https://ukraina.ru/20230706/1047840046.html

Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии

Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии - 06.07.2023 Украина.ру

Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии

Госкорпорация Ростех покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации

2023-07-06T10:52

2023-07-06T10:52

2023-07-06T10:52

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В линейку вошли несколько модификаций "Оберега": с металлической плитой, обеспечивающей класс защиты Бр 4 , и с керамической – повышенного класса защиты Бр 5.Новый бронежилет изготовлен из качественной непромокаемой ткани. Все секции имеют противоосколочные слои с защитой от влаги. Пластины "Оберега" защищают жизненно важные органы, но не сковывают движения и сохраняют мобильность бойца. Качество защиты амуниции остается неизменным даже при экстремальной погоде.Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, а также защитой шеи и паха. Также в наличии подсумки для расположения боевого комплекта и других элементов амуниции. Масса "Оберега" – 11,7 кг, его вес распределяется равномерно и не нагружает позвоночник. Бронежилет прошел необходимые испытания и получил сертификат на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – 338 Lapua Magnum. "Мы начали доставать со складов накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали", - рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике, добавил Баранец.СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались, подчеркнул эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, ростех, бронежилеты, сво, амуниция