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"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС
"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС - 12.07.2023 Украина.ру
"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 июля в своем телеграм-канале "перевела" на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза
2023-07-12T13:34
2023-07-12T13:34
2023-07-12T13:34
захарова
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
новости
зарубежье
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Фон дер Ляйен в среду выразила восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. "Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха", – заявила она.Захарова в свою очередь сыронизировала.Что в переводе на русский значит: "Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Как допьете, значит, вы добились успеха".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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захарова, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, новости, зарубежье
Захарова, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Новости, Зарубежье
"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 июля в своем телеграм-канале "перевела" на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза
Фон дер Ляйен в среду выразила восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу.
"Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха", – заявила она.
Захарова в свою очередь сыронизировала.
"В переводе на украинский это звучит следующим образом: "Громадяни, українці, пийте море! Те, як ви зараз п'єте море, чудово і вражаюче. Ми впевнені, що Ви стрімко рухаєтеся до заповітної мети. Як доп'єте, значить, ви досягли успіху", — написала дипломат.
Что в переводе на русский значит:
"Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Как допьете, значит, вы добились успеха".