Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву - 08.07.2023 Украина.ру
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Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву - 08.07.2023 Украина.ру
Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций. Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу CNN, передает Reuters
2023-07-08T18:12
2023-07-08T18:15
новости
китай
си цзиньпин
джо байден
сша
энтони блинкен
владимир путин
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После встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина американский президент созвонился с китайским лидером и напомнил ему о том, что Пекин полагается на западные инвестиции, и сказал ему "быть осторожнее", сообщает издание. По словам лидера США, он также сообщил Си Цзиньпину о том, что после начала спецоперации на Украине около 600 американских корпораций ушли с российского рынка, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем экономика России.На определенном этапе Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен."Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем", - сказал он.Как показывают события последнего времени, от состояния китайско-американских отношений, будь то косвенно или напрямую, зависит ситуация в зоне спецоперации (СВО) на Украине, об этом пишет в статье для издания Украина.ру журналист Азат Рахманов. Мировые СМИ широко обсуждают вероятность китайско-американского конфликта за Тайвань. Но в самом Китае всё громче говорят именно об идеологическом противостоянии между двумя странами, добавил автор.Конфликт России с коллективным Западом на Украине лишь отдаляет неизбежность противостояние с США за сохранение социалистического строя и национальной независимости Китая, указал Рахманов.Полный текст статьи можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230705/1047816543.html
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новости, китай, си цзиньпин, джо байден, сша, энтони блинкен, владимир путин
Новости, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, США, Энтони Блинкен, Владимир Путин

Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву

18:12 08.07.2023 (обновлено: 18:15 08.07.2023)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций. Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу CNN, передает Reuters
После встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина американский президент созвонился с китайским лидером и напомнил ему о том, что Пекин полагается на западные инвестиции, и сказал ему "быть осторожнее", сообщает издание.
"Я сказал: это не угроза. Это наблюдение", — отметил Байден.

По словам лидера США, он также сообщил Си Цзиньпину о том, что после начала спецоперации на Украине около 600 американских корпораций ушли с российского рынка, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем экономика России.
На определенном этапе Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем", - сказал он.
Как показывают события последнего времени, от состояния китайско-американских отношений, будь то косвенно или напрямую, зависит ситуация в зоне спецоперации (СВО) на Украине, об этом пишет в статье для издания Украина.ру журналист Азат Рахманов.
Мировые СМИ широко обсуждают вероятность китайско-американского конфликта за Тайвань. Но в самом Китае всё громче говорят именно об идеологическом противостоянии между двумя странами, добавил автор.
Конфликт России с коллективным Западом на Украине лишь отдаляет неизбежность противостояние с США за сохранение социалистического строя и национальной независимости Китая, указал Рахманов.
Полный текст статьи можно прочитать здесь
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