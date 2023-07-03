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FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию

FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию - 03.07.2023 Украина.ру

FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию

Власти Евросоюза может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию для подключения к системе SWIFT и сохранения зерновой сделки, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями

2023-07-03T13:56

2023-07-03T13:56

2023-07-03T13:56

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В ЕС могут одобрить создание Россельхозбанком дочерней компании, чтобы подключить ее к SWIFT и продлить зерновую сделку. Финансовое учреждение сможет заниматься обработкой платежей, связанных с экспортом зерна, сообщили журналисты.Этот вариант сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как "наименее худший". Издание подчеркивает, что ЕС изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.Официальные лица ЕС оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение, отмечает издание.

https://ukraina.ru/20230630/1047720260.html

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новости, россия (рф), евросоюз, ес, swift, россельхозбанк, зерновая сделка