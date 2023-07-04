Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива с помощью СВЧ - 04.07.2023 Украина.ру
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Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива с помощью СВЧ
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива с помощью СВЧ - 04.07.2023 Украина.ру
Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива с помощью СВЧ
Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали более безопасный способ прямого получения ядерного топлива, основанный на диэлектрических свойствах урана, который сводит к минимуму образование жидких радиоактивных отходов, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ
2023-07-04T13:12
2023-07-04T13:12
новости
ядерная энергетика
ядерное топливо
россия (рф)
технологии
учёные
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Классический способ производства смешанного уран-плутониевого топлива заключается в смешивании порошков диоксида урана и диоксида плутония и превращении смеси в "топливные таблетки". По мнению учёных, такой способ приводит к большому количеству жидких радиоактивных отходов.Исследователи ГЕОХИ предложили альтернативный метод прямого получения смешанного диоксида урана и плутония из их азотнокислого раствора при использовании СВЧ-излучения, с помощью так называемой СВЧ-денитрации.Учёный предложил расположить камеры СВЧ-установок за свинцовой защитой, а генераторы СВЧ-волн и блоки электронного управления – в "чистой зоне". Таким образом будет обеспечена защита персонала при обращении с токсичным плутонием.Американский журналист Макс Бирак в статье для газеты The New York Times выяснил, что американские компании в сфере атомной энергетики ежегодно покупают ядерное топливо у российской госкорпорации "Росатом" на сумму около 1 млрд долларов. Это позволяет производить более половины энергии.В США нет заводов, которые производят обогащенный уран, так как на протяжении последних десятилетий закупали готовый энергоресурс у России, подчеркнул он.Штаты перестали завозить ядерное топливо из России в большом количестве после начала СВО на Украине, но на создание собственных заводов уйдут годы, добавил Бирак.США — один из крупнейших рынков сбыта для обогащенного урана, и мы не хотим его терять, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Рынок ядерного топлива всегда был менее политизирован, чем углеводороды. На него обращают внимание в последнюю очередь, добавил эксперт.Постепенно мы придем к ограничению сотрудничества, но пока "Росатом" выступает за то, чтобы Москва первой не разрывала эти отношения, указал Юшков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230616/1047277807.html
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Новости
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новости, ядерная энергетика, ядерное топливо, россия (рф), технологии, учёные
Новости, ядерная энергетика, ядерное топливо, Россия (РФ), технологии, учёные

Ученые в России предложили новый метод изготовления ядерного топлива с помощью СВЧ

13:12 04.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота изотопного производства ПО "Маяк"
Работа изотопного производства ПО Маяк - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали более безопасный способ прямого получения ядерного топлива, основанный на диэлектрических свойствах урана, который сводит к минимуму образование жидких радиоактивных отходов, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ
Классический способ производства смешанного уран-плутониевого топлива заключается в смешивании порошков диоксида урана и диоксида плутония и превращении смеси в "топливные таблетки". По мнению учёных, такой способ приводит к большому количеству жидких радиоактивных отходов.
Исследователи ГЕОХИ предложили альтернативный метод прямого получения смешанного диоксида урана и плутония из их азотнокислого раствора при использовании СВЧ-излучения, с помощью так называемой СВЧ-денитрации.
"Этот метод основан на диэлектрических свойствах урана, который способен интенсивно поглощать СВЧ-излучение и разогреваться до высоких температур (вплоть до 1700-1800 градусов по Цельсию), в том числе для последующего спекания и получения керамического ядерного топлива в таблетках в восстановительной атмосфере смеси аргона с водородом", - рассказал заместитель директора по научной работе ГЕОХИ Сергей Винокуров.
Учёный предложил расположить камеры СВЧ-установок за свинцовой защитой, а генераторы СВЧ-волн и блоки электронного управления – в "чистой зоне". Таким образом будет обеспечена защита персонала при обращении с токсичным плутонием.
Американский журналист Макс Бирак в статье для газеты The New York Times выяснил, что американские компании в сфере атомной энергетики ежегодно покупают ядерное топливо у российской госкорпорации "Росатом" на сумму около 1 млрд долларов. Это позволяет производить более половины энергии.
В США нет заводов, которые производят обогащенный уран, так как на протяжении последних десятилетий закупали готовый энергоресурс у России, подчеркнул он.
Штаты перестали завозить ядерное топливо из России в большом количестве после начала СВО на Украине, но на создание собственных заводов уйдут годы, добавил Бирак.
США — один из крупнейших рынков сбыта для обогащенного урана, и мы не хотим его терять, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Рынок ядерного топлива всегда был менее политизирован, чем углеводороды. На него обращают внимание в последнюю очередь, добавил эксперт.
Постепенно мы придем к ограничению сотрудничества, но пока "Росатом" выступает за то, чтобы Москва первой не разрывала эти отношения, указал Юшков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Игорь Юшков интервью
16 июня, 06:18
Игорь Юшков о том, что начнется, если "Росатом" объявит войну США в части ядерного топлива"Росатом" пока придерживается принципа "глаз за глаз". Мол, если США против нас что-то введут, то мы введем что-то более жесткое. Например, если они введут потолок цен, то мы вообще не будем ничего поставлять. Но пока все торгуют, "Росатом" предпочитает зарабатывать
 
Новостиядерная энергетикаядерное топливоРоссия (РФ)технологииучёные
 
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