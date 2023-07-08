https://ukraina.ru/20230708/1047891610.html

Один в поле воин. На Времевском выступе российский танк посеял панику в рядах ВСУ

Один в поле воин. На Времевском выступе российский танк посеял панику в рядах ВСУ - 08.07.2023 Украина.ру

Один в поле воин. На Времевском выступе российский танк посеял панику в рядах ВСУ

Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в боях на Времевском выступе за короткое время уничтожил несколько бронемашин ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов

2023-07-08T14:21

2023-07-08T14:21

2023-07-08T14:23

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В боях на Времевском выступе один российский танк за короткое время смог уничтожить несколько бронемашин ВСУ, что привело к панике в рядах противника, сообщили в пресс-центре. Танком ВС РФ командовал старший сержант Василий Плотников.Воюя на одном из самых сложных участков фронта, Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего танкового экипажа. Танкисты не только вели огонь по наступающему противнику, но и эвакуировали поврежденную технику с поля боя и вывозили в тыл раненных бойцов.Как сообщили 8 июля в пресс-службе Министерства обороны РФ, авиацией "Южной" группировки войск были нанесены удары по опорным пунктам ВСУ на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. В Дзержинском был поражён район сосредоточения нацбатальона "Кракен".Подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорвали две атаки ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска. Также артиллеристы ВС РФ поразили машину пехоты "Бредли" в районе населённого пункта Дружба, танк в Авдеевке и радиолокационную станцию AN/TPQ в Дзержинском.Если управление армией не потеряно, то она может успешно маневрировать во время обороны. Главное, чтобы в войсках не было паники и не было потери управления, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов.В самом начале украинского наступления на Времевском выступе российским войскам пришлось оставить несколько сёл и отойти на более выгодные позиции, добавил блогер. Понимая, что ВСУ начали "передавливать", наше командование приняло решение немного отступить, чтобы сберечь личный состав, рассказал Живов.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230708/1047882057.html

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новости, танки, сво, минобороны, бои, герои, наступление