https://ukraina.ru/20230704/1047800633.html

Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски

Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски - 04.07.2023 Украина.ру

Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски

Ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет у западного побережья Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 4 июня

2023-07-04T17:51

2023-07-04T17:51

2023-07-04T17:51

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аляска

бомбардировщики

сша

россия (рф)

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Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Берингова моря, вдоль западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов, сообщили в ведомстве.Экипажи ракетоносцев отработали дозаправку в воздухе. Стратегические бомбардировщики сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска.В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматриваются в качестве угрозы.Ранее министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе.При этом российские истребители при сближении с британскими военными самолетами над Черным морем действовали "в безопасной и профессиональной манере", об этом сообщили ВВС Великобритании.Начав спецоперацию на Аляске, Россия может разгромить ВСУ и США, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Потому что американцы любят воевать чужими руками, но на поле боя они плохие вояки. Если Россия заставит США воевать на своей территории, они прекратят оказывать любую поддержку Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230522/1046363558.html

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новости, аляска, бомбардировщики, сша, россия (рф)