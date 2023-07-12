https://ukraina.ru/20230712/1047967157.html

"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС

"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС - 12.07.2023 Украина.ру

"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 июля в своем телеграм-канале "перевела" на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза

2023-07-12T13:34

2023-07-12T13:34

2023-07-12T13:34

захарова

украина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

новости

зарубежье

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Фон дер Ляйен в среду выразила восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. "Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха", – заявила она.Захарова в свою очередь сыронизировала.Что в переводе на русский значит: "Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Как допьете, значит, вы добились успеха".

https://ukraina.ru/20230702/1047749555.html

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захарова, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, новости, зарубежье