https://ukraina.ru/20230706/1047857304.html

Лидер партии "Единая Италия" Амедео Авондет: У меня есть шлем, бронежилет и ясная позиция

Лидер партии "Единая Италия" Амедео Авондет: У меня есть шлем, бронежилет и ясная позиция - 06.07.2023 Украина.ру

Лидер партии "Единая Италия" Амедео Авондет: У меня есть шлем, бронежилет и ясная позиция

Информационный купол, которым Запад накрыл Россию в первые месяцы СВО, покрылся трещинами, и все чаще в зону конфликта приезжают иностранцы, алчущие правды

2023-07-06T17:08

2023-07-06T17:08

2023-07-06T17:08

интервью

италия

сво

"азов"

донбасс

евросоюз

сша

нато

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О зависимости Евросоюза и предательстве оппозиционных политиков, о старых и новых ценностях, войне и мире, насущных проблемах и планах на будущее журналисту издания "Украина.ру" рассказал глава партии "Единая Италия" Амедео Авондет.– Амедео, как молодой итальянский политик оказался на русской войне?– Я здесь потому, что нас предали. Как регион Пьемонт, мы признали Донецкую и Луганскую республики, открыли представительства. Все то время, что я, будучи молодым человеком, состоял в правой партии, они поддерживали Россию и людей Донбасса. Но стоило партии зайти во власть, как она тут же отреклась от своих идей и обещаний, чтобы работать в интересах США.Из этого следует, что война идет не только за Донбасс и Россию, не только за свободу этих земель, но и за свободу земель европейских. По дороге сюда мы с "Равом" (заместитель командира 1-й ДРШБр "Волки") много говорили о том, как транснациональная корпорация "BlackRock" скупает украинские земли. Их режим продал страну, сделав народ нищим. "Рав" говорит, что мы покажем "BlackRock", чьи это земли.Сегодня, к сожалению, это актуально для Италии и для Европы в целом. Мы еще покажем иностранным компаниям, кому принадлежат эти земли. Не им, не Евросоюзу, не США и НАТО. Эти земли принадлежат итальянскому народу.– То есть вы не считаете Евросоюз самостоятельным образованием?– Евросоюз – американский проект, реализованный в конце Второй Мировой войны. Целей у него было две: бороться против СССР и раздувать конфликты внутри Европы. НАТО, как известно, тоже не для того появилось, чтобы обеспечить мир во всем мире. Его создавали как угрозу для стран Восточной Европы. А почему?Потому, что США и Великобритания в принципе не способны жить мирно. Такова их ментальность – навязывать конкуренцию и подавлять окружающих.– Почему вы решили создать собственную партию?– Я служу своему государству и занимаюсь политикой с семнадцати лет. Еще в юности, работая журналистом, я заметил, что никакой демократии, к сожалению, в Европе не существует, поскольку любой, кто побеждает на выборах, начинает работать в интересах других государств. Именно поэтому я утверждаю, что наше государство утратило суверенитет.А вы знали, что на нашей территории постоянно находятся семнадцать тысяч американских военных? Выходит, что у государства нет сил для самоуправления. И потому партии, обещавшие бороться с нелегальной миграцией, отменить санкции против России и Белоруссии, отстаивать интересы нашего государства, оздоравливать экономику и даже идти против Вашингтона, если потребуется, так ничего и не сделали.Но итальянский народ устал и никому больше не верит. Стоит ли этому удивляться, если оппозиционные политики регулярно "переобуваются"? Сперва одним верили, потом – другим, но все продались и напрочь лишились храбрости. Порой у них вообще нет позиции, чтобы в будущем ее не пришлось менять.А я здесь. У меня шлем и бронежилет, а в пяти километрах сидят украинские военные, которые стреляют по нам. Моя позиция ясна. К тому же у меня есть храбрость, чтобы менять ситуацию. И это то, чем моя партия отличается от всех прочих. Мы хотим изменить Италию к лучшему и не готовы идти на компромиссы в этом вопросе.– За последние годы Киев отточил свои навыки давления на западных политиков. Не боитесь, что украинцы организуют вам травлю?– Украинцы ничего не организовывают. Это американцы, в руках которых находятся политические рычаги. Уже сейчас у меня периодически возникают проблемы. Так, например, в Милане меня арестовали и два часа удерживали без каких-либо объяснений и малейшего смысла.Всякий раз, когда выступаю публично, они пытаются устраивать провокации против меня и тех, кто рядом. На выступление в Турине, к примеру, приехали мужчины и женщины с символикой "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ - Ред.). Они толкнули какую-то женщину, и та упала на ограждение, а потом другая женщина попыталась напасть на меня.Ни одно выступление не обходится без проблем. Но хуже всего то, что украинцы принесли в Европу свою практику сайта "Миротворец". Что они делают? Присылают каких-то кричащих женщин, а те снимают видео и выставляют его в украинских пабликах в соцсетях. В этот момент ты становишься целью. Поэтому я давно живу с мишенью на лбу.– Ваше фото уже появилось на сайте "Миротворец"?– Пока еще нет, но у них для этого есть специальные паблики в соцсетях. Ведут себя как нацисты.– Насколько эта ваша позиция популярна в Италии?– Если верить государственным опросам, то 52% итальянцев выступают против оружейных поставок. А это значит, что они против оказания Украине военной помощи. Санкции ощутимо ударили по нашей экономике, а значит и по уровню жизни каждого итальянца. Цены на продукты увеличились на 11%, мы покупаем сжиженный газ у Соединенных Штатов, который стоит в пять раз дороже.Не так давно проходили масштабные акции протеста, в ходе которых люди сжигали счетчики, поскольку у них больше нет денег на то, чтобы платить по счетам.Люди несчастны, но что мы можем поделать? Все наши партии так или иначе предали свой народ. Люди больше не верят в оппозицию, считая, что и в следующий раз получится то же самое. Это огромное количество неудовлетворенных людей, которых некому возглавить. Это печально, но ситуация такова.Итальянцы не против России. Очень многие у нас любят Россию и знают правду обо всем происходящем. С каждым днем люди узнают и понимают все больше, но организовать оппозиционное движение сегодня непросто. Самое трудное – завоевать их доверие после череды предательств.– Сегодня мы вместе покатались по Донецку, посмотрели на разрушения, пообщались с людьми. Какие впечатления?– Мне очень жаль тех людей, что живут здесь и страдают от войны. И я благодарен русским солдатам, которые их защищают. Надеюсь, что скоро они победят. А если Украина проиграет, то Евросоюз наверняка распадется.– Каковы ваши планы на ближайшее будущее?– Сейчас хочу попытаться медийно помочь "Волкам" (1-я ДРШБр "Волки"), а затем вернусь сюда, чтобы задокументировать происходящее. Но продолжить работу я смогу лишь в том случае, если удастся продлить визу. Бюрократия – серьезный противник, а потому без помощи не обойтись.Доходит до абсурда. Я поддерживаю Россию, езжу с бойцами в зону конфликта, а чиновник ведет себя так, будто я какой-то нелегальный мигрант, приехавший в кузове грузовика, чтобы сесть на пособие.– Как так вышло, что вы помогаете военным?– В первую очередь, помогаю потому, что очень уважаю "Рава". Когда мы познакомились, я подумал, что это судьба. В его лице я помогаю всей российской армии и всей России, потому что, как мне кажется, это последний бастион ценностей, в которые верю.В Европе сейчас не падают бомбы, но там устраивают гей-парады на глазах у детей. И я не знаю, что из этого хуже. Происходящее отвратительно. Ценности умерли. Зато ЛГБТ-пропаганда – буквально повсюду. И Путин не так уж сильно преувеличивает, говоря о сатанизме.США насаждают в Европе свою идеологию и самое ужасное то, что постепенно она проникает в нас. Они бьют по разуму, сердцу и телу. У нас, к примеру, нужно считать толстого человека красивым. Не считаешь? Тогда ты фашист. Не любишь толстых женщин – фашист, носишь фашистскую символику – демократ. Забавно теперь в Европе, правда?Чем дальше, тем хуже. Нам уже говорят, что мужчина может забеременеть. Даже фильм вышел на "Нетфликс".– Но ведь мужчина не может забеременеть чисто технически, правда?– Смысл в том, что если человек считает себя кем-то другим, то ты обязан согласиться с этим. Сегодня мужчины чувствуют себя женщинами, женщины – мужчинами, а те и другие – животными. Рано или поздно кто-нибудь почувствует себя самолетом и попробует взлететь.Эта идеология убивает менталитет и мораль. Никто больше не хочет строить семьи. Все хотят зарабатывать и покупать то, что выбросят через год. Те, кто и так богат, обогащаются на этом еще больше.Но жизнь солдата показывает, что для счастья всего этого не надо. Достаточно обыкновенной человеческой дружбы. Я могу быть счастливым здесь даже без интернета и удобств, но с друзьями, которые всегда рядом. А Европа растеряла ценности.В России люди еще интересны друг другу. Они говорят, обмениваются эмоциями. Именно поэтому я считаю, что Россия победит.– А можно конкретнее о помощи военным?– Я помогаю тем, что умею – в политике и журналистике. Солдат у России достаточно.– Верно ли я понимаю, что бойцы просили вас приехать, узнать правду и донести ее до итальянского народа?– Все так.– Не страшно было ехать в зону конфликта?– Страшно. Не боится лишь дурак. Здесь люди гибнут. Но без страха нет храбрости. Без него остаются лишь трусость и глупость. Глупые погибают. Потому без страха на войну лучше не ехать.– Как вас приняли военные?–Хорошо. Я посмотрел, как они тренируют новобранцев, и сам научился многому. Тренировки очень серьезные, командиры добрые, а инструкторы – настоящие профи.У нас часто пишут, что русский солдат – это пушечное мясо. Это не так. Если вы хотите защищать правду, то знайте, что здесь воюют "Волки", которые обучат вас всему необходимому и будут ценить. Здесь вы станете отличными солдатами и настоящими героями России.С учетом того, в каких боях они принимали участие, потери в подразделении очень скромные. Их подготовка впечатляет.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, италия, сво, "азов", донбасс, евросоюз, сша, нато