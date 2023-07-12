https://ukraina.ru/20230712/1047959387.html

Посол Антонов: отступать некуда, НАТО не повлияет на задачи спецоперации

Посол Антонов: отступать некуда, НАТО не повлияет на задачи спецоперации - 12.07.2023 Украина.ру

Посол Антонов: отступать некуда, НАТО не повлияет на задачи спецоперации

Агрессивные действия НАТО не смогут пошатнуть уверенность России в правильности своих действий. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов

2023-07-12T09:47

2023-07-12T09:47

2023-07-12T09:48

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Агрессивные решения саммита НАТО в Вильнюсе не пошатнут уверенность России в правильности своих действий, сказал Антонов. Нет никаких сомнений, что задачи специальной военной операции будут полностью выполнены, отметил дипломат.По словам дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность Альянса на сосредоточение войск на рубежах России. Он добавил, что "на борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока".Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Они могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства, указал глава дипмиссии.Представители государств-членов НАТО приближают Третью мировую войну. Специальная военная операция будет продолжена. Так прокомментировал итоги саммита заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Итоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия. Об этом рассказал в статье для издания Украина.ру журналист Александр Сокуренко. Саммит в столице Литвы так и не привел к прорывам – как и украинские атаки на фронте, считает журналист.От Украины отделались новым пакетом стандартных обещаний, которые в целом повторяют прошлые обещания на прошлых натовских саммитах, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь

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новости, нато, саммит, анатолий антонов, посольство рф, дмитрий медведев, итоги, зарубежье