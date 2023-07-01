Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов?
Парламент Хорватии 28 июня признал так называемый голодомор (голод в СССР 1932-33 гг.) "геноцидом украинцев". Ранее хорватское правительство выразило поддержку законопроекту. Ответственность за "геноцид" возлагается на руководство СССР.
Собственно, в самом факте признания "голодомора" парламентом одной из стран-членов ЕС ничего особенно интересного нет: в данном случае Хорватия просто идёт общеевропейским курсом. "Голодомор" признаёт целый ряд членов Евросоюза, "геноцидом" его считает и Европейский парламент. Вопросы вызывает другое: обвинениями в истреблении масс людей по национальному признаку бросается страна, в прошлом действительно причастная к реальному геноциду, который, в отличие от "голодомора", отнюдь не был выдуман ангажированными историками и политиками. И не слишком спешащая каяться в содеянном.
Известно, что современные хорватские ультраправые давно и плотно дружат с украинскими собратьями. Изначально многие из них связывали это с чистым противоречием: если русские поддерживают сербов, то хорваты должны быть за украинцев. Самым известным хорватским нацистом из тех, кто воевал на стороне Киева, стал боевик "Азова" (деятельность организации запрещена в России) Денис Шелер, бывший лидер одной из группировок фанатов загребского "Динамо".
На государственном уровне Хорватия также поддерживает Украину. При этом президент Зоран Миланович периодически выступает с заявлениями, суть которых сводится к тому, что украинский конфликт противоречит национальным интересам Хорватии. Однако её политику определяет всё же не он, а правительство во главе с Андреем Пленковичем, который полностью ориентируется на Брюссель. Это правительство и одобрило законопроект о признании "голодомора" "геноцидом украинского народа".
Однако в хорватской истории за последние сто лет уже не раз происходили акты геноцида и этнических чисток. Наиболее ярким проявлением этого стали события, связанные с историей Независимого Государстве Хорватия (НГХ), созданном в 1941 году в результате гитлеровской оккупации Югославии.
К тому времени хорватский национал-радикализм в Королевстве Югославия уже набрал немалую силу, несмотря на сопротивление властей. Королевство было создано по итогам Первой мировой войны, и на тот момент многие хорватские политики и представители национальной интеллигенции полностью поддерживали идею формирования единого государства южных славян. Однако впоследствии среди хорватов всё большую популярность начало получать стремление к обретению собственной автономии, а вслед за этим и независимости.
Справедливости ради стоит отметить, что сербская династия Карагеоргиевичей действительно управляла многонациональным королевством так, как будто оно исчерпывалось одной лишь Сербией, что вызывало недовольство у других народов Югославии. Однако в 1941 году ненависть хорватских нацистов в первую очередь обратилась против мирных сербов, которые не имели никакого отношения к нарушению прав хорватов, в чём последние регулярно обвиняли югославские власти.
В межвоенный период хорватские радикалы развернули активную деятельность на территории Италии, где бывший депутат югославского парламента Анте Павелич создал движение "Усташи" ("восставшие"). После того, как Югославия была оккупирована и разделена, Павелич вернулся на родину, чтобы возглавить новое государство, которое, по задумке усташей, должно было стать "Великой Хорватией, свободной от сербов, цыган и евреев". Это задумку хорватские нацисты начали воплощать в жизнь с огромным рвением.
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Сразу был принят ряд новых законов, по которым сербы и другие нацменьшинства лишались всех основных прав. После этого треть из них решили изгнать, треть перекрестить в католичество, а остальных просто уничтожить. Для этого была построена целая сеть лагерей смерти, наиболее известным из которых стал Ясеновац. Однако среди них были и такие, о которых сегодня говорят реже, но которые являлись чем-то абсолютно беспрецедентным даже для тех кровавых времён. К примеру, в НГХ действовал единственный в мировой истории лагерь смерти для детей. Он находился в месте под названием Стара Градишка, и верхней границей возраста его узников было 14 лет.
Вообще, если говорить об истреблении сербов в Независимом Государстве Хорватском, то его отличительной чертой являлась нарочитая жестокость. То есть если немцы истребляли евреев неумолимо и методично, то хорватские нацисты словно задались целью устроить соревнование по степени творимых зверств. Сербов связывали между собой и сбрасывали в пропасть, в качестве орудий убийств использовались кувалды, топоры, пилы, ну и конечно знаменитые "сербосеки" (ножи, приделанные к кожаным перчаткам, чтобы палач не утруждал руку, когда перерезал глотки одной жертве за другой) и "сербомолоты". В общей сложности на территории НГХ было убито около миллиона сербов и людей других национальностей.
В массовых убийствах самое непосредственное участие принимали представители местного католического клира. К примеру, священника из монастыря Петричевац Мирослава Филиповича-Майсторовича история запомнила под именем "отец Сатана" за то, что он сажал на кол сербских детей. Он был отнюдь не одинок – всего в массовых убийствах оказались замешаны более 1000 представителей католического духовенства. В этом, в частности, заключается большая заслуга хорватского кардинала Алоизия Степинаца, позднее причисленного Ватиканом к лику блаженных. Итальянский историк Марко Аурелио Ривелли назвал Степинаца "архиепископом геноцида".
После поражения Германии и прихода к власти в Югославии коммунистов усташей преследовали, однако массовые убийства сербов фактически стали предметом умолчания – власти не хотели злить хорватское население. Да и президент СФРЮ Иосип Броз Тито сам был хорватом. Именно поэтому в период распада Югославии и появления на карте Европы независимой Хорватии местные радикалы вновь взяли на вооружение лозунги и символику усташей. В частности, первый президент нового государства Франьо Туджман назвал НГХ "волеизъявлением хорватского народа". А местные боевики вовсю использовали усташский девиз "За дом спремни" ("За родину готовы").
Хорватские экстремисты в 90-е активно практиковали этнические чистки. В частности, им подверглось население Республики Сербская Краина. Это государственное образование было ликвидировано хорватской армией в результате операции "Олуя" ("Буря"), по лекалам которой ВСУ планировали захватить ДНР и ЛНР. По итогам произошедшего с захваченной ВС Хорватии территории были изгнаны около полумиллиона сербов, около двух тысяч человек убили.
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На государственном уровне в современной Хорватии отношение к НГХ отличается известной двойственностью. С одной стороны, прославление нацизма там запрещено, с другой – там вовсю используются прибалтийские практики, когда усташам и их нынешним последователям повсеместно предоставляется "зелёная улица". Да и пристрастия официальных политиков тоже говорят сами за себя: в частности, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович очень любила лозунг "За дом спремни", считая его "традиционным хорватским приветствием".
Никакой особой борьбы с прославлением НГХ и усташей в нынешней Хорватии не ведётся. Отдельные респектабельные представители хорватского политического истеблишмента открыто выказывают симпатию по отношению к ним. Да и вообще представляется очевидным, что старт самому радикальному и оголтелому ревизионизму в Хорватии не даётся лишь потому, что усташи наряду с сербами массово истребляли евреев. И назвать хорватских коллаборантов "борцами за свободу" труднее, чем даже их собратьев из Прибалтики и с Украины.
Таким образом, властям Хорватии следует почаще вспоминать о реальных, а не о выдуманных геноцидах и этнических чистках. Современная хорватская историческая память на сегодняшний день кажется слишком короткой.