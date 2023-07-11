Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков - 11.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230711/1047941240.html
Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков
Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков - 11.07.2023 Украина.ру
Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков
Никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Евросоюзе, турецким властям стоит снять "розовые очки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-07-11T13:32
2023-07-11T13:32
новости
россия (рф)
турция
евросоюз
ес
эрдоган
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_720517df3ccc3cbb9f34192e7650914a.jpg
Турцию не хотят видеть в Евросоюзе, сколько бы она не ориентировалась на Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что в истории Турецкой республики уже были периоды интенсивного ориентирования на Запад.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил условие для членства Швеции в НАТО."Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 1987 года.
https://ukraina.ru/20230710/1047925733.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_8a8942baf7ca7fc750722687fa7eeeb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), турция, евросоюз, ес, эрдоган, дмитрий песков
Новости, Россия (РФ), Турция, Евросоюз, ЕС, Эрдоган, Дмитрий Песков

Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков

13:32 11.07.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Евросоюзе, турецким властям стоит снять "розовые очки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Турцию не хотят видеть в Евросоюзе, сколько бы она не ориентировалась на Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Турция может ориентироваться на Запад, но никто из европейцев не хочет видеть её в Европе. И здесь наши турецкие партнеры не должны носить розовые очки. Нужно называть вещи своими именами. При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой республикой там, где это выгодно нам и им", — заявил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что в истории Турецкой республики уже были периоды интенсивного ориентирования на Запад.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил условие для членства Швеции в НАТО.
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.
Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 1987 года.
Эрдоган Байден Столтенберг Джонсон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Вчера, 17:06
США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The GuardianПрезидент Турции Реджеп Эрдоган намерен смягчить международные споры с Грецией, но и закупить американские самолеты F-16. Договоренности с Россией он якобы нарушил ради того, чтобы показать жест доброй воли Западу. Об этом пишут журналисты британского издания The Guardian
 
НовостиРоссия (РФ)ТурцияЕвросоюзЕСЭрдоганДмитрий Песков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Французы выступили против поставок вооружения Украине — опрос
14:43Берлин согласовал пакет военной помощи Украине на 700 млн евро - Reuters
14:39Ариф Эсин о зерновой сделке: нет смысла кормить тех, кто дарит Киеву кассетные боеприпасы
14:39Дуда: НАТО не хочет принимать Украину, потому что боится войны с Россией
14:26Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко
14:08Лавров рассказал об ответе России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
13:57"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину
13:55Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре
13:52Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ
13:52Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии
13:32Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков
13:30Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО
13:07"Лишь утяжелит участь киевского режима". Песков прокомментировал слова Макрона о поставке ракет Украине
13:00"Битва" за Лавру, атаки и потери ВСУ, втягивание страны в НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля
12:56Аргентинское танго Зеленского
12:49Франция передаст Украине дальнобойные ракеты - Макрон
12:39"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве
12:37Столтенберг отменил План действий по членству в НАТО для Украины
12:36Украина просит продлить американское финансирование на год
12:23Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс
Лента новостейМолния