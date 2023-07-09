Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин - 09.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230709/1047899944.html
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин - 09.07.2023 Украина.ру
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
Передача запрещённых кассетных боеприпасов Украине является эскалацией конфликта со стороны США и может привести к угрозе американцам, написала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter
2023-07-09T12:08
2023-07-09T12:08
новости
зарубежье
сша
конгресс сша
пентагон
джо байден
украина
кассетные боеприпасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047075459_0:30:2724:1563_1920x0_80_0_0_bb63d60dcb7a4527a754d277d3b9ece0.jpg
Передача Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов приведёт к эскалации конфликта и плохо закончится для США, считает лен палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.Роль США, по её мнению, должна заключаться в мирных переговорах и прекращении конфликта.Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, который включает в себя 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.Об угрозе мирным жителям, которую несут кассетные боеприпасы, рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру.„ВСУ будут лупить по гражданским объектам так же, как они лупили 9 лет по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Степень этого терроризма против гражданского населения сразу вырастет в десятки раз. Потому что 10 фугасных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, это не то же самое, что 10 кассетных боеприпасов, которые разорвутся и накроют площадь в 15-20 раз больше“, отметил эксперт.Подробнее об этом можно почитать в интервью с Алексеем Подберёзкиным на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230708/1047892391.html
https://ukraina.ru/20230708/1047894396.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047075459_0:0:2724:2043_1920x0_80_0_0_0f6408d4f719feeb4105f6c68cdbecd6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, сша, конгресс сша, пентагон, джо байден, украина, кассетные боеприпасы
Новости, Зарубежье, США, Конгресс США, Пентагон, Джо Байден, Украина, кассетные боеприпасы

Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин

12:08 09.07.2023
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP / Niall Carson
Читать в
Передача запрещённых кассетных боеприпасов Украине является эскалацией конфликта со стороны США и может привести к угрозе американцам, написала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter
Передача Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов приведёт к эскалации конфликта и плохо закончится для США, считает лен палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
"Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности, втянув нас в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией", — написала она.
Роль США, по её мнению, должна заключаться в мирных переговорах и прекращении конфликта.
"Американский народ и интересы национальной безопасности США не находятся под угрозой на Украине", — заключила Грин.
Завод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Вчера, 15:06
Washington Post: за поставку кассетных боеприпасов США заплатят непосильную ценуВ Демократической партии США раскритиковали решение Байдена направить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post
Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, который включает в себя 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.
Об угрозе мирным жителям, которую несут кассетные боеприпасы, рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру.
„ВСУ будут лупить по гражданским объектам так же, как они лупили 9 лет по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Степень этого терроризма против гражданского населения сразу вырастет в десятки раз. Потому что 10 фугасных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, это не то же самое, что 10 кассетных боеприпасов, которые разорвутся и накроют площадь в 15-20 раз больше“, отметил эксперт.
Подробнее об этом можно почитать в интервью с Алексеем Подберёзкиным на нашем сайте.
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Вчера, 17:04
"Это временно". Байден рассказал, сколько продлятся поставки кассетных боеприпасов УкраинеПрезидент США Джо Байден заявил, что санкционировал поставки Украине кассетных снарядов как временную меру. Об этом президент рассказал в интервью телеканалу CNN
 
НовостиЗарубежьеСШАКонгресс СШАПентагонДжо БайденУкраинакассетные боеприпасы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
12:07Западная Украина за минувшую неделю: Снова прифронтовой Львов и тыловой Ужгород с венгерским привкусом
11:43Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание
11:25"Вокруг Булгакова": почему Сталин запретил пьесу о Сталине
11:21Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы
11:05Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
10:36"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
10:10Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине
09:45Торжества для "азовцев"*, признание в теракте на Крымском мосту. Главное на Украине на утро 9 июля
09:41Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
09:20На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
07:55Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу
07:30Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
19:09Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в суде
18:52Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора
18:20Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на Украине
18:12Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
18:00Иван Мазепа: к портрету идеального предателя
17:33Премьер Нидерландов заявил о подаче королю прошения об отставке из-за мигрантов
17:18Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС
Лента новостейМолния