https://ukraina.ru/20230708/1047894396.html
"Это временно". Байден рассказал, сколько продлятся поставки кассетных боеприпасов Украине
"Это временно". Байден рассказал, сколько продлятся поставки кассетных боеприпасов Украине - 08.07.2023 Украина.ру
"Это временно". Байден рассказал, сколько продлятся поставки кассетных боеприпасов Украине
Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал поставки Украине кассетных снарядов как временную меру. Об этом президент рассказал в интервью телеканалу CNN
2023-07-08T17:04
2023-07-08T17:04
2023-07-08T17:05
новости
кассетные боеприпасы
джо байден
поставки
украина
вооружение
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Поставки Украине кассетных боеприпасов являются временной мерой на период, пока западные страны не нарастят выпуск обычных снарядов, сказал Байден.Президент объяснил "непростое" решение о передаче боеприпасов "потребностями украинского наступления". "Они пытаются прорваться через эти окопы и остановить эти танки", сказал Байден.Читатели Welt назвали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы негуманным и противоречащим европейским ценностям, сообщили РИА Новости."Любой, кто легализует кассетные боеприпасы и снабжает воюющие стороны, совершает военные преступления", — подчеркнул еще один пользователь.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставка кассетных боеприпасов - это жест отчаяния США. Они пошли на него, поскольку не хотят признавать провал наступления ВСУ на российские регионы.Ранее Пентагон подтвердил согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов, которые войдут в новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Решение США уже осудили 38 правозащитных организаций осудили.В новый пакет анонсированной военной помощи впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Он добавил, что сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, сейчас это может быть решение снарядного голода для Украины.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230708/1047893725.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кассетные боеприпасы, джо байден, поставки, украина, вооружение
"Это временно". Байден рассказал, сколько продлятся поставки кассетных боеприпасов Украине
17:04 08.07.2023 (обновлено: 17:05 08.07.2023)
Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал поставки Украине кассетных снарядов как временную меру. Об этом президент рассказал в интервью телеканалу CNN
Поставки Украине кассетных боеприпасов являются временной мерой на период, пока западные страны не нарастят выпуск обычных снарядов, сказал Байден.
"Я в конце концов принял рекомендацию министерства обороны - не постоянно, а на этот переходный период, до момента, когда у нас будет больше вооружений и боеприпасов 155-миллиметрового калибра для передачи украинцам, предоставить им что-то с очень низким процентом отказа", - сказал Байден.
Президент объяснил "непростое" решение о передаче боеприпасов "потребностями украинского наступления". "Они пытаются прорваться через эти окопы и остановить эти танки", сказал Байден.
Читатели Welt назвали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы негуманным и противоречащим европейским ценностям, сообщили РИА Новости.
"Я очень надеюсь, что Байден тоже будет "временным решением", — написал один из читателей Welt.
"Любой, кто легализует кассетные боеприпасы и снабжает воюющие стороны, совершает военные преступления", — подчеркнул еще один пользователь.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставка кассетных боеприпасов - это жест отчаяния США. Они пошли на него, поскольку не хотят признавать провал наступления ВСУ на российские регионы.
Ранее Пентагон подтвердил согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов, которые войдут в новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Решение США уже осудили 38 правозащитных организаций осудили.
В новый пакет анонсированной военной помощи впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
Он добавил, что сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, сейчас это может быть решение снарядного голода для Украины.
Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.
Полный текст интервью можно прочитать здесь