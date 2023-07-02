"Франция на пороге гражданской войны": в Париже считают пожары и пострадавших полицейских
15:19 02.07.2023 (обновлено: 15:38 02.07.2023)
На данный момент в общественных местах Парижа и других городов Франции зафиксировано более 800 пожаров, произошедших в результате беспорядков. Об этом 2 июля сообщила радиостанция LCI со ссылкой на данные министерства внутренних дел
ЧТО ПРОИСХОДИТ
"Восемьсот семьдесят один пожар в общественном месте (2560 в субботу), 577 поджогов транспортных средств (1350 в субботу) и 74 пожаров в зданиях (234 в субботу)", - говорится в сообщении радиостанции.
Также LCI сообщила о том, что были совершены нападения на 10 полицейских участков, шесть местных полицейских отделений и 10 казарм жандармерии.
Всего за время протестов пострадало по меньшей мере 200 полицейских, из них 45 - только за прошедшую ночь. Более 2,4 тысяч человек задержаны.
Также известно, что в ночь на 2 июля участники беспорядков пытались поджечь автомобиль мэра французского Ла-Риша Филипа Позуша. Для этого группа людей проникла в его сад, однако их быстро разогнала полиция, а авто начали тушить.
МНЕНИЯ
Экс-советник Трампа Роджер Стоун считает, что к нынешнему состоянию дел Париж привела недальновидная миграционная политика.
"Наполеон сейчас переворачивается в гробу. Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну", - заявил он.
Бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур уверен, что беспорядки можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны в стране.
"Гражданская война - это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас", - сказал он.
Причину происходящего Земмур также видит в миграционной политике Франции. Политик добавил также, что приказ, отданный полицейским о невступлении в бой с агрессивными протестующими только ухудшает ситуацию, делая протесты еще более неконтролируемыми.
А вот российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что во Франции и после этого бунта не изменится ровным счетом ничего. Однако политик все же согласился с тем, что к погромам привели "мультикультурализм, интеграция, толерантность и прочие искусственные идеологемы".
"Вы не хотели видеть результатов бесконтрольной миграции? Они вас заставят их увидеть. Вот они. Наглядные и зримые", - заявил Пушков.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов отметил, что беспорядки во Франции могут быть на руку Вашингтону и Лондону, мечтающим о 100% доминировании в Европе, где Париж - третий лишний. Тем более, что в истории подобное уже случалось.
"Вашингтон в 1960-е активно использовал революционное студенчество для мести величайшему французскому президенту за его самостоятельную политику, включая борьбу за независимость Европы от США, подрыв мощи НАТО и сотрудничество "от Атлантики до Урала" с акцентом на дружбу с Москвой", - сказал Климов, добавив, что "финансовому Моцарту" Макрону до боевого генерала Де Голля "как вороне до орла", но в последние годы французский президент периодически затрагивает неудобные для американцев темы.
Кроме того, резюмировал Климов, Франция - единственная ядерная держава в ЕС и постоянный член СБ ООН, то есть "контроль над ее политическим пространством англосаксы мечтают иметь тотальным, свободным даже от символических импровизаций каких-то там Макронов".
30 июня, 15:10Мятежная Франция. В Париже вновь дерутся с полицией и судят Петра ПавленскогоФранция вновь охвачена масштабными акциями протеста. Ожесточенные столкновения с полицией проходят в крупных городах страны — в Париже, Тулузе, Лионе, Марселе, Страсбурге, Дижоне и Лилле, не прекращаясь ни днем ни ночью
С ЧЕГО НАЧАЛИСЬ ПРОТЕСТЫ
Массовые беспорядки во Франции длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По информации силовиков, парень отказался выполнять их требования.
Также известно, что только за последние два года погибший 15 раз упоминался в картотеке уголовных дел и пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться полиции.
В итоге протесты охватили всю страну: недовольные, большинство из которых несовершеннолетние, подожгли около 3,3 тысяч автомобилей, а также здания полиции и властей. Разграблено не менее 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров.
Тем не менее, во французском правительстве считают, что введение чрезвычайного положения в стране – "это не вариант", так как "средств в распоряжении полиции пока достаточно для борьбы с беспорядками".
ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ
После случившегося в интернете объявили сборы средств для матери погибшего подростка и в пользу семьи полицейского, которого обвиняют в убийстве парня.
Оказалось, что для матери убитого собрали 76 323 евро. В помощи ей приняли участие почти 5 тысяч человек.
На поддержку семьи полицейского скинулись более 24 тысяч человек, собрав только за первые два дня 493 166 евро.
ШВЕЙЦАРИЯ "ЗАРАЗИЛАСЬ"
Французские беспорядки перекинулись на Швейцарию. Сегодня ночью в местном городе Лозанна задержали семь человек, шестеро из которых оказались несовершеннолетними.
"Речь идет о трех девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец", — говорится в публикации местной газеты 20Minutes.
В публикации отмечается, что участников швейцарских беспорядков вдохновила ситуация в соседней Франции, а призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях.
МЕДВЕДЕВ
Днем ранее, 1 июня, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своих соцсетях по-французски обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, находившемуся в тот момент на саммите ЕС, где тот отстаивал интересы Киева.
"Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана (Владимира - ред.) Зеленского, могли бы пригодиться простым французам", - написал Медведев.
В скором времени Макрон все же покинул европейское мероприятие и вылетел во Францию.