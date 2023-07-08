Washington Post: за поставку кассетных боеприпасов США заплатят непосильную цену - 08.07.2023 Украина.ру
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Washington Post: за поставку кассетных боеприпасов США заплатят непосильную цену
Washington Post: за поставку кассетных боеприпасов США заплатят непосильную цену - 08.07.2023 Украина.ру
Washington Post: за поставку кассетных боеприпасов США заплатят непосильную цену
В Демократической партии США раскритиковали решение Байдена направить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post
2023-07-08T15:06
2023-07-08T15:06
новости
демократы
кассетные боеприпасы
джо байден
сша
вооружение
украина
зарубежье
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Представители Демократической партии США Патрик Лихи и Джефф Мёркли раскритиковали решение однопартийца, президента страны Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы. По мнению чиновников, это большая ошибка, за которую Вашингтон обязан будет "заплатить непосильную моральную и политическую цену".По их мнению, Соединённые Штаты должны продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь, необходимую ей для продолжения войны, но таким образом, "чтобы это было достойно США".Политики заявили, что такое решение перечеркнет десятилетия политической работы США, а также станет причиной гибели среди гражданского населения.Ранее Пентагон подтвердил согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов, которые войдут в новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Решение США уже осудили 38 правозащитных организаций осудили. В новый пакет анонсированной военной помощи впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Американское издание The Hill также отмечает, что 18 стран НАТО присоединились к запрету на использование кассетных боеприпасов, так как считают их действие снарядов слишком неизбирательным. Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич. Он добавил, что сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, сейчас это может быть решение снарядного голода для Украины.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, демократы, кассетные боеприпасы, джо байден, сша, вооружение, украина, зарубежье
Новости, демократы, кассетные боеприпасы, Джо Байден, США, вооружение, Украина, Зарубежье

Washington Post: за поставку кассетных боеприпасов США заплатят непосильную цену

15:06 08.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо
Завод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В Демократической партии США раскритиковали решение Байдена направить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post
Представители Демократической партии США Патрик Лихи и Джефф Мёркли раскритиковали решение однопартийца, президента страны Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы. По мнению чиновников, это большая ошибка, за которую Вашингтон обязан будет "заплатить непосильную моральную и политическую цену".
"Тем не менее, президент (США Джо - ред.) Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Это - серьезная ошибка", - приводит слова политиков Washington Post.
По их мнению, Соединённые Штаты должны продолжать оказывать Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь, необходимую ей для продолжения войны, но таким образом, "чтобы это было достойно США".
Политики заявили, что такое решение перечеркнет десятилетия политической работы США, а также станет причиной гибели среди гражданского населения.
Ранее Пентагон подтвердил согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов, которые войдут в новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Решение США уже осудили 38 правозащитных организаций осудили.
В новый пакет анонсированной военной помощи впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Американское издание The Hill также отмечает, что 18 стран НАТО присоединились к запрету на использование кассетных боеприпасов, так как считают их действие снарядов слишком неизбирательным.
Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
Он добавил, что сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, сейчас это может быть решение снарядного голода для Украины.
Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Клинцевич интервью
13:11
Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном- Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
Новостидемократыкассетные боеприпасыДжо БайденСШАвооружениеУкраинаЗарубежье
 
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