https://ukraina.ru/20230706/1047859065.html

Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину

Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину - 06.07.2023 Украина.ру

Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину

Повторение событий мая прошлого года, когда нас пытались убедить в том, что ВСУ прорвали фронт на четырёх направлениях, невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

2023-07-06T17:47

2023-07-06T17:47

2023-07-06T17:47

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По его словам, некоторые представители нашей стороны, которые называли себя военкорами и сотрудничали с Евгением Пригожиным, создавали панику после отступления российской армии из-под Харькова.По имеющейся информации, у противника есть 7 механизированных бригад, полностью укомплектованных бригад, которые не вводили в бой. Кроме этого, есть еще две бригады стратегического резерва, объяснил собеседник издания.Эти бригады будут вводиться в бой постепенно, и тогда наступление ВСУ затянется до осени. Но уже к осени наступательный потенциал Украины иссякнет. Для восстановления потенциала им потребуется минимум 3-4 месяца. Но и мобилизационный потенциал Украины не беспредельный.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230703/1047754718.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, пригожин, мятеж, всу, украина, харьков, паника