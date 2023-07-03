FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию - 03.07.2023 Украина.ру
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FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию
FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию - 03.07.2023 Украина.ру
FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию
Власти Евросоюза может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию для подключения к системе SWIFT и сохранения зерновой сделки, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями
2023-07-03T13:56
2023-07-03T13:56
новости
россия (рф)
евросоюз
ес
swift
россельхозбанк
зерновая сделка
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В ЕС могут одобрить создание Россельхозбанком дочерней компании, чтобы подключить ее к SWIFT и продлить зерновую сделку. Финансовое учреждение сможет заниматься обработкой платежей, связанных с экспортом зерна, сообщили журналисты.Этот вариант сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как "наименее худший". Издание подчеркивает, что ЕС изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.Официальные лица ЕС оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение, отмечает издание.
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новости, россия (рф), евросоюз, ес, swift, россельхозбанк, зерновая сделка
Новости, Россия (РФ), Евросоюз, ЕС, SWIFT, Россельхозбанк, зерновая сделка

FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию

13:56 03.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывеска банка "РоссельхозБанк".
Вывеска банка РоссельхозБанк. - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Власти Евросоюза может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию для подключения к системе SWIFT и сохранения зерновой сделки, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями
В ЕС могут одобрить создание Россельхозбанком дочерней компании, чтобы подключить ее к SWIFT и продлить зерновую сделку. Финансовое учреждение сможет заниматься обработкой платежей, связанных с экспортом зерна, сообщили журналисты.
"План, который был предложен Москвой <...> позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна. <...> Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков", — говорится в публикации.
Этот вариант сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как "наименее худший". Издание подчеркивает, что ЕС изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.
Официальные лица ЕС оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение, отмечает издание.
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