https://ukraina.ru/20230701/1047732653.html

Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов?

Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов? - 01.07.2023 Украина.ру

Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов?

Парламент Хорватии 28 июня признал так называемый голодомор (голод в СССР 1932-33 гг.) "геноцидом украинцев". Ранее хорватское правительство выразило поддержку законопроекту. Ответственность за "геноцид" возлагается на руководство СССР.

2023-07-01T09:12

2023-07-01T09:12

2023-07-01T09:12

эксклюзив

владимир зотов

хорватия

сербия

геноцид

зарубежье

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Собственно, в самом факте признания "голодомора" парламентом одной из стран-членов ЕС ничего особенно интересного нет: в данном случае Хорватия просто идёт общеевропейским курсом. "Голодомор" признаёт целый ряд членов Евросоюза, "геноцидом" его считает и Европейский парламент. Вопросы вызывает другое: обвинениями в истреблении масс людей по национальному признаку бросается страна, в прошлом действительно причастная к реальному геноциду, который, в отличие от "голодомора", отнюдь не был выдуман ангажированными историками и политиками. И не слишком спешащая каяться в содеянном.Известно, что современные хорватские ультраправые давно и плотно дружат с украинскими собратьями. Изначально многие из них связывали это с чистым противоречием: если русские поддерживают сербов, то хорваты должны быть за украинцев. Самым известным хорватским нацистом из тех, кто воевал на стороне Киева, стал боевик "Азова" (деятельность организации запрещена в России) Денис Шелер, бывший лидер одной из группировок фанатов загребского "Динамо".На государственном уровне Хорватия также поддерживает Украину. При этом президент Зоран Миланович периодически выступает с заявлениями, суть которых сводится к тому, что украинский конфликт противоречит национальным интересам Хорватии. Однако её политику определяет всё же не он, а правительство во главе с Андреем Пленковичем, который полностью ориентируется на Брюссель. Это правительство и одобрило законопроект о признании "голодомора" "геноцидом украинского народа".Однако в хорватской истории за последние сто лет уже не раз происходили акты геноцида и этнических чисток. Наиболее ярким проявлением этого стали события, связанные с историей Независимого Государстве Хорватия (НГХ), созданном в 1941 году в результате гитлеровской оккупации Югославии.К тому времени хорватский национал-радикализм в Королевстве Югославия уже набрал немалую силу, несмотря на сопротивление властей. Королевство было создано по итогам Первой мировой войны, и на тот момент многие хорватские политики и представители национальной интеллигенции полностью поддерживали идею формирования единого государства южных славян. Однако впоследствии среди хорватов всё большую популярность начало получать стремление к обретению собственной автономии, а вслед за этим и независимости.Справедливости ради стоит отметить, что сербская династия Карагеоргиевичей действительно управляла многонациональным королевством так, как будто оно исчерпывалось одной лишь Сербией, что вызывало недовольство у других народов Югославии. Однако в 1941 году ненависть хорватских нацистов в первую очередь обратилась против мирных сербов, которые не имели никакого отношения к нарушению прав хорватов, в чём последние регулярно обвиняли югославские власти.В межвоенный период хорватские радикалы развернули активную деятельность на территории Италии, где бывший депутат югославского парламента Анте Павелич создал движение "Усташи" ("восставшие"). После того, как Югославия была оккупирована и разделена, Павелич вернулся на родину, чтобы возглавить новое государство, которое, по задумке усташей, должно было стать "Великой Хорватией, свободной от сербов, цыган и евреев". Это задумку хорватские нацисты начали воплощать в жизнь с огромным рвением.Сразу был принят ряд новых законов, по которым сербы и другие нацменьшинства лишались всех основных прав. После этого треть из них решили изгнать, треть перекрестить в католичество, а остальных просто уничтожить. Для этого была построена целая сеть лагерей смерти, наиболее известным из которых стал Ясеновац. Однако среди них были и такие, о которых сегодня говорят реже, но которые являлись чем-то абсолютно беспрецедентным даже для тех кровавых времён. К примеру, в НГХ действовал единственный в мировой истории лагерь смерти для детей. Он находился в месте под названием Стара Градишка, и верхней границей возраста его узников было 14 лет.Вообще, если говорить об истреблении сербов в Независимом Государстве Хорватском, то его отличительной чертой являлась нарочитая жестокость. То есть если немцы истребляли евреев неумолимо и методично, то хорватские нацисты словно задались целью устроить соревнование по степени творимых зверств. Сербов связывали между собой и сбрасывали в пропасть, в качестве орудий убийств использовались кувалды, топоры, пилы, ну и конечно знаменитые "сербосеки" (ножи, приделанные к кожаным перчаткам, чтобы палач не утруждал руку, когда перерезал глотки одной жертве за другой) и "сербомолоты". В общей сложности на территории НГХ было убито около миллиона сербов и людей других национальностей.В массовых убийствах самое непосредственное участие принимали представители местного католического клира. К примеру, священника из монастыря Петричевац Мирослава Филиповича-Майсторовича история запомнила под именем "отец Сатана" за то, что он сажал на кол сербских детей. Он был отнюдь не одинок – всего в массовых убийствах оказались замешаны более 1000 представителей католического духовенства. В этом, в частности, заключается большая заслуга хорватского кардинала Алоизия Степинаца, позднее причисленного Ватиканом к лику блаженных. Итальянский историк Марко Аурелио Ривелли назвал Степинаца "архиепископом геноцида".После поражения Германии и прихода к власти в Югославии коммунистов усташей преследовали, однако массовые убийства сербов фактически стали предметом умолчания – власти не хотели злить хорватское население. Да и президент СФРЮ Иосип Броз Тито сам был хорватом. Именно поэтому в период распада Югославии и появления на карте Европы независимой Хорватии местные радикалы вновь взяли на вооружение лозунги и символику усташей. В частности, первый президент нового государства Франьо Туджман назвал НГХ "волеизъявлением хорватского народа". А местные боевики вовсю использовали усташский девиз "За дом спремни" ("За родину готовы").Хорватские экстремисты в 90-е активно практиковали этнические чистки. В частности, им подверглось население Республики Сербская Краина. Это государственное образование было ликвидировано хорватской армией в результате операции "Олуя" ("Буря"), по лекалам которой ВСУ планировали захватить ДНР и ЛНР. По итогам произошедшего с захваченной ВС Хорватии территории были изгнаны около полумиллиона сербов, около двух тысяч человек убили.На государственном уровне в современной Хорватии отношение к НГХ отличается известной двойственностью. С одной стороны, прославление нацизма там запрещено, с другой – там вовсю используются прибалтийские практики, когда усташам и их нынешним последователям повсеместно предоставляется "зелёная улица". Да и пристрастия официальных политиков тоже говорят сами за себя: в частности, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович очень любила лозунг "За дом спремни", считая его "традиционным хорватским приветствием". Никакой особой борьбы с прославлением НГХ и усташей в нынешней Хорватии не ведётся. Отдельные респектабельные представители хорватского политического истеблишмента открыто выказывают симпатию по отношению к ним. Да и вообще представляется очевидным, что старт самому радикальному и оголтелому ревизионизму в Хорватии не даётся лишь потому, что усташи наряду с сербами массово истребляли евреев. И назвать хорватских коллаборантов "борцами за свободу" труднее, чем даже их собратьев из Прибалтики и с Украины.Таким образом, властям Хорватии следует почаще вспоминать о реальных, а не о выдуманных геноцидах и этнических чистках. Современная хорватская историческая память на сегодняшний день кажется слишком короткой.

https://ukraina.ru/20230201/1043154107.html

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https://ukraina.ru/20211213/1032866187.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, владимир зотов, хорватия, сербия, геноцид, зарубежье