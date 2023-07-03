https://ukraina.ru/20230703/1047772228.html

НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну

НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну - 03.07.2023 Украина.ру

НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязали передавать информацию о коррупции главному прокурору Евросоюза. Об этом 3 июля сообщили в Офисе европейской прокуратуры (EPPO)

2023-07-03T17:15

2023-07-03T17:15

2023-07-03T17:15

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Главный прокурор Европейского союза Лаура Кодруца Кёвеши и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ укрепляет сотрудничество с украинскими властями и "демонстрирует приверженность сторон защите средств Евросоюза, выделенных Украине на войну и восстановление", сообщили в EPPO. У Украины могут запросить прямой доступ к базе данных. "Если информация передается путём прямого доступа к базе данных, такой доступ дополнительно регулируется конкретными правилами и условиями, которые применяются к функционированию этой базы данных", - указано в соглашении.Евросоюз намерен предоставить Украине 50 миллиардов евро на восстановление страны, но есть условия: Киев должен искоренить коррупцию и обеспечить прозрачность механизмов расходования финансовой помощи. Искоренение коррупции – необходимое условие не только для получения материальной помощи, но и в вопросе будущего членства в Евросоюзе.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы ЕС предоставить Украины ещё больше денег, до тех пор, пока не отчитаются за ранее предоставленные 70 миллиардов евро, которые выплатили Киеву ранее.

https://ukraina.ru/20230630/1047708849.html

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