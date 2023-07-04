https://ukraina.ru/20230704/1047781013.html

Чем закончится очередной кризис в Косово. Тот, кто уступает Западу, всегда проигрывает

Чем закончится очередной кризис в Косово. Тот, кто уступает Западу, всегда проигрывает - 04.07.2023 Украина.ру

Чем закончится очередной кризис в Косово. Тот, кто уступает Западу, всегда проигрывает

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в зоне СВО в ближайшее время начнётся очередной этап украинского наступления. По его словам, Киеву очень важно продемонстрировать успехи ВСУ в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Помимо этого, Вучич ожидает новой волны нападений на сербов в Косово.

2023-07-04T09:30

2023-07-04T09:30

2023-07-04T09:36

эксклюзив

сербия

косово

зарубежье

александр вучич

оон

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Вучич считает, что украинское наступление будет развиваться в двух направлениях – на Артёмовск и на Энергодар и Мелитополь. Одновременно с этим лидер косовских сепаратистов Альбин Курти начнёт свою "наступательную операцию", а террор в отношении сербского населения Косово станет ещё сильнее, чем сегодня, утверждает президент Сербии.В Косово действительно перманентный кризис. Север края, населённый сербами, подвергается непрекращающемуся террору со стороны албанских боевиков. Мирных сербов арестовывают, их организации запрещают, объявляя "террористическими". Запад периодически пытается одёргивать своих албанских сателлитов, однако пока что ни на какие компромиссы с сербским населением последние не идут.Напомним, ситуация в Косово обострилась после того, как сепаратистские власти запретили въезд на территорию края автомобилей с косовскими номерами, выданными в Сербии. В Приштине потребовали от местных сербских автовладельцев перерегистрировать их автомашины, установив на них номера с индексом "РК" ("Республика Косово"). После того, как недовольные этим косовские сербы, состоящие в управляемой из Белграда партии "Сербский список", начали покидать местные органы власти и силовые структуры, сепаратисты объявили о проведении новых выборов, в которых участвовали исключительно албанские кандидаты. Явка на них составила всего несколько процентов, однако их результаты были признаны сначала Приштиной, а потом и Западом.Сербское население вышло на масштабные акции протеста. Работа новых органов власти, управляемых мэрами-албанцами, оказалась фактически парализованной. В ответ сепаратисты и присоединившиеся к ним военнослужащие миссии НАТО в Косово начали разгонять акции и арестовывать местных сербов, которые по каким-либо причинам выглядели в их глазах подозрительно. В сербских СМИ и аккаунтах в соцсетях отмечается, что боевики, по сути, хватают случайных людей исключительно для того, чтобы запугать остальных.Достаётся не только простым сербам. В день сербского национального праздника Видовдан (28 июня) косовская "полиция" остановила на дороге сына президента Сербии Данило Вучича. Вопреки заявлениям информагентств, его не задержали – гнев боевиков вызвала футболка с надписью "не сдаваться", которую Вучича-младшего в итоге заставили снять. Его отец по этому поводу заявил, что лидер сепаратистов Курти в общении с ним "не такой храбрый, как когда посылает других издеваться над чужими детьми".Стоит отметить, что в ходе переговоров с сербской стороной Курти как раз последовательно отстаивает албанские интересы – в отличие от своего визави. Более того, он ведёт себя настолько радикально, что его западные покровители уже объявили о приостановке политических контактов с сепаратистским Косово и частичной заморозке выделяемых Приштине средств – от Курти требуют немедленной "деэскалации". Выражаться это должно в проведении новых выборов; плюс к этому, ранее посол США Кристофер Хилл заявил о том, что в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов – орган национального самоуправления косовских сербов.На новые выборы Курти вроде бы согласен. Однако здесь присутствует интересный нюанс: ранее США и ЕС, как уже говорилось выше, признали результаты выборов в Косово, которые они теперь фактически требуют пересмотреть. Произошло это отнюдь не потому, что западные стратеги внезапно озаботились проблемами сербского населения. Просто масштабы начавшихся протестов оказались для них неприятным сюрпризом. Запад сейчас не заинтересован в дестабилизации в Косово, которое является для него проектом особой важности, и поэтому сербам предполагается сделать ряд не слишком принципиальных уступок. Одной из них и является создание Сообщества сербских муниципалитетов.Однако у албанских сепаратистов на этот счёт имеются свои планы. В частности, контролируемый ими "парламент Северной Митровицы" проголосовал за присоединение к Ассоциации косовских муниципалитетов, которая объединяет управляющие органы всех административных единиц края, кроме тех, в которых большинство населения составляют сербы (к ним относится и Северная Митровица). Ранее Альбин Курти неоднократно говорил о том, что создания Сообщества сербских муниципалитетов он не допустит.В ночь на 3 июля в Северной Митровице раздался взрыв. Представители партии "Сербский список" оценили произошедшее как провокацию Приштины с целью оправдать легализацию пребывания албанских "силовиков" на севере Косово. Здесь стоит отметить, что ещё совсем недавно боевики из т.н. спецотряда РОСУ вторгались на север края очень редко, и фактически каждое такое вторжение являлось поводом для массовых протестов и эскалации. А ещё несколько лет назад они вообще не заходили на территорию северных муниципалитетов. Сегодня же они ни на день не уходят из региона. Таким образом, Приштина с одной стороны демонстрирует готовность к "диалогу", а с другой – устанавливает уверенный контроль над севером Косово, которого у неё не было ещё совсем недавно.С устремлениями албанцев всё более-менее ясно. Чего же хотят другие игроки, определяющие характер ситуации в регионе?Запад, как уже говорилось выше, готов на некоторые уступки сербскому населению. Его фактической задачей является представить себя единственным реальным защитником интересов сербов, чтобы, наконец, покончить с их традиционными симпатиями к России. При этом ранее заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар заявил, что у Сербии нет альтернативы принятию т.н. европейского плана по Косово. Напомним, этот план подразумевает, что Белград, номинально не признавая независимость Косово, признаёт её де-факто, снимая запрет на его вступление в ключевые международные организации, включая ООН.С этим аспектом было связано недавнее заявление посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко. Он сообщил, что Россия не допустит приёма Косово в ООН. По своему смыслу данное заявление является чем-то принципиально новым для российской политики на балканском направлении: ранее в Москве всегда говорили, что позиция России по Косово соответствует позиции Сербии. Однако позиция официального Белграда в последнее время отличается всё большей двойственностью: с одной стороны, сербские власти говорят о категорическом отказе от признания Косово в любых формах, с другой – подписывают и выполняют соглашения, которые прямо способствуют его суверенизации. Если Россия продолжит придерживаться подобной линии, то это способно серьёзно улучшить её образ в глазах сербского народа.И, наконец, совершенно не ясно, чего хочет официальный Белград. Александр Вучич периодически делает грозные заявления, сообщая о невозможности продления диалога с Альбином Курти. Но при этом он каждый раз оговаривается, обозначая готовность к "компромиссу". Так что его заявления о недостаточной смелости Курти – это в лучшем случае попытка выдать желаемое за действительное.И именно стремление к "компромиссу", на деле обернувшееся односторонними уступками, и привело к нынешней критической ситуации. Вучич, занимавший в 2013 году пост премьер-министра, подписал Брюссельское соглашение, в рамках которого Сербия, помимо прочего, передала все действовавшие на севере Косово силовые структуры под юрисдикцию сепаратистов. И сегодня она просто пожинает плоды своей политики десятилетней давности.В ближайшее время станет ясно, чем закончится нынешний кризис в южном сербском крае. Однако уже сейчас очевидно, что в стратегическом плане ситуация продолжит ухудшаться. Косовские сербы оказались заложниками бездействия властей в Белграде. К счастью, у них ещё хватает воли, чтобы ломать планы даже очень могущественных игроков.

https://ukraina.ru/20230704/1047778755.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, сербия, косово, зарубежье, александр вучич, оон