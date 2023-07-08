https://ukraina.ru/20230708/1047895828.html
Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву - 08.07.2023 Украина.ру
Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций. Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу CNN, передает Reuters
2023-07-08T18:12
2023-07-08T18:12
2023-07-08T18:15
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После встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина американский президент созвонился с китайским лидером и напомнил ему о том, что Пекин полагается на западные инвестиции, и сказал ему "быть осторожнее", сообщает издание. По словам лидера США, он также сообщил Си Цзиньпину о том, что после начала спецоперации на Украине около 600 американских корпораций ушли с российского рынка, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем экономика России.На определенном этапе Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен."Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем", - сказал он.Как показывают события последнего времени, от состояния китайско-американских отношений, будь то косвенно или напрямую, зависит ситуация в зоне спецоперации (СВО) на Украине, об этом пишет в статье для издания Украина.ру журналист Азат Рахманов. Мировые СМИ широко обсуждают вероятность китайско-американского конфликта за Тайвань. Но в самом Китае всё громче говорят именно об идеологическом противостоянии между двумя странами, добавил автор.Конфликт России с коллективным Западом на Украине лишь отдаляет неизбежность противостояние с США за сохранение социалистического строя и национальной независимости Китая, указал Рахманов.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230705/1047816543.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, си цзиньпин, джо байден, сша, энтони блинкен, владимир путин
Новости, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин
Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
18:12 08.07.2023 (обновлено: 18:15 08.07.2023)
Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций. Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу CNN, передает Reuters
После встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина американский президент созвонился с китайским лидером и напомнил ему о том, что Пекин полагается на западные инвестиции, и сказал ему "быть осторожнее", сообщает издание.
"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", — отметил Байден.
По словам лидера США, он также сообщил Си Цзиньпину о том, что после начала спецоперации на Украине около 600 американских корпораций ушли с российского рынка, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем экономика России.
На определенном этапе Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем", - сказал он.
Как показывают события последнего времени, от состояния китайско-американских отношений, будь то косвенно или напрямую, зависит ситуация в зоне спецоперации (СВО) на Украине, об этом пишет в статье для издания Украина.ру журналист Азат Рахманов.
Мировые СМИ широко обсуждают вероятность китайско-американского конфликта за Тайвань. Но в самом Китае всё громче говорят именно об идеологическом противостоянии между двумя странами, добавил автор.
Конфликт России с коллективным Западом на Украине лишь отдаляет неизбежность противостояние с США за сохранение социалистического строя и национальной независимости Китая, указал Рахманов.
Полный текст статьи можно прочитать здесь