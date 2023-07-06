Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину
Пригожин Попасная
Повторение событий мая прошлого года, когда нас пытались убедить в том, что ВСУ прорвали фронт на четырёх направлениях, невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
По его словам, некоторые представители нашей стороны, которые называли себя военкорами и сотрудничали с Евгением Пригожиным, создавали панику после отступления российской армии из-под Харькова.
"Это абсолютно недопустимо. Самая главная вина Пригожина - даже не попытка военного мятежа, а попытка организации паники на линии фронта. А сейчас условий для такой паники нет, у нас есть резервы. Но надо готовиться к тяжелым боям в течение месяца, может быть, двух", - считает эксперт.
По имеющейся информации, у противника есть 7 механизированных бригад, полностью укомплектованных бригад, которые не вводили в бой. Кроме этого, есть еще две бригады стратегического резерва, объяснил собеседник издания.
Эти бригады будут вводиться в бой постепенно, и тогда наступление ВСУ затянется до осени. Но уже к осени наступательный потенциал Украины иссякнет. Для восстановления потенциала им потребуется минимум 3-4 месяца. Но и мобилизационный потенциал Украины не беспредельный.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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