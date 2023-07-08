https://ukraina.ru/20230708/1047888841.html

Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора

Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора - 08.07.2023 Украина.ру

Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора

Десять кассетных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, накроют площадь в 15-20 раз больше, чем такое же количество обычных фугасных снарядов, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2023-07-08T18:52

2023-07-08T18:52

2023-07-08T18:52

интервью

алексей подберезкин

всу

сша

днр

лнр

кассетные боеприпасы

рсзо

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине запрещенных кассетных боеприпасов. Свое решение он объяснил необходимостью покрыть потребности ВСУ в снарядах для борьбы с российской артиллерией.- Алексей Иванович, даст ли это какое-то превосходство на поле боя украинским военным?- Конечно, это более эффективные боеприпасы. Они могут быть разного типа, массой головных частей до 20 килограммов. Смысл этих боеприпасов заключается в том, что при взрыве на определенной высоте они как самонаводящиеся боеголовки используются даже против хорошо защищенных целей. Например, против танков.Одним таким боеприпасом можно поразить десяток танков или артиллерийских систем. Намного увеличивается площадь поражения. В этом смысле они намного эффективнее, чем обычные осколочные или фугасные боеприпасы.- Эти боеприпасы запрещены международной конвенцией. Какую угрозу они несут мирным жителям?- ВСУ без конца лупят по городам, очередной раз обстреляли Шебекино. Одно дело, если они обстреливают из РСЗО "Ураган" или "Град", которые тоже бьют по площадям, но их боеприпасы как правило, не наносят серьезного ущерба сооружениям, и площадь их разрыва в десятки раз меньше, чем у кассетника.ВСУ будут лупить по гражданским объектам так же, как они лупили 9 лет по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Степень этого терроризма против гражданского населения сразу вырастет в десятки раз. Потому что 10 фугасных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, это не то же самое, что 10 кассетных боеприпасов, которые разорвутся и накроют площадь в 15-20 раз больше.- А какие способы борьбы с ними мы можем применить? Уничтожать носители этих боеприпасов, артиллерийские оружия и беспилотники?- Этот боеприпас летит так же, как и любой другой. Проблема в том, что уничтожение грубо говоря трубы, которую из себя представляет боеприпас РСЗО и 155-мм снаряда высокоточной ракетой, которая в 20-30-40 раз дороже, не очень благодарное занятие. На эти дешевые боеприпасы придется тратить дорогостоящие ракеты "Торов" Буков" и "Панцирей".- Может ли это решение США вызвать раскол в самом Альянсе, ведь страны НАТО одобряют запрет этих боеприпасов?- Американцы ставят своих союзников регулярно в неудобное положение и по этому поводу особенно не переживают. И вообще не переживают о том, какой ущерб они наносят гражданскому населению. В Индокитае целые регионы поливали напалмом и забрасывали минами, до сих пор тысячи людей подрываются на этих боеприпасах и ходят с оторванными конечностями. Американцев это нисколько не волнует, им глубоко наплевать на позицию европейских стран, а те будут стыдливо делать вид, что ничего не происходит.Наведение высокоточного снаряда гарантирует поражение цели с точностью от одного до трех метров. Если вы лупите кассетником по детскому саду, то вы сознательно становитесь террористом и используете для этого все достижения военной техники.

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

https://ukraina.ru/20230708/1047884693.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, алексей подберезкин, всу, сша, днр, лнр, кассетные боеприпасы, рсзо