https://ukraina.ru/20230711/1047941240.html

Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков

Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков - 11.07.2023 Украина.ру

Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков

Никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Евросоюзе, турецким властям стоит снять "розовые очки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-07-11T13:32

2023-07-11T13:32

2023-07-11T13:32

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Турцию не хотят видеть в Евросоюзе, сколько бы она не ориентировалась на Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что в истории Турецкой республики уже были периоды интенсивного ориентирования на Запад.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил условие для членства Швеции в НАТО."Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 1987 года.

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новости, россия (рф), турция, евросоюз, ес, эрдоган, дмитрий песков