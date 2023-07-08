https://ukraina.ru/20230708/1047895828.html

Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву

Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву - 08.07.2023 Украина.ру

Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву

Президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций. Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу CNN, передает Reuters

2023-07-08T18:12

2023-07-08T18:12

2023-07-08T18:15

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После встречи лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина американский президент созвонился с китайским лидером и напомнил ему о том, что Пекин полагается на западные инвестиции, и сказал ему "быть осторожнее", сообщает издание. По словам лидера США, он также сообщил Си Цзиньпину о том, что после начала спецоперации на Украине около 600 американских корпораций ушли с российского рынка, а китайская экономика сегодня еще более зависима от Запада, чем экономика России.На определенном этапе Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен."Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем", - сказал он.Как показывают события последнего времени, от состояния китайско-американских отношений, будь то косвенно или напрямую, зависит ситуация в зоне спецоперации (СВО) на Украине, об этом пишет в статье для издания Украина.ру журналист Азат Рахманов. Мировые СМИ широко обсуждают вероятность китайско-американского конфликта за Тайвань. Но в самом Китае всё громче говорят именно об идеологическом противостоянии между двумя странами, добавил автор.Конфликт России с коллективным Западом на Украине лишь отдаляет неизбежность противостояние с США за сохранение социалистического строя и национальной независимости Китая, указал Рахманов.Полный текст статьи можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230705/1047816543.html

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новости, китай, си цзиньпин, джо байден, сша, энтони блинкен, владимир путин