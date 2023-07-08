Один в поле воин. На Времевском выступе российский танк посеял панику в рядах ВСУ
14:21 08.07.2023 (обновлено: 14:23 08.07.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова в боях на Времевском выступе за короткое время уничтожил несколько бронемашин ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Олег Чехов
В боях на Времевском выступе один российский танк за короткое время смог уничтожить несколько бронемашин ВСУ, что привело к панике в рядах противника, сообщили в пресс-центре. Танком ВС РФ командовал старший сержант Василий Плотников.
"В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства, посеяв панику в рядах украинских войск", - сказал Чехов.
Воюя на одном из самых сложных участков фронта, Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего танкового экипажа. Танкисты не только вели огонь по наступающему противнику, но и эвакуировали поврежденную технику с поля боя и вывозили в тыл раненных бойцов.
Как сообщили 8 июля в пресс-службе Министерства обороны РФ, авиацией "Южной" группировки войск были нанесены удары по опорным пунктам ВСУ на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. В Дзержинском был поражён район сосредоточения нацбатальона "Кракен".
Подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорвали две атаки ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска. Также артиллеристы ВС РФ поразили машину пехоты "Бредли" в районе населённого пункта Дружба, танк в Авдеевке и радиолокационную станцию AN/TPQ в Дзержинском.
Если управление армией не потеряно, то она может успешно маневрировать во время обороны. Главное, чтобы в войсках не было паники и не было потери управления, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов.
В самом начале украинского наступления на Времевском выступе российским войскам пришлось оставить несколько сёл и отойти на более выгодные позиции, добавил блогер.
Понимая, что ВСУ начали "передавливать", наше командование приняло решение немного отступить, чтобы сберечь личный состав, рассказал Живов.
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