НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну - 03.07.2023 Украина.ру
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НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну
НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну - 03.07.2023 Украина.ру
НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязали передавать информацию о коррупции главному прокурору Евросоюза. Об этом 3 июля сообщили в Офисе европейской прокуратуры (EPPO)
2023-07-03T17:15
2023-07-03T17:15
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Главный прокурор Европейского союза Лаура Кодруца Кёвеши и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ укрепляет сотрудничество с украинскими властями и "демонстрирует приверженность сторон защите средств Евросоюза, выделенных Украине на войну и восстановление", сообщили в EPPO. У Украины могут запросить прямой доступ к базе данных. "Если информация передается путём прямого доступа к базе данных, такой доступ дополнительно регулируется конкретными правилами и условиями, которые применяются к функционированию этой базы данных", - указано в соглашении.Евросоюз намерен предоставить Украине 50 миллиардов евро на восстановление страны, но есть условия: Киев должен искоренить коррупцию и обеспечить прозрачность механизмов расходования финансовой помощи. Искоренение коррупции – необходимое условие не только для получения материальной помощи, но и в вопросе будущего членства в Евросоюзе.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы ЕС предоставить Украины ещё больше денег, до тех пор, пока не отчитаются за ранее предоставленные 70 миллиардов евро, которые выплатили Киеву ранее.
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новости, украина, евросоюз, ес, зарубежье, набу
Новости, Украина, Евросоюз, ЕС, Зарубежье, НАБУ

НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну

17:15 03.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / НАБУНАБУ
НАБУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязали передавать информацию о коррупции главному прокурору Евросоюза. Об этом 3 июля сообщили в Офисе европейской прокуратуры (EPPO)
Главный прокурор Европейского союза Лаура Кодруца Кёвеши и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ укрепляет сотрудничество с украинскими властями и "демонстрирует приверженность сторон защите средств Евросоюза, выделенных Украине на войну и восстановление", сообщили в EPPO.

"Стороны, на основании своей законодательной базы, предоставляют друг другу взаимную правовую помощь и обмениваются информацией, которая содержится в их соответствующих базах данных и касается их соответствующих полномочий", - говорится в тексте соглашения.

У Украины могут запросить прямой доступ к базе данных.
"Если информация передается путём прямого доступа к базе данных, такой доступ дополнительно регулируется конкретными правилами и условиями, которые применяются к функционированию этой базы данных", - указано в соглашении.
Евросоюз намерен предоставить Украине 50 миллиардов евро на восстановление страны, но есть условия: Киев должен искоренить коррупцию и обеспечить прозрачность механизмов расходования финансовой помощи. Искоренение коррупции – необходимое условие не только для получения материальной помощи, но и в вопросе будущего членства в Евросоюзе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы ЕС предоставить Украины ещё больше денег, до тех пор, пока не отчитаются за ранее предоставленные 70 миллиардов евро, которые выплатили Киеву ранее.
Орбан
30 июня, 11:30
Венгрия не даст Украине денег, пока в ЕС не отчитаются за €70 млрд - ОрбанВенгрия отвергает планы Европейской комиссии предоставить Украине больше денег до предоставления аудита прошлых выплат, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты Reuters
 
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