Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски - 04.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230704/1047800633.html
Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски
Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски - 04.07.2023 Украина.ру
Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски
Ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет у западного побережья Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 4 июня
2023-07-04T17:51
2023-07-04T17:51
новости
аляска
бомбардировщики
сша
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101500/19/1015001932_0:384:2956:2047_1920x0_80_0_0_ce992c5daa3735706d91f51af319c7c5.jpg.webp
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Берингова моря, вдоль западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов, сообщили в ведомстве.Экипажи ракетоносцев отработали дозаправку в воздухе. Стратегические бомбардировщики сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска.В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматриваются в качестве угрозы.Ранее министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе.При этом российские истребители при сближении с британскими военными самолетами над Черным морем действовали "в безопасной и профессиональной манере", об этом сообщили ВВС Великобритании.Начав спецоперацию на Аляске, Россия может разгромить ВСУ и США, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Потому что американцы любят воевать чужими руками, но на поле боя они плохие вояки. Если Россия заставит США воевать на своей территории, они прекратят оказывать любую поддержку Украине, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230522/1046363558.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101500/19/1015001932_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_905cd471740181467855bb5a9d88a6e9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аляска, бомбардировщики, сша, россия (рф)
Новости, Аляска, бомбардировщики, США, Россия (РФ)

Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски

17:51 04.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоздушный праздник, посвященный 100-летию ВВС
Воздушный праздник, посвященный 100-летию ВВС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет у западного побережья Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 4 июня
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Берингова моря, вдоль западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов, сообщили в ведомстве.
Экипажи ракетоносцев отработали дозаправку в воздухе. Стратегические бомбардировщики сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 3 июля обнаружило и отследило полет четырех российских военных самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска.
"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 3 июля 2023 года", - говорится в заявлении.
В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски осуществляются на регулярной основе и не рассматриваются в качестве угрозы.
Ранее министерство обороны России сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, приближавшихся к российской границе.
При этом российские истребители при сближении с британскими военными самолетами над Черным морем действовали "в безопасной и профессиональной манере", об этом сообщили ВВС Великобритании.
Начав спецоперацию на Аляске, Россия может разгромить ВСУ и США, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Потому что американцы любят воевать чужими руками, но на поле боя они плохие вояки. Если Россия заставит США воевать на своей территории, они прекратят оказывать любую поддержку Украине, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 06:00
"Тихой сапой". Александр Перенджиев рассказал, зачем России нужна спецоперация по возвращению АляскиНачав спецоперацию на Аляске, Россия может разгромить ВСУ и США. Потому что американцы любят воевать чужими руками, но на поле боя они плохие вояки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
НовостиАляскабомбардировщикиСШАРоссия (РФ)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18"Украинец" Саакашвили, сбитые самолеты, Киев – русскоязычный город. Итоги 4 июля
18:08Что НАТО придумала для Украины. О чём говорили эксперты 4 июля
18:00Айнзацкоманда "Лемберг". Как была уничтожена польская интеллектуальная элита Львова
17:51Минобороны России: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски
17:48В Могилеве зритель набросился на "фашиста" во время реконструкции боя
17:36Алексей Фененко о том, какая часть Украины попадет в НАТО и почему протесты во Франции опаснее Майдана
17:31"Вечная война". Американский обозреватель рассказал, как в НАТО подорвали наступательный потенциал ВСУ
17:24"Будет предметом гордости". Путину предложили отправлять туристов в Крым через Донбасс
17:01Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой
16:52Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста
16:48ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля
16:46"Погибнут пять миллиардов человек". В Америке раскрыли подробности ядерного Апокалипсиса
16:44"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео
16:39Зеленский не указ. После скандала с закупкой барабанов киевский чиновник получил другую должность
16:18В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
15:56Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
15:41Андрей Коробов-Латынцев: кто он
15:31Александр Песке: Если ВСУ не устроят России новый Сталинград, Запад бросит их как горячую картошку
15:24Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась
15:17"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык
Лента новостейМолния