Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии - 06.07.2023 Украина.ру
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Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии - 06.07.2023 Украина.ру
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии
Госкорпорация Ростех покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации
2023-07-06T10:52
2023-07-06T10:52
новости
ростех
бронежилеты
сво
амуниция
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В линейку вошли несколько модификаций "Оберега": с металлической плитой, обеспечивающей класс защиты Бр 4 , и с керамической – повышенного класса защиты Бр 5.Новый бронежилет изготовлен из качественной непромокаемой ткани. Все секции имеют противоосколочные слои с защитой от влаги. Пластины "Оберега" защищают жизненно важные органы, но не сковывают движения и сохраняют мобильность бойца. Качество защиты амуниции остается неизменным даже при экстремальной погоде.Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, а также защитой шеи и паха. Также в наличии подсумки для расположения боевого комплекта и других элементов амуниции. Масса "Оберега" – 11,7 кг, его вес распределяется равномерно и не нагружает позвоночник. Бронежилет прошел необходимые испытания и получил сертификат на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – 338 Lapua Magnum. "Мы начали доставать со складов накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали", - рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике, добавил Баранец.СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались, подчеркнул эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230630/1047727213.html
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новости, ростех, бронежилеты, сво, амуниция
Новости, Ростех, бронежилеты, СВО, амуниция

Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии

10:52 06.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПроизводство бронежилетов повышенного класса защиты в Туле
Производство бронежилетов повышенного класса защиты в Туле - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Госкорпорация Ростех покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации
В линейку вошли несколько модификаций "Оберега": с металлической плитой, обеспечивающей класс защиты Бр 4 , и с керамической – повышенного класса защиты Бр 5.
Новый бронежилет изготовлен из качественной непромокаемой ткани. Все секции имеют противоосколочные слои с защитой от влаги. Пластины "Оберега" защищают жизненно важные органы, но не сковывают движения и сохраняют мобильность бойца. Качество защиты амуниции остается неизменным даже при экстремальной погоде.
"Высокие защитные свойства амуниции, ее вес и эргономика – отличительные особенности "Оберега", который уже прошел проверку боем в зоне СВО", – сообщили в пресс-службе Ростеха.
Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, а также защитой шеи и паха. Также в наличии подсумки для расположения боевого комплекта и других элементов амуниции. Масса "Оберега" – 11,7 кг, его вес распределяется равномерно и не нагружает позвоночник.
Бронежилет прошел необходимые испытания и получил сертификат на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – 338 Lapua Magnum.
"Мы начали доставать со складов накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали", - рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике, добавил Баранец.
СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались, подчеркнул эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
30 июня, 16:55
На любую погоду. Российским бойцам выдали форму, созданную специально для СВОРоссийские военные начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. Видеозапись раздачи обмундирования на передовых позициях опубликовали сотрудники пресс-службы Министерства обороны РФ
 
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