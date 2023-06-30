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CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов

CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов - 30.06.2023 Украина.ру

CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов

Администрация Байдена рассматривает возможность передачи Украине боеголовок с запрещенными кассетными боеприпасами, сообщили журналисты CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом

2023-06-30T16:33

2023-06-30T16:33

2023-06-30T16:56

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кассетные боеприпасы

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Власти США рассматривают возможность передачи Украине боеголовок с кассетными боеприпасами, которые запрещены международной конвенцией. Официальные лица сообщили изданию, что окончательное решение будет принято Белым домом в ближайшее время.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.США неохотно предоставляли кассетные боеприпасы из-за риска, что ВСУ будут их использовать против гражданского населения, а также из-за того, что несколько ключевых союзников США (Великобритания, Франция и Германия) подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, говорится в статье.Однако украинское контрнаступление, начатое 4 июня, не достигло такого прогресса, как надеялись официальные лица США, поскольку российские линии обороны оказались более укрепленными, чем ожидалось.Американский чиновник так же заявил, что это оружие не станет новой возможностью для Украины, так как недавно ВСУ стали использовать предоставленные Турцией кассетные боеприпасы.Ранее 27 июня журнал Foreign Policy сообщил, что ряд законодателей США призвали Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.

https://ukraina.ru/20230111/1042516090.html

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новости, зарубежье, украина, сша, джо байден, кассетные боеприпасы