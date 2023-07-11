Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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Никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Евросоюзе, турецким властям стоит снять "розовые очки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Турцию не хотят видеть в Евросоюзе, сколько бы она не ориентировалась на Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Турция может ориентироваться на Запад, но никто из европейцев не хочет видеть её в Европе. И здесь наши турецкие партнеры не должны носить розовые очки. Нужно называть вещи своими именами. При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой республикой там, где это выгодно нам и им", — заявил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что в истории Турецкой республики уже были периоды интенсивного ориентирования на Запад.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил условие для членства Швеции в НАТО.
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.
Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 1987 года.
Вчера, 17:06США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The GuardianПрезидент Турции Реджеп Эрдоган намерен смягчить международные споры с Грецией, но и закупить американские самолеты F-16. Договоренности с Россией он якобы нарушил ради того, чтобы показать жест доброй воли Западу. Об этом пишут журналисты британского издания The Guardian