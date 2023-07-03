https://ukraina.ru/20230703/1047772228.html
НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну
НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну - 03.07.2023 Украина.ру
НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязали передавать информацию о коррупции главному прокурору Евросоюза. Об этом 3 июля сообщили в Офисе европейской прокуратуры (EPPO)
2023-07-03T17:15
2023-07-03T17:15
2023-07-03T17:15
новости
украина
евросоюз
ес
зарубежье
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103057/92/1030579261_0:102:1620:1013_1920x0_80_0_0_f276ce0dd3d9323c265782bdd1cb751c.jpg
Главный прокурор Европейского союза Лаура Кодруца Кёвеши и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ укрепляет сотрудничество с украинскими властями и "демонстрирует приверженность сторон защите средств Евросоюза, выделенных Украине на войну и восстановление", сообщили в EPPO. У Украины могут запросить прямой доступ к базе данных. "Если информация передается путём прямого доступа к базе данных, такой доступ дополнительно регулируется конкретными правилами и условиями, которые применяются к функционированию этой базы данных", - указано в соглашении.Евросоюз намерен предоставить Украине 50 миллиардов евро на восстановление страны, но есть условия: Киев должен искоренить коррупцию и обеспечить прозрачность механизмов расходования финансовой помощи. Искоренение коррупции – необходимое условие не только для получения материальной помощи, но и в вопросе будущего членства в Евросоюзе.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы ЕС предоставить Украины ещё больше денег, до тех пор, пока не отчитаются за ранее предоставленные 70 миллиардов евро, которые выплатили Киеву ранее.
https://ukraina.ru/20230630/1047708849.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103057/92/1030579261_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_4331c80690280417c481112c10ec45c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, ес, зарубежье, набу
Новости, Украина, Евросоюз, ЕС, Зарубежье, НАБУ
НАБУ обязали докладывать европрокурорам о воровстве западных денег на войну
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязали передавать информацию о коррупции главному прокурору Евросоюза. Об этом 3 июля сообщили в Офисе европейской прокуратуры (EPPO)
Главный прокурор Европейского союза Лаура Кодруца Кёвеши и директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документ укрепляет сотрудничество с украинскими властями и "демонстрирует приверженность сторон защите средств Евросоюза, выделенных Украине на войну и восстановление", сообщили в EPPO.
"Стороны, на основании своей законодательной базы, предоставляют друг другу взаимную правовую помощь и обмениваются информацией, которая содержится в их соответствующих базах данных и касается их соответствующих полномочий", - говорится в тексте соглашения.
У Украины могут запросить прямой доступ к базе данных.
"Если информация передается путём прямого доступа к базе данных, такой доступ дополнительно регулируется конкретными правилами и условиями, которые применяются к функционированию этой базы данных", - указано в соглашении.
Евросоюз намерен предоставить Украине 50 миллиардов евро на восстановление страны, но есть условия: Киев должен искоренить коррупцию и обеспечить прозрачность механизмов расходования финансовой помощи. Искоренение коррупции – необходимое условие не только для получения материальной помощи, но и в вопросе будущего членства в Евросоюзе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы ЕС предоставить Украины ещё больше денег, до тех пор, пока не отчитаются за ранее предоставленные 70 миллиардов евро, которые выплатили Киеву ранее.