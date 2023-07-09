https://ukraina.ru/20230709/1047899944.html
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин - 09.07.2023 Украина.ру
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
Передача запрещённых кассетных боеприпасов Украине является эскалацией конфликта со стороны США и может привести к угрозе американцам, написала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter
2023-07-09T12:08
2023-07-09T12:08
2023-07-09T12:08
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украина
кассетные боеприпасы
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Передача Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов приведёт к эскалации конфликта и плохо закончится для США, считает лен палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.Роль США, по её мнению, должна заключаться в мирных переговорах и прекращении конфликта.Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, который включает в себя 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.Об угрозе мирным жителям, которую несут кассетные боеприпасы, рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру.„ВСУ будут лупить по гражданским объектам так же, как они лупили 9 лет по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Степень этого терроризма против гражданского населения сразу вырастет в десятки раз. Потому что 10 фугасных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, это не то же самое, что 10 кассетных боеприпасов, которые разорвутся и накроют площадь в 15-20 раз больше“, отметил эксперт.Подробнее об этом можно почитать в интервью с Алексеем Подберёзкиным на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230708/1047892391.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, сша, конгресс сша, пентагон, джо байден, украина, кассетные боеприпасы
Новости, Зарубежье, США, Конгресс США, Пентагон, Джо Байден, Украина, кассетные боеприпасы
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
Передача запрещённых кассетных боеприпасов Украине является эскалацией конфликта со стороны США и может привести к угрозе американцам, написала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter
Передача Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов приведёт к эскалации конфликта и плохо закончится для США, считает лен палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
"Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности, втянув нас в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией", — написала она.
Роль США, по её мнению, должна заключаться в мирных переговорах и прекращении конфликта.
"Американский народ и интересы национальной безопасности США не находятся под угрозой на Украине", — заключила Грин.
Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, который включает в себя 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.
Об угрозе мирным жителям, которую несут кассетные боеприпасы, рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру.
„ВСУ будут лупить по гражданским объектам так же, как они лупили 9 лет по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Степень этого терроризма против гражданского населения сразу вырастет в десятки раз. Потому что 10 фугасных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, это не то же самое, что 10 кассетных боеприпасов, которые разорвутся и накроют площадь в 15-20 раз больше“, отметил эксперт.
Подробнее об этом можно почитать
в интервью с Алексеем Подберёзкиным на нашем сайте.