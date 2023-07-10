https://ukraina.ru/20230710/1047876835.html

Украина-НАТО: широко открытые двери, через которые нельзя войти

Украина-НАТО: широко открытые двери, через которые нельзя войти - 10.07.2023 Украина.ру

Украина-НАТО: широко открытые двери, через которые нельзя войти

Собственно, отношения между Украиной и НАТО вполне описываются вынесенной в заглавие фразой – НАТО постоянно уверяет, что двери альянса "широко открыты" для Украины. Но зайти в них никак не получается – стандартам, дескать, не соответствует. Возможно на предстоящем саммите в Вильнюсе что-то изменится

2023-07-10T18:00

2023-07-10T18:00

2023-07-10T18:00

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Сотрудничество Украины с НАТО началось в далёком 1992 году – 10 марта Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. 8 февраля 1994 года Украина присоединилась в программе "Партнёрство во имя мира".Эти шаги не противоречили Декларации о суверенитете 1990 года, утверждавшей внеблоковый статус Украины (Акт о независимости базируется на декларации). Речь шла о сотрудничестве в рамках программ, не предполагающих вступление в НАТО.Даже подписание 9 июля 1997 года Хартии об особом партнёрстве и учреждение Комиссии НАТО–Украина по большому счёту ничему не противоречили. Да, речь шла о партнёрстве в деле внедрения евроатлантических стандартов, но, опять же, мы понимаем, что НАТО – крупнейшая и наиболее передовая военная организация в мире. На кого ориентироваться, как не на неё?К тому же, следует напомнить, что в то время Украина и Россия двигались в одном направлении, подписывая одни и те же документы. Более того – Россия была даже на полшага впереди.Владимир Путин уже неоднократно говорил об отношении к НАТО в 90-х: "я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, он приезжал в Москву. Я в ходе дискуссии сказал: может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО. Клинтон ответил: я не против. Но вся делегация очень занервничала".Почему делегация была недовольна в общем-то понятно – с вступлением России роль США в альянсе сильно сократилась бы, а сама ориентация блока пережила бы сильнейшие изменения. Это была бы уже не организация западных стран, направленная против Востока и Юга, а объединение совсем другого профиля. Понятно, США на такое согласиться не могли.После инцидента 2000 года позиции Украины и России начали расходиться. Решающее значение имел Майдан 2004 года осуществлённый русофобами под антироссийскими лозунгами.2-4 апреля 2008 года в Бухаресте прошёл саммит НАТО, на котором президенты Грузии – Михаил Саакашвили и Украины – Виктор Ющенко, требовали предоставления им плана по получению членства в НАТО (ПДЧ). Им отказали с той же формулировкой – двери широко раскрыты, но зайти в них вы не можете. Причина лежала на поверхности – НАТО не хотел провоцировать Россию.Саакашвили воспринял это нежелание как сигнал к действию и попытался доказать, что Россию бояться нечего… Получилось как-то не очень – галстук грузинского президента не дат соврать.Тем не менее какие-то выводы НАТО сделало (скорее на них произвёл впечатление не молниеносный разгром грузинской армии, а то, что Россия не пошла до конца). С 2009 года Комитат НАТО-Украина осуществляет контроль за процессом евроатлантической интеграции Украины, включая реформы в рамках Годовой национальной программы. Членства Украине по-прежнему никто не обещал, но есть подозрение, что именно с этого времени стартовала подготовка нынешней войны.Правда, в 2010 году Виктор Янукович поставил отношения с НАТО на паузу – 1 июля Рада приняла закон об основах внутренней и внешней политики, который подтверждал внеблоковый статус Украины.После государственного переворота в феврале 2014 года сразу же был декларирован курс на вступление в НАТО. Присоединение Крыма к России стало реакцией в том числе на эти заявления – очевидно было, что новая власть в ближайшей же перспективе откажется от аренды Россией Севастопольской ВМБ и учреждение там НАТОвской базы.Ну а потом началась война, причём украинская сторона была полностью убеждена, что воюет не с ДНР и ЛНР, а с Россией.23 декабря Пётр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон об основах внутренней и внешней политики. Теперь закон предусматривал достижение критериев, необходимых для получения членства в НАТО. Президент тогда пообещал в течение 5-6 лет провести референдум о вступлении в НАТО (т.е. 2019-20 году).Чёткая пронатовская ориентация нового режима и дипломатическая активность Порошенко не могли не дать свои плоды – на саммите 8-9 июля 2016 года в Варшаве НАТО потребовала от России положить где взяла Крым и приняла Всеобъемлющий пакет помощи для Украины.8 июня 2017 года Рада приняла закон об основах внешней политики, который определял курс страны на членство в НАТО в качестве стратегической цели внешней политики и политики безопасности.7 февраля 2019 года были приняты изменения Конституции Украины, которые закрепляли членство в НАТО и ЕС как цель внешней политики Украины. Собственно, по этому поводу можно было провести и референдум, причём власть его бы выиграла, но дискуссия вокруг этого вопроса наверняка поставила бы под вопрос единство украинского общества и от таких планов пришлось отказаться.В июне 2020 года НАТО признала Украину партнёром Программы расширенных возможностей.25 марта 2021 года была обнародована Стратегия военной безопасности Украины, в которой было подтверждено, что Россия остаётся военным противником Украины, а одной из главных целей страны было названо вступление в НАТО.В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины, которая предусматривает развитие особого партнёрства с НАТО с целью членства в НАТО.Радикально ситуация изменилась в 2022 году. 30 сентября 2022 года Зеленский подписал заявку на присоединение к НАТО по ускоренной процедуре. Это телодвижение вызвало недоумение в НАТО, поскольку не было согласовано и, главное, никакой процедуры для торопыг в НАТО не существует.Изначально было два препятствия для вступления Украины в НАТО.Во-первых, это соответствие стандартам организации.Тут ситуация неоднозначная. В 2019 году Украина рапортовала о внедрении 196 стандартов (16%). Больше, чем, например, Черногория (всего 99 стандартов), которая стала членом НАТО в 2017 году. 28 апреля 2023 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что власти Украины внедрили уже 20% стандартов НАТО и приняли примерно 28% нормативных актов. При этом средний уровень внедрения по странам, вступившим в НАТО после 1997 года, составляет 31%.В общем – членом можно стать и без стандартов.Во-вторых, опасность эскалации со стороны России.НАТО постоянно опасалось такого развития событий и тормозила сотрудничество. Сейчас напряжение предельное, но, с другой стороны, а есть возможность деэскалации конфликта и Запад не прочь ею воспользоваться, чтобы не доводить дело до греха и иметь возможность переключиться на противостояние с Китаем.Какие соображения возьмут верх – увидим буквально на днях.При этом надо иметь в виду третье препятствие – Зеленский ведёт себя таким образом, что идти ему навстречу нельзя просто из соображений банального самоуважения. Понятно, что у Шольца его изначально не было, но руководству США уж точно нужно показать, кто именно определяет мировую повестку…Зеленского же не удовлетворит ни принятие новой программы помощи, анонсированной Столтенбергом, ни создание Совета "Украина – НАТО" (тем более, что с 2002 года существует Совет "Россия – НАТО", собиравшийся последний раз в прошлом году).

https://ukraina.ru/20230705/1047822619.html

https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html

https://ukraina.ru/20230517/1046292757.html

https://ukraina.ru/20230707/1047869214.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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история, история украины, нато, россия (рф), война, сотрудничество, военная помощь