Зеленского благодарности - Уоллес
13:41NYT: администрация Байдена тайно обсуждает поставки Украине ракет ATACMS
13:36"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley
13:34"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС
13:20Литовский парламентарий назвал условия приема Украины в НАТО "сказкой без конца"
13:15Дуда испугался "вагнеровцев" и созывает Совет нацбезопасности после саммита НАТО
13:12Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике
13:09Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО
13:01Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход"
Лента новостейМолния