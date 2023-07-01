Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на Украине - 01.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230701/1047707252.html
Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на Украине
Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на Украине - 01.07.2023 Украина.ру
Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на Украине
Важность медиков на фронте переоценить невозможно. О своем боевом пути, специфике полевой медицины, ужасах войны, отношении к пленным, охоте на медиков, боевом братстве и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказала начмед батальона "Восток" Ольга Ткаченко, известная также под позывным "Лиса"
2023-07-01T08:54
2023-07-01T08:56
интервью
медики
сво
россия (рф)
украина
донбасс
новые регионы
медицина
лечение
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047701603_124:49:753:403_1920x0_80_0_0_3ea33c7e9fcdb078b0b0331674c045c0.jpg
- Ольга Юрьевна, как вы стали начмедом батальона "Восток"? С чего начинался ваш боевой путь?- Да с "майдана" и начался. Скажем так, во время первого "майдана" в Киеве я была человеком абсолютно аполитичным. Меня совсем не интересовало, что происходит в далекой столице. Опять какие-то люди против чего-то протестуют. Так бывает и скоро пройдет. Мы в Донбассе подобным не увлекались. Просто работали и отдыхали, вели обычную жизнь добропорядочных и законопослушных людей. Жизнь обывателей, которым все это неинтересно.В ходе второго "майдана" все изменилось, поскольку мы внимательно наблюдали за ходом событий и видели, как непонятные люди с непонятной позицией избивают силовиков, избегают ответственности и упиваются безнаказанностью.Быть может нам тогда стоило поехать в Киев и высказать свою позицию в противовес, но чего уже теперь об этом говорить? Что случилось – то случилось. Уже тогда мы понимали, что если это не остановится в Киеве, то придет и в Донбасс. Все эти агрессивные люди с непонятными целями окажутся здесь и будут делать вс`, что захотят. Будут пытаться заставить нас жить по их правилам, что в наши планы не вписывалось.В ту пору здесь стали организовывать какие-то блокпосты для того, чтобы "поезда дружбы" не доехали. И, быть может, дончане не узнали бы, что такое война, если бы на том этапе вс` получилось. Но есть так, как есть.Первого марта 2014-ого Донецк в едином порыве встал и вышел на митинг. Все пошли к зданию областной администрации, но штурма, по типу киевских, в тот день не было. Спустя пару дней администрация все же была захвачена теми, кто был категорически против происходящего в столице и не признавал эту новую власть.Тогда ведь не было еще никаких ополченческих батальонов. Я тогда состояла в Общественной организации "Патриотические силы Донбасса". Они, по-моему, второго марта организовались. Еще даже разговоров у нас не было о войне. Думали о том, как остановить националистов на блокпостах, но быстро поняли, что государство Украина на этом не остановится, поскольку сюда начали перебрасывать военную технику.Соответственно нужно было какое-то силовое крыло, которое могло бы противостоять этому. В составе организации были люди с боевым опытом, которые и составили костяк батальона, сформировавшегося к шестому мая 2014 года.На том этапе я занималась гуманитарными вопросами: собирала пакеты с медикаментами для блокпостов. Была у нас в то время благотворительная общественная организация, и со всей Украины нам присылали медикаменты для помощи ополченцам и тем, кто уже пострадал в результате случившегося. Так, например, в донецких больницах на реабилитации находились сотрудники МВД и бойцы донецкого "Беркута". Вот им помогали.То есть работа была общественная, но сформировался батальон, и я стала врачом. Постепенно в батальон приходили и другие медработники. Потом случилась трагедия – в ходе эвакуации раненого погибла врач-анестезиолог, которая была старшей в медпункте нашего батальона. Нужно было организовывать медслужбу – разбираться с обеспечением, эвакуацией раненых, организовать работу лазарета, как-то налаживать диалог с гражданскими больницами, где не все медики были лояльны на тот момент к ополчению. Тогда я и стала начмедом батальона "Восток".С тех пор структура подразделения менялась не раз: был батальоном, потом бригадой, а потом опять батальоном. И вот до сего дня я в нем служу.- А до войны кем работали?- Так врачом и работала – в ДоКТМО (больнице Калинина). Тогда это была областная больница, а сейчас она республиканская.- Один мой военный товарищ поделился как-то, что всерьез интересовался полевой медициной, но реальность отбила любопытство. Слишком, мол, тяжелая работа. Как вы перестраивались из гражданского врача в военного?- Во-первых, я понимала, во что это может вылиться. Перед глазами был опыт коллег, успевших поработать и в "горячих" точках, и по каким-то схожим задачам, и в скорой помощи. Во-вторых, в институте у нас была военная кафедра, где объясняли, как должна быть организована служба. Плюс – опыт, накопленный в ходе работы по дифференциальной диагностике различных болезней.Трудно, страшно, но не настолько, насколько многим кажется. Да, на этой работе нужны смелость, сообразительность и смекалка, поскольку ситуации бывают неординарные, а решение всегда принимаешь очень быстро.Не могу сказать, что меня так уж сильно пугали моменты, связанные с тяжелыми ранениями. Вид людей с оторванными конечностями, людей в тяжелом состоянии – тоже нет. Это ведь человек, которому нужна помощь. Будешь стоять над ним и страдать – человек просто умрет. Некогда размышлять о тяжести бытия. Нужно думать о том, что можешь сделать в этой ситуации. Вот и все.- Помните самые яркие впечатления той поры?- Одно из самых ярких – мартовский митинг. Тогда я впервые увидела, как наши люди что-то сами делают. Имею в виду общественный подъем. Люди поднялись и пошли бороться за свои права. До того здесь массовые демонстрации лишь по разнарядке проходили. Сказали предприятиям – от вас должно быть пятнадцать, от вас – двадцать, от вас – тридцать человек. Все. Людей выставляли, давали им флаги и вперед. А тут впервые люди были не подставками для флагов, а теми, кто выражает свое мнение. Когда они кричали, что Донецк – русский город, было очевидно, что это самый настоящий порыв.Всё время, пока развивались события в Киеве, они чувствовали себя, как сжатые пружины, а тут распрямились и выдали это на-гора. Это было просто непередаваемо.Дальше – девятое мая, когда ребята из батальона решили поддержать гражданских и выехали на площадь Ленина на синих КАМАЗах. Устроили наш маленький парад.После этого впечатления не менее яркие, но уже грустные. Конец мая, когда схлестнулись с батальоном "Донбасс" и появились первые потери. Впервые кто-то показал националистам, что с оружием сюда ходить не нужно. К сожалению, это закончилось большими потерями. Состоялась большая гражданская панихида на площади Ленина.Ярких случаев много. И ярких, и необычных. Только ведь о многом нельзя рассказывать, поскольку многое с чьей-то болью связано. С чьими-то страданиями. Вот спас человека, вернул его в строй, а говорить об этом не стоит.На войне-то все ярко. Что-то одно и не вычленишь. Ни к потерям, ни к тому, что товарищи инвалидами становятся, ни к тому, что подвиги совершают порой те, о ком бы и не подумал, привыкнуть нельзя.- Часто встречаете своих подопечных? Как такие встречи проходят?- Бывает. Некоторые на фронт возвращаются. С такими встречаемся чаще, поскольку службу они продолжают там же, где служу я. Кто-то, наоборот, не возвращается, как, например, Влад Евтушенко. Он сейчас ведет патриотические передачи и воюет на информационном фронте. Встречаемся периодически, эмоции самые позитивные, — это фронтовое братство, что тут скажешь.Бывает, что помог, а человек тебя и не помнит, поскольку был без сознания или в еще каком тяжелом состоянии. Нормальная ситуация. Главное – то, что жив остался. А вспомнит или нет, кто его спасал, — это вообще не суть важно. По крайней мере, для меня. Цель ведь не в том, чтоб героическими поступками запомниться. Цель – делать то, что должен, там, где стоишь. Плюс одна спасенная жизнь – это прекрасно.- Меняется ли характер отношений с сослуживцами после того, как те стали вашими пациентами?- С кем-то меняется, а с кем-то нет. Ну и опять же это лишь на период, когда мы врач и пациент. А потом такие же друзья, как и были. Ребята знают, что если мы и делаем кому больно в процессе лечения, то исключительно во благо.- Противник не утруждает себя соблюдением конвенций и регулярно нарушает правила ведения войны, обстреливая и гражданские объекты, и работников коммунальных служб, и журналистов, и медиков. Приходилось с этим сталкиваться?- Приходилось и довольно часто. Именно поэтому свои машины стараемся не маркировать. Наши бойцы знают, что должна приехать такая-то машина, да и сами машины давно знают "в лицо". Приезжает автомобиль, забирает людей и увозит дальше по этапам эвакуации.Крестов красных не лепим, поскольку это превращает наш транспорт в завидную цель. Уничтожь медика и множество людей останется без помощи, и, возможно, погибнет. Эта "прекрасная" средневековая традиция тянется еще с тех времен, когда уничтожали палаточные госпиталя. Госпиталь – одна из приоритетных целей на войне для тех, кто не соблюдает Конвенции.- В 21-м веке живем, а нравы у противника средневековые. Почему же гуманное и прогрессивное международное сообщество не замечает этого?- Потому, что не замечать – выгодно. Выгодно представить Россию агрессором, а себя – несчастными овечками, которые вынуждены через украинцев на эту "агрессию" отвечать. Им удобно, а с их мнением согласна целая плеяда… Даже в самой России такие есть.Есть люди, которые согласны с этой лицемерной позицией. Они покидают Россию, оседают на Западе и вещают оттуда. Не замечают правды так, будто ослепли, хотя того, что реально происходит, не должно быть никогда.Иногда противник действует настолько подло… я уже молчу про нас – военных. Взять те же ситуации на Петровке! Приезжает карета скорой помощи, чтобы забрать гражданских, пострадавших в результате обстрела, а украинская сторона бьет туда еще раз. По этой карете и этим гражданским, чтобы добить окончательно.Прицельно бьют по сотрудникам МЧС, которые не комбатанты даже. То есть они же в войне постольку, поскольку ликвидируют последствия. С какой целью по ним бьют? Чтоб истребить побольше людей? Не понимаю.Какая-то немотивированная жестокость, и к ней тоже невозможно привыкнуть на этой войне. Я понимаю, когда человек столкнулся с врагом: или ты убьешь, или тебя. А здесь что?Страшная немотивированная агрессия, которая подхлестывается безнаказанностью. Если бы хоть раз кто-то был наказан хотя бы публичным осуждением таких фактов…но этого не происходит. Более того, людям в Европе, людям в Штатах еще и не рассказывают эту правду. Редкие журналисты говорят о том, что происходит на самом деле.Примерно то же было и в России до определенного времени, но сейчас, ситуация изменилась. Нет больше такого, что "небратья" расстреляли скорую, а в российских новостях это не получило должного резонанса. Смотрю – действительно об этом говорят.Только голоса одной России мало, а в Европе молчат. Зачем им наша правда? Им другая нужна – что Россия напала на бедненьких украинцев, которые вынуждены отбиваться. Хотя это далеко не так. Но это мы знаем, а миллионы людей живут в блаженном неведенье. Может им так проще, легче.- Доходит до того, что гражданских военным эвакуировать приходится…- Так и происходит. Особенно в тех поселках, что ближе к линии фронта. Гражданская медицина туда не приезжает, и я не могу их за это винить, поскольку люди гражданские – им страшно. Они доезжают до определенного рубежа и говорят: мы дальше не поедем. Все.И мы вывозим бабушек с инсультами, вывозим рожениц, вывозим людей, раненых осколками украинских мин и снарядов. Это наша зона ответственности. Кто-то ведь должен этим заниматься. А кто, если не мы?- Противника лечить приходилось?- Да, но только в четырнадцатом – пятнадцатом, когда на государственном уровне вопрос обмена урегулирован не был. Брали пленных, а некоторые были ранены.Таких уж прямо матерых националистов мне не попадалось. Обыкновенные солдаты ВСУ, которые не очень-то хотели воевать с нами. Это подтверждалось, когда на позиции заходили националисты во время "минских", сразу начинались жесткие обстрелы, а солдаты ВСУ обычно хотели тихо отсидеться и спокойно уехать домой.И вот эти, которых тогда захватили в плен – кого-то просто осколками посекло, кто-то в технике горел, а наши пацаны вытащили, спасли. Многие говорили, что командиры им рассказывали, будто бы нормальных людей здесь вообще нет. Все выехали – остались только москали и их пособники, а это не люди – это существа, которых нужно уничтожать. Я спросила: так и что, вы пришли уничтожать существ? Показала паспорт: смотри, вот у меня украинская фамилия, как и у большинства здесь живущих, мы свободно говорим на украинском и русском, и то, что живем в этом регионе, не делает нас людьми второго или третьего сорта, а вас не делает высшей расой то, что живете в других.Для них это было откровением каким-то. Некоторых мужиков просто где-то мобилизовали по селам. Один тракторист. Помню, что Юрой звали. Говорит: "Меня посадили на блокпосте, сказали, что дадут ружье, но ружья не дали, а потом что-то прилетело, трах-бах и вот я здесь".Очень радовался, когда его на обмен отдавали. Говорил, что к жене поедет. Он, мол, горилки хочет, а воевать – нет.У другого спрашиваем: зачем ты пошел воевать? Отвечает: на выбор предложили идти на войну или в тюрьму, и я выбрал войну. Такая была ситуация.Хочу отметить, что все, кто попадал к нам и нуждался в помощи, эту помощь получали. На обмен их отдавали полностью пролеченными, насколько это было возможно на том этапе. Перевязки все сделаны, раны обработаны, антибиотики выданы.О том, какими своих получали, я даже говорить боюсь, поскольку это и была та самая немотивированная жестокость. Об людей тушили окурки, делали надрезы на руках и ногах, зашивали, а после делали новые. Просто потому, что взяли в плен. Просто за то, что люди отсюда.У нас таким не занимались никогда. По крайней мере на моей памяти ничего подобного не было. У нас такая позиция: какой бы ты ни был, но ты человек. Ты враг, да, но человек. Там же относились как к тварям каким-то. Не знаю.Один парень из наших, которого "Днепр-1" в плен брал, сам из Запорожья родом. У него было ранение плеча. Так его мало того, что не лечили. Его сильно боялись, а потому на горшок положили, вставили катетер, чтобы никуда не выводить. Он так дней пять пролежал, пока наконец соблаговолили отдать взамен двух своих. Там, конечно, у многих людей с головами не очень хорошо.- Много ли гражданских пациентов у вас было в ходе боев за Мариуполь, в которых "Восток" принимал самое деятельное участие? -Безусловно, гражданскими в ходе боев за Мариуполь мы тоже занимались. Из разрушенных и полуразрушенных домов ребята наши гражданских эвакуировали. На эту тему даже видео есть в открытых источниках. Их привозили сначала к нам на базу, чтобы после длительного пребывания в подвалах люди хотя бы искупаться и перекусить могли. Кого-то мы осматривали, поскольку в подвалах не только здоровые люди сидели, у кого-то были травмы или болезни, которыми никто не занимался в течение десяти, а то и пятнадцати дней.Кого-то после беглого осмотра сразу отправляли в больницу Новоазовска или в Безыменное. Люди, в большинстве своем, были рады, что их наконец избавили от ужасного беспредела, происходившего в Мариуполе. Потому, что "азовцы" устраивали на гражданских сафари.Одна из спасенных семей… у них был мальчик лет четырнадцати, которому прострелили руку. Просто за то, что выползли из подвала за водой. И, видя, что это женщина и ребенок, у которых нет оружия, но есть бутылки для воды, по ним открыли огонь.Две недели занимались заживлением его руки. Все затянулось, и наши специалисты в республиканской травме взялись эту ручку восстанавливать. Тем не менее, что им сделал ребенок?Другой случай люди рассказывали. В их девятиэтажках на Восточном стояли "азовцы". К ним гражданские подходят и говорят: у нас бабушка раненая в подвале. А им отвечают: или заберите ее оттуда, или пусть сдыхает, а у нас для нее лекарств нет.- Сколько часов в сутки вы спали в первые месяцы СВО?- Это смотря какие сутки! Бывало, что всего пару часов спали, а бывало и так, что целых шесть удавалось поспать!- Война закончится – чем займетесь?- У меня ведь свободное время появится! В свободное время хочу продолжить заниматься творчеством: рисовать, стихи писать и поделки делать. У меня когда-то даже выставка была в библиотеке для взрослых – маленький кусочек творческой жизни.А так планирую и дальше работать. Есть люди, которые и в мирное время нуждаются в реабилитации. Может буду работать в каком-то реабилитационном центре, потому что для многих война не заканчивается какой-то конкретной датой. По факту она для них не заканчивается. Есть такие понятия, как "афганский синдром", "чеченский синдром". Это люди, которые ушли с войны, но война из них не ушла. Может быть, стану помогать таким людям адаптироваться к мирной жизни, понять, что они сделали большое дело для страны, но жизнь продолжается. Что мы вынуждены были что-то разрушить, а теперь будем с радостью строить. Хочется и после войны делать что-то полезное и нужное для людей.
https://ukraina.ru/20230410/1045158517.html
https://ukraina.ru/20230626/1047556967.html
https://ukraina.ru/20230618/1047334762.html
https://ukraina.ru/20230226/1043885932.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047701603_128:0:763:476_1920x0_80_0_0_a998eea336d04c51bcd3aa353a9575f1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, медики, сво, россия (рф), украина, донбасс, новые регионы, медицина, лечение, мариуполь, пациенты, эвакуация
Интервью, медики, СВО, Россия (РФ), Украина, Донбасс, Новые регионы, медицина, лечение, Мариуполь, пациенты, эвакуация

Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на Украине

08:54 01.07.2023 (обновлено: 08:56 01.07.2023)
 
© Игорь ГомольскийОльга Ткаченко интервью
Ольга Ткаченко интервью
© Игорь Гомольский
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Важность медиков на фронте переоценить невозможно. О своем боевом пути, специфике полевой медицины, ужасах войны, отношении к пленным, охоте на медиков, боевом братстве и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказала начмед батальона "Восток" Ольга Ткаченко, известная также под позывным "Лиса"
- Ольга Юрьевна, как вы стали начмедом батальона "Восток"? С чего начинался ваш боевой путь?
- Да с "майдана" и начался. Скажем так, во время первого "майдана" в Киеве я была человеком абсолютно аполитичным. Меня совсем не интересовало, что происходит в далекой столице. Опять какие-то люди против чего-то протестуют. Так бывает и скоро пройдет. Мы в Донбассе подобным не увлекались. Просто работали и отдыхали, вели обычную жизнь добропорядочных и законопослушных людей. Жизнь обывателей, которым все это неинтересно.
В ходе второго "майдана" все изменилось, поскольку мы внимательно наблюдали за ходом событий и видели, как непонятные люди с непонятной позицией избивают силовиков, избегают ответственности и упиваются безнаказанностью.
Быть может нам тогда стоило поехать в Киев и высказать свою позицию в противовес, но чего уже теперь об этом говорить? Что случилось – то случилось. Уже тогда мы понимали, что если это не остановится в Киеве, то придет и в Донбасс. Все эти агрессивные люди с непонятными целями окажутся здесь и будут делать вс`, что захотят. Будут пытаться заставить нас жить по их правилам, что в наши планы не вписывалось.
В ту пору здесь стали организовывать какие-то блокпосты для того, чтобы "поезда дружбы" не доехали. И, быть может, дончане не узнали бы, что такое война, если бы на том этапе вс` получилось. Но есть так, как есть.
Первого марта 2014-ого Донецк в едином порыве встал и вышел на митинг. Все пошли к зданию областной администрации, но штурма, по типу киевских, в тот день не было. Спустя пару дней администрация все же была захвачена теми, кто был категорически против происходящего в столице и не признавал эту новую власть.
командир медсанчасти Крюгер интервью
10 апреля, 08:19
Полковой начмед: Машина на фронте — расходникНа минувшей неделе издание Украина.ру передало медицинской службе 95-го стрелкового полка два автомобиля, купленные на деньги, собранные нашими читателями.
Тогда ведь не было еще никаких ополченческих батальонов. Я тогда состояла в Общественной организации "Патриотические силы Донбасса". Они, по-моему, второго марта организовались. Еще даже разговоров у нас не было о войне. Думали о том, как остановить националистов на блокпостах, но быстро поняли, что государство Украина на этом не остановится, поскольку сюда начали перебрасывать военную технику.
Соответственно нужно было какое-то силовое крыло, которое могло бы противостоять этому. В составе организации были люди с боевым опытом, которые и составили костяк батальона, сформировавшегося к шестому мая 2014 года.
На том этапе я занималась гуманитарными вопросами: собирала пакеты с медикаментами для блокпостов. Была у нас в то время благотворительная общественная организация, и со всей Украины нам присылали медикаменты для помощи ополченцам и тем, кто уже пострадал в результате случившегося. Так, например, в донецких больницах на реабилитации находились сотрудники МВД и бойцы донецкого "Беркута". Вот им помогали.
То есть работа была общественная, но сформировался батальон, и я стала врачом. Постепенно в батальон приходили и другие медработники. Потом случилась трагедия – в ходе эвакуации раненого погибла врач-анестезиолог, которая была старшей в медпункте нашего батальона. Нужно было организовывать медслужбу – разбираться с обеспечением, эвакуацией раненых, организовать работу лазарета, как-то налаживать диалог с гражданскими больницами, где не все медики были лояльны на тот момент к ополчению. Тогда я и стала начмедом батальона "Восток".
С тех пор структура подразделения менялась не раз: был батальоном, потом бригадой, а потом опять батальоном. И вот до сего дня я в нем служу.
- А до войны кем работали?
- Так врачом и работала – в ДоКТМО (больнице Калинина). Тогда это была областная больница, а сейчас она республиканская.
- Один мой военный товарищ поделился как-то, что всерьез интересовался полевой медициной, но реальность отбила любопытство. Слишком, мол, тяжелая работа. Как вы перестраивались из гражданского врача в военного?
- Во-первых, я понимала, во что это может вылиться. Перед глазами был опыт коллег, успевших поработать и в "горячих" точках, и по каким-то схожим задачам, и в скорой помощи. Во-вторых, в институте у нас была военная кафедра, где объясняли, как должна быть организована служба. Плюс – опыт, накопленный в ходе работы по дифференциальной диагностике различных болезней.
Трудно, страшно, но не настолько, насколько многим кажется. Да, на этой работе нужны смелость, сообразительность и смекалка, поскольку ситуации бывают неординарные, а решение всегда принимаешь очень быстро.
Не могу сказать, что меня так уж сильно пугали моменты, связанные с тяжелыми ранениями. Вид людей с оторванными конечностями, людей в тяжелом состоянии – тоже нет. Это ведь человек, которому нужна помощь. Будешь стоять над ним и страдать – человек просто умрет. Некогда размышлять о тяжести бытия. Нужно думать о том, что можешь сделать в этой ситуации. Вот и все.
Донецк, июнь
26 июня, 09:55
Еще поживем! Душный уик-энд в ДонецкеМинувшая неделя от души покатала дончан на эмоциональных качелях. Мы радовались успехам на фронте, ужасались происходящим на "большой земле", изнывали от жары и мокли под дождем. И все это время работали-работали-работали. Привычка – вторая натура.
- Помните самые яркие впечатления той поры?
- Одно из самых ярких – мартовский митинг. Тогда я впервые увидела, как наши люди что-то сами делают. Имею в виду общественный подъем. Люди поднялись и пошли бороться за свои права. До того здесь массовые демонстрации лишь по разнарядке проходили. Сказали предприятиям – от вас должно быть пятнадцать, от вас – двадцать, от вас – тридцать человек. Все. Людей выставляли, давали им флаги и вперед.
А тут впервые люди были не подставками для флагов, а теми, кто выражает свое мнение. Когда они кричали, что Донецк – русский город, было очевидно, что это самый настоящий порыв.
Всё время, пока развивались события в Киеве, они чувствовали себя, как сжатые пружины, а тут распрямились и выдали это на-гора. Это было просто непередаваемо.
Дальше – девятое мая, когда ребята из батальона решили поддержать гражданских и выехали на площадь Ленина на синих КАМАЗах. Устроили наш маленький парад.
После этого впечатления не менее яркие, но уже грустные. Конец мая, когда схлестнулись с батальоном "Донбасс" и появились первые потери. Впервые кто-то показал националистам, что с оружием сюда ходить не нужно. К сожалению, это закончилось большими потерями. Состоялась большая гражданская панихида на площади Ленина.
Ярких случаев много. И ярких, и необычных. Только ведь о многом нельзя рассказывать, поскольку многое с чьей-то болью связано. С чьими-то страданиями. Вот спас человека, вернул его в строй, а говорить об этом не стоит.
На войне-то все ярко. Что-то одно и не вычленишь. Ни к потерям, ни к тому, что товарищи инвалидами становятся, ни к тому, что подвиги совершают порой те, о ком бы и не подумал, привыкнуть нельзя.
- Часто встречаете своих подопечных? Как такие встречи проходят?
- Бывает. Некоторые на фронт возвращаются. С такими встречаемся чаще, поскольку службу они продолжают там же, где служу я. Кто-то, наоборот, не возвращается, как, например, Влад Евтушенко. Он сейчас ведет патриотические передачи и воюет на информационном фронте. Встречаемся периодически, эмоции самые позитивные, — это фронтовое братство, что тут скажешь.
Бывает, что помог, а человек тебя и не помнит, поскольку был без сознания или в еще каком тяжелом состоянии. Нормальная ситуация. Главное – то, что жив остался. А вспомнит или нет, кто его спасал, — это вообще не суть важно. По крайней мере, для меня. Цель ведь не в том, чтоб героическими поступками запомниться. Цель – делать то, что должен, там, где стоишь. Плюс одна спасенная жизнь – это прекрасно.
© из личного архива Ольги Ткаченко
1 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
© из личного архива Ольги Ткаченко
2 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
© из личного архива Ольги Ткаченко
3 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
© из личного архива Ольги Ткаченко
4 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
© из личного архива Ольги Ткаченко
5 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
© из личного архива Ольги Ткаченко
6 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
© из личного архива Ольги Ткаченко
7 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
© из личного архива Ольги Ткаченко
8 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
© из личного архива Ольги Ткаченко
9 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
1 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
2 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
3 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
4 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
5 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
6 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
7 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
8 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
9 из 9
© из личного архива Ольги Ткаченко
- Меняется ли характер отношений с сослуживцами после того, как те стали вашими пациентами?
- С кем-то меняется, а с кем-то нет. Ну и опять же это лишь на период, когда мы врач и пациент. А потом такие же друзья, как и были. Ребята знают, что если мы и делаем кому больно в процессе лечения, то исключительно во благо.
- Противник не утруждает себя соблюдением конвенций и регулярно нарушает правила ведения войны, обстреливая и гражданские объекты, и работников коммунальных служб, и журналистов, и медиков. Приходилось с этим сталкиваться?
- Приходилось и довольно часто. Именно поэтому свои машины стараемся не маркировать. Наши бойцы знают, что должна приехать такая-то машина, да и сами машины давно знают "в лицо". Приезжает автомобиль, забирает людей и увозит дальше по этапам эвакуации.
Крестов красных не лепим, поскольку это превращает наш транспорт в завидную цель. Уничтожь медика и множество людей останется без помощи, и, возможно, погибнет. Эта "прекрасная" средневековая традиция тянется еще с тех времен, когда уничтожали палаточные госпиталя. Госпиталь – одна из приоритетных целей на войне для тех, кто не соблюдает Конвенции.
- В 21-м веке живем, а нравы у противника средневековые. Почему же гуманное и прогрессивное международное сообщество не замечает этого?
- Потому, что не замечать – выгодно. Выгодно представить Россию агрессором, а себя – несчастными овечками, которые вынуждены через украинцев на эту "агрессию" отвечать. Им удобно, а с их мнением согласна целая плеяда… Даже в самой России такие есть.
Есть люди, которые согласны с этой лицемерной позицией. Они покидают Россию, оседают на Западе и вещают оттуда. Не замечают правды так, будто ослепли, хотя того, что реально происходит, не должно быть никогда.
Иногда противник действует настолько подло… я уже молчу про нас – военных. Взять те же ситуации на Петровке! Приезжает карета скорой помощи, чтобы забрать гражданских, пострадавших в результате обстрела, а украинская сторона бьет туда еще раз. По этой карете и этим гражданским, чтобы добить окончательно.
Прицельно бьют по сотрудникам МЧС, которые не комбатанты даже. То есть они же в войне постольку, поскольку ликвидируют последствия. С какой целью по ним бьют? Чтоб истребить побольше людей? Не понимаю.
Какая-то немотивированная жестокость, и к ней тоже невозможно привыкнуть на этой войне. Я понимаю, когда человек столкнулся с врагом: или ты убьешь, или тебя. А здесь что?
Страшная немотивированная агрессия, которая подхлестывается безнаказанностью. Если бы хоть раз кто-то был наказан хотя бы публичным осуждением таких фактов…но этого не происходит. Более того, людям в Европе, людям в Штатах еще и не рассказывают эту правду. Редкие журналисты говорят о том, что происходит на самом деле.
Примерно то же было и в России до определенного времени, но сейчас, ситуация изменилась. Нет больше такого, что "небратья" расстреляли скорую, а в российских новостях это не получило должного резонанса. Смотрю – действительно об этом говорят.
Только голоса одной России мало, а в Европе молчат. Зачем им наша правда? Им другая нужна – что Россия напала на бедненьких украинцев, которые вынуждены отбиваться. Хотя это далеко не так. Но это мы знаем, а миллионы людей живут в блаженном неведенье. Может им так проще, легче.
Русская община
18 июня, 07:31
Караван идет в ЛНР: волонтерское турне по Сватовскому районуО труде фронтовых волонтеров люди знают лишь то, что посылки с большой земли исправно доходят до адресатов на передке. Вместе с волонтерами группировки "Повернутые на волонтерстве" и "Русской общины" журналист издания "Украина.ру" исколесил весь Сватовский район ЛНР и спешит поделиться с читателем впечатлениями.
- Доходит до того, что гражданских военным эвакуировать приходится…
- Так и происходит. Особенно в тех поселках, что ближе к линии фронта. Гражданская медицина туда не приезжает, и я не могу их за это винить, поскольку люди гражданские – им страшно. Они доезжают до определенного рубежа и говорят: мы дальше не поедем. Все.
И мы вывозим бабушек с инсультами, вывозим рожениц, вывозим людей, раненых осколками украинских мин и снарядов. Это наша зона ответственности. Кто-то ведь должен этим заниматься. А кто, если не мы?
- Противника лечить приходилось?
- Да, но только в четырнадцатом – пятнадцатом, когда на государственном уровне вопрос обмена урегулирован не был. Брали пленных, а некоторые были ранены.
Таких уж прямо матерых националистов мне не попадалось. Обыкновенные солдаты ВСУ, которые не очень-то хотели воевать с нами. Это подтверждалось, когда на позиции заходили националисты во время "минских", сразу начинались жесткие обстрелы, а солдаты ВСУ обычно хотели тихо отсидеться и спокойно уехать домой.
И вот эти, которых тогда захватили в плен – кого-то просто осколками посекло, кто-то в технике горел, а наши пацаны вытащили, спасли. Многие говорили, что командиры им рассказывали, будто бы нормальных людей здесь вообще нет. Все выехали – остались только москали и их пособники, а это не люди – это существа, которых нужно уничтожать. Я спросила: так и что, вы пришли уничтожать существ? Показала паспорт: смотри, вот у меня украинская фамилия, как и у большинства здесь живущих, мы свободно говорим на украинском и русском, и то, что живем в этом регионе, не делает нас людьми второго или третьего сорта, а вас не делает высшей расой то, что живете в других.
Для них это было откровением каким-то. Некоторых мужиков просто где-то мобилизовали по селам. Один тракторист. Помню, что Юрой звали. Говорит: "Меня посадили на блокпосте, сказали, что дадут ружье, но ружья не дали, а потом что-то прилетело, трах-бах и вот я здесь".
Очень радовался, когда его на обмен отдавали. Говорил, что к жене поедет. Он, мол, горилки хочет, а воевать – нет.
У другого спрашиваем: зачем ты пошел воевать? Отвечает: на выбор предложили идти на войну или в тюрьму, и я выбрал войну. Такая была ситуация.
Хочу отметить, что все, кто попадал к нам и нуждался в помощи, эту помощь получали. На обмен их отдавали полностью пролеченными, насколько это было возможно на том этапе. Перевязки все сделаны, раны обработаны, антибиотики выданы.
О том, какими своих получали, я даже говорить боюсь, поскольку это и была та самая немотивированная жестокость. Об людей тушили окурки, делали надрезы на руках и ногах, зашивали, а после делали новые. Просто потому, что взяли в плен. Просто за то, что люди отсюда.
У нас таким не занимались никогда. По крайней мере на моей памяти ничего подобного не было. У нас такая позиция: какой бы ты ни был, но ты человек. Ты враг, да, но человек. Там же относились как к тварям каким-то. Не знаю.
Один парень из наших, которого "Днепр-1" в плен брал, сам из Запорожья родом. У него было ранение плеча. Так его мало того, что не лечили. Его сильно боялись, а потому на горшок положили, вставили катетер, чтобы никуда не выводить. Он так дней пять пролежал, пока наконец соблаговолили отдать взамен двух своих. Там, конечно, у многих людей с головами не очень хорошо.
- Много ли гражданских пациентов у вас было в ходе боев за Мариуполь, в которых "Восток" принимал самое деятельное участие?
-Безусловно, гражданскими в ходе боев за Мариуполь мы тоже занимались. Из разрушенных и полуразрушенных домов ребята наши гражданских эвакуировали. На эту тему даже видео есть в открытых источниках. Их привозили сначала к нам на базу, чтобы после длительного пребывания в подвалах люди хотя бы искупаться и перекусить могли. Кого-то мы осматривали, поскольку в подвалах не только здоровые люди сидели, у кого-то были травмы или болезни, которыми никто не занимался в течение десяти, а то и пятнадцати дней.
Крюгер и Губарев - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
26 февраля, 12:36
Три метра по минному полю. Будничный подвиг Донбасса24-го февраля 2022-го года на Украине началась специальная военная операция и тысячи мобилизованных дончан отправились на фронт. Многие получили ранения и были комиссованы. Журналисты издания "Украина.ру" встретились и побеседовали с одним из таких ветеранов.
Кого-то после беглого осмотра сразу отправляли в больницу Новоазовска или в Безыменное. Люди, в большинстве своем, были рады, что их наконец избавили от ужасного беспредела, происходившего в Мариуполе. Потому, что "азовцы" устраивали на гражданских сафари.
Одна из спасенных семей… у них был мальчик лет четырнадцати, которому прострелили руку. Просто за то, что выползли из подвала за водой. И, видя, что это женщина и ребенок, у которых нет оружия, но есть бутылки для воды, по ним открыли огонь.
Две недели занимались заживлением его руки. Все затянулось, и наши специалисты в республиканской травме взялись эту ручку восстанавливать. Тем не менее, что им сделал ребенок?
Другой случай люди рассказывали. В их девятиэтажках на Восточном стояли "азовцы". К ним гражданские подходят и говорят: у нас бабушка раненая в подвале. А им отвечают: или заберите ее оттуда, или пусть сдыхает, а у нас для нее лекарств нет.
- Сколько часов в сутки вы спали в первые месяцы СВО?
- Это смотря какие сутки! Бывало, что всего пару часов спали, а бывало и так, что целых шесть удавалось поспать!
- Война закончится – чем займетесь?
- У меня ведь свободное время появится! В свободное время хочу продолжить заниматься творчеством: рисовать, стихи писать и поделки делать. У меня когда-то даже выставка была в библиотеке для взрослых – маленький кусочек творческой жизни.
А так планирую и дальше работать. Есть люди, которые и в мирное время нуждаются в реабилитации. Может буду работать в каком-то реабилитационном центре, потому что для многих война не заканчивается какой-то конкретной датой. По факту она для них не заканчивается. Есть такие понятия, как "афганский синдром", "чеченский синдром". Это люди, которые ушли с войны, но война из них не ушла. Может быть, стану помогать таким людям адаптироваться к мирной жизни, понять, что они сделали большое дело для страны, но жизнь продолжается. Что мы вынуждены были что-то разрушить, а теперь будем с радостью строить. Хочется и после войны делать что-то полезное и нужное для людей.
 
ИнтервьюмедикиСВОРоссия (РФ)УкраинаДонбассНовые регионымедициналечениеМариупольпациентыэвакуация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов
10:47Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС
10:30Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами
10:11НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист
10:03Переброска ракет к Крыму, зачистка левобережья. Главное на Украине на утро 1 июля
09:50Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением
09:27Минюст России включил музыканта Гребенщикова* и журналиста Караулова* в реестр иноагентов
09:25Конкуренция без финишной черты. Что США хотят от Китая
09:13Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington Post
09:12Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов?
08:54Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на Украине
08:15Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай Сидоренко
08:01Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле
08:00Превосходство ещё не всё: печальный итог Волынского танкового сражения
07:52На Украине установлена диктатура. Украинские эксперты о ситуации во власти и в стране
07:43Олеся Орленко: Во Франции все чаще говорят, что Киев может проиграть войну
07:16Мир "Великого кольца": КГБ при коммунизме
18:30Нагнетание вокруг ЗАЭС, мобилизационный ресурс. Итоги 30 июня на Украине
18:26Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина
18:06"Как можно скорее". Польша попросила США разместить в стране ядерное оружие
Лента новостейМолния