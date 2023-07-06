Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину - 06.07.2023 Украина.ру
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Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину
Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину - 06.07.2023 Украина.ру
Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину
Повторение событий мая прошлого года, когда нас пытались убедить в том, что ВСУ прорвали фронт на четырёх направлениях, невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
2023-07-06T17:47
2023-07-06T17:47
новости
пригожин
мятеж
всу
украина
харьков
паника
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По его словам, некоторые представители нашей стороны, которые называли себя военкорами и сотрудничали с Евгением Пригожиным, создавали панику после отступления российской армии из-под Харькова.По имеющейся информации, у противника есть 7 механизированных бригад, полностью укомплектованных бригад, которые не вводили в бой. Кроме этого, есть еще две бригады стратегического резерва, объяснил собеседник издания.Эти бригады будут вводиться в бой постепенно, и тогда наступление ВСУ затянется до осени. Но уже к осени наступательный потенциал Украины иссякнет. Для восстановления потенциала им потребуется минимум 3-4 месяца. Но и мобилизационный потенциал Украины не беспредельный.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230703/1047754718.html
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пригожин, мятеж, всу, украина, харьков, паника
Новости, Пригожин, мятеж, ВСУ, Украина, Харьков, паника

Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину

17:47 06.07.2023
 
Пригожин Попасная
Пригожин Попасная
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Повторение событий мая прошлого года, когда нас пытались убедить в том, что ВСУ прорвали фронт на четырёх направлениях, невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
По его словам, некоторые представители нашей стороны, которые называли себя военкорами и сотрудничали с Евгением Пригожиным, создавали панику после отступления российской армии из-под Харькова.
"Это абсолютно недопустимо. Самая главная вина Пригожина - даже не попытка военного мятежа, а попытка организации паники на линии фронта. А сейчас условий для такой паники нет, у нас есть резервы. Но надо готовиться к тяжелым боям в течение месяца, может быть, двух", - считает эксперт.
По имеющейся информации, у противника есть 7 механизированных бригад, полностью укомплектованных бригад, которые не вводили в бой. Кроме этого, есть еще две бригады стратегического резерва, объяснил собеседник издания.
Эти бригады будут вводиться в бой постепенно, и тогда наступление ВСУ затянется до осени. Но уже к осени наступательный потенциал Украины иссякнет. Для восстановления потенциала им потребуется минимум 3-4 месяца. Но и мобилизационный потенциал Украины не беспредельный.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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3 июля, 09:37
Двойное предательство. Какие секреты открыл врагам российской армии мятеж ПригожинаВ любой стране есть люди, называющие себя "псы войны", "дикие гуси" и т. д. Они не мыслят себя в мирной жизни. Если им не дать возможность удовлетворить свои инстинкты, они станут опасны для общества, например уйдут в криминал
 
НовостиПригожинмятежВСУУкраинаХарьковпаника
 
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