https://ukraina.ru/20230712/1047959387.html
Посол Антонов: отступать некуда, НАТО не повлияет на задачи спецоперации
Посол Антонов: отступать некуда, НАТО не повлияет на задачи спецоперации - 12.07.2023 Украина.ру
Посол Антонов: отступать некуда, НАТО не повлияет на задачи спецоперации
Агрессивные действия НАТО не смогут пошатнуть уверенность России в правильности своих действий. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов
2023-07-12T09:47
2023-07-12T09:47
2023-07-12T09:48
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саммит
анатолий антонов
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итоги
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Агрессивные решения саммита НАТО в Вильнюсе не пошатнут уверенность России в правильности своих действий, сказал Антонов. Нет никаких сомнений, что задачи специальной военной операции будут полностью выполнены, отметил дипломат.По словам дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность Альянса на сосредоточение войск на рубежах России. Он добавил, что "на борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока".Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Они могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства, указал глава дипмиссии.Представители государств-членов НАТО приближают Третью мировую войну. Специальная военная операция будет продолжена. Так прокомментировал итоги саммита заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Итоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия. Об этом рассказал в статье для издания Украина.ру журналист Александр Сокуренко. Саммит в столице Литвы так и не привел к прорывам – как и украинские атаки на фронте, считает журналист.От Украины отделались новым пакетом стандартных обещаний, которые в целом повторяют прошлые обещания на прошлых натовских саммитах, заключил собеседник издания.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, саммит, анатолий антонов, посольство рф, дмитрий медведев, итоги, зарубежье
Новости, НАТО, саммит, Анатолий Антонов, посольство РФ, Дмитрий Медведев, итоги, Зарубежье
Посол Антонов: отступать некуда, НАТО не повлияет на задачи спецоперации
09:47 12.07.2023 (обновлено: 09:48 12.07.2023)
Агрессивные действия НАТО не смогут пошатнуть уверенность России в правильности своих действий. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов
Агрессивные решения саммита НАТО в Вильнюсе не пошатнут уверенность России в правильности своих действий, сказал Антонов. Нет никаких сомнений, что задачи специальной военной операции будут полностью выполнены, отметил дипломат.
"Альянс нацелен на концентрацию все большего количества войск на российских рубежах. Это показала встреча в Вильнюсе. Нам в настоящий момент отступать уже некуда. Задачи СВО должны быть выполнены в полном объеме", - рассказал Антонов.
По словам дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность Альянса на сосредоточение войск на рубежах России. Он добавил, что "на борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока".
Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Они могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства, указал глава дипмиссии.
Представители государств-членов НАТО приближают Третью мировую войну. Специальная военная операция будет продолжена. Так прокомментировал итоги саммита заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе", - заявил Медведев.
Итоги первого дня саммита Североатлантического Альянса, который открылся в Вильнюсе, заставили вспомнить об итогах контрнаступления, которое проводит с начала лета украинская армия. Об этом рассказал в статье для издания Украина.ру журналист Александр Сокуренко. Саммит в столице Литвы так и не привел к прорывам – как и украинские атаки на фронте, считает журналист.
От Украины отделались новым пакетом стандартных обещаний, которые в целом повторяют прошлые обещания на прошлых натовских саммитах, заключил собеседник издания.
Полный текст статьи можно прочитать здесь