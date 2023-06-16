https://ukraina.ru/20230616/1047304631.html

Алексей Подберёзкин: Рейд ЧВК "Вагнер" по тылам ВСУ решит все вопросы по изоляции Украины

Алексей Подберёзкин: Рейд ЧВК "Вагнер" по тылам ВСУ решит все вопросы по изоляции Украины - 16.06.2023 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: Рейд ЧВК "Вагнер" по тылам ВСУ решит все вопросы по изоляции Украины

ВСУ будут пытаться расширить удары по северным и южным флангам, но приоритетом останется направление Орехов-Мелитополь. Само по себе положение этих городов определяет неизбежность этого наступления, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2023-06-16T15:36

2023-06-16T15:36

2023-06-16T16:09

интервью

всу

чвк "вагнер"

пригожин

украина

владимир путин

африка

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк накануне заявил, что Украина еще не начала свое контрнаступление, а проводит "тестирование всей линии фронта".- Алексей Иванович, можно ли говорить, что наступление ВСУ забуксовало с первых дней, и Киев подобными заявлениями пытается сохранить лицо?- Если такое тестирование продолжится еще недельку-другую, от украинских вооруженных сил ничего не останется. Поэтому все это слова, а в реальности - огромные потери, и им страшно в этом признаться собственным гражданам.- В чем, на ваш взгляд, причина устойчивости российской обороны в этих боях?- Это объясняется очень многими факторами. Соотношение сил по личному составу примерно одинаковое, а по военно-воздушным силам преимущество у нашей стороны. Хорошо сделаны инженерные сооружения, очень неплохо проработано минирование. Значительную часть потерь украинская сторона понесла еще на подходе.Колонны техники были вынуждены идти по узким направлениям и подвергались налетам воздушно-космических сил. То есть армейская авиация уничтожала большую часть техники. Кроме того, войска приобрели больше опыта, научились воевать.- А какие еще направления могут стать приоритетными для ударов ВСУ?- Они будут пытаться расширить удары по северным и южным флангам, но приоритетом останется направление Орехов-Мелитополь. Само по себе положение этих городов определяет неизбежность этого наступления. Не думаю, что приоритетным станет удар через Днепр, там сейчас труднодоступные места. Артёмовск останется вкусным куском для украинского командования. Это позволит наносить террористические удары по всей донецкой агломерации.- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 5 августа бойцы подразделения будут готовы выполнять боевые задачи. Какую роль в специальной военной операции на Украине сыграет ЧВК "Вагнер", учитывая то, что Пригожин отказывается подписывать контракт с Минобороны?- После 5 августа у "Вагнера" останется две возможности. Либо он уедет в Африку, неслучайно лидеры африканских стран собираются приехать к Путину, либо один из лучших вариантов – ему дадут возможность проявить самостоятельность. Если бы "Вагнер" начал свой путь по тылам противника на юге, то через Херсон, Николаев, Одессу дошел бы до Приднестровья.Этот рывок решил бы все вопросы с точки зрения изоляции Украины. Если бы этот резерв использовался таким образом, это был бы наиболее предпочтительный вариант. Но область оперативного искусства всегда секретна, поэтому мы сейчас можем только фантазировать.- Министр обороны Украины после встречи "Рамштайн-13" выразил уверенность, что Запад создаст "птичью коалицию" по поставкам истребителей F-16. Зачем на самом деле Киеву истребители F-16, ведь очевидно, что небольшое число этих машин не позволит завоевать господство в воздухе?- Господство завоевать не позволит, но позиции Украины, безусловно, усилит. Вообще, долгосрочная стратегия НАТО в отношении всего постсоветского пространства, частью которого является стратегия на Украине, не предусматривает сохранения России как суверенного государства, которое обладает своей национальной идентичностью и проводит самостоятельную внешнюю политику. Это противоборство - надолго.

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

https://ukraina.ru/20230616/1047281738.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, чвк "вагнер", пригожин, украина, владимир путин, африка