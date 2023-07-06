https://ukraina.ru/20230706/1047840046.html
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии - 06.07.2023 Украина.ру
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии
Госкорпорация Ростех покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации
2023-07-06T10:52
2023-07-06T10:52
2023-07-06T10:52
новости
ростех
бронежилеты
сво
амуниция
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В линейку вошли несколько модификаций "Оберега": с металлической плитой, обеспечивающей класс защиты Бр 4 , и с керамической – повышенного класса защиты Бр 5.Новый бронежилет изготовлен из качественной непромокаемой ткани. Все секции имеют противоосколочные слои с защитой от влаги. Пластины "Оберега" защищают жизненно важные органы, но не сковывают движения и сохраняют мобильность бойца. Качество защиты амуниции остается неизменным даже при экстремальной погоде.Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, а также защитой шеи и паха. Также в наличии подсумки для расположения боевого комплекта и других элементов амуниции. Масса "Оберега" – 11,7 кг, его вес распределяется равномерно и не нагружает позвоночник. Бронежилет прошел необходимые испытания и получил сертификат на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – 338 Lapua Magnum. "Мы начали доставать со складов накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали", - рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике, добавил Баранец.СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались, подчеркнул эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230630/1047727213.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростех, бронежилеты, сво, амуниция
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии
Госкорпорация Ростех покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации
В линейку вошли несколько модификаций "Оберега": с металлической плитой, обеспечивающей класс защиты Бр 4 , и с керамической – повышенного класса защиты Бр 5.
Новый бронежилет изготовлен из качественной непромокаемой ткани. Все секции имеют противоосколочные слои с защитой от влаги. Пластины "Оберега" защищают жизненно важные органы, но не сковывают движения и сохраняют мобильность бойца. Качество защиты амуниции остается неизменным даже при экстремальной погоде.
"Высокие защитные свойства амуниции, ее вес и эргономика – отличительные особенности "Оберега", который уже прошел проверку боем в зоне СВО", – сообщили в пресс-службе Ростеха.
Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, а также защитой шеи и паха. Также в наличии подсумки для расположения боевого комплекта и других элементов амуниции. Масса "Оберега" – 11,7 кг, его вес распределяется равномерно и не нагружает позвоночник.
Бронежилет прошел необходимые испытания и получил сертификат на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – 338 Lapua Magnum.
"Мы начали доставать со складов накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали", - рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике, добавил Баранец.
СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались, подчеркнул эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь