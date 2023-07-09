https://ukraina.ru/20230709/1047899944.html

Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин

Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин - 09.07.2023 Украина.ру

Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин

Передача запрещённых кассетных боеприпасов Украине является эскалацией конфликта со стороны США и может привести к угрозе американцам, написала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter

2023-07-09T12:08

2023-07-09T12:08

2023-07-09T12:08

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Передача Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов приведёт к эскалации конфликта и плохо закончится для США, считает лен палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.Роль США, по её мнению, должна заключаться в мирных переговорах и прекращении конфликта.Накануне Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, который включает в себя 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.Об угрозе мирным жителям, которую несут кассетные боеприпасы, рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру.„ВСУ будут лупить по гражданским объектам так же, как они лупили 9 лет по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Степень этого терроризма против гражданского населения сразу вырастет в десятки раз. Потому что 10 фугасных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, это не то же самое, что 10 кассетных боеприпасов, которые разорвутся и накроют площадь в 15-20 раз больше“, отметил эксперт.Подробнее об этом можно почитать в интервью с Алексеем Подберёзкиным на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230708/1047892391.html

https://ukraina.ru/20230708/1047894396.html

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новости, зарубежье, сша, конгресс сша, пентагон, джо байден, украина, кассетные боеприпасы