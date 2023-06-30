CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов - 30.06.2023 Украина.ру
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CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов
CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов - 30.06.2023 Украина.ру
CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов
Администрация Байдена рассматривает возможность передачи Украине боеголовок с запрещенными кассетными боеприпасами, сообщили журналисты CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом
2023-06-30T16:33
2023-06-30T16:56
новости
зарубежье
украина
сша
джо байден
кассетные боеприпасы
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Власти США рассматривают возможность передачи Украине боеголовок с кассетными боеприпасами, которые запрещены международной конвенцией. Официальные лица сообщили изданию, что окончательное решение будет принято Белым домом в ближайшее время.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.США неохотно предоставляли кассетные боеприпасы из-за риска, что ВСУ будут их использовать против гражданского населения, а также из-за того, что несколько ключевых союзников США (Великобритания, Франция и Германия) подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, говорится в статье.Однако украинское контрнаступление, начатое 4 июня, не достигло такого прогресса, как надеялись официальные лица США, поскольку российские линии обороны оказались более укрепленными, чем ожидалось.Американский чиновник так же заявил, что это оружие не станет новой возможностью для Украины, так как недавно ВСУ стали использовать предоставленные Турцией кассетные боеприпасы.Ранее 27 июня журнал Foreign Policy сообщил, что ряд законодателей США призвали Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.
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новости, зарубежье, украина, сша, джо байден, кассетные боеприпасы
Новости, Зарубежье, Украина, США, Джо Байден, кассетные боеприпасы

CNN: в США рассматривают возможность передачи Украине запрещенных боеприпасов

16:33 30.06.2023 (обновлено: 16:56 30.06.2023)
 
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Администрация Байдена рассматривает возможность передачи Украине боеголовок с запрещенными кассетными боеприпасами, сообщили журналисты CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом
Власти США рассматривают возможность передачи Украине боеголовок с кассетными боеприпасами, которые запрещены международной конвенцией. Официальные лица сообщили изданию, что окончательное решение будет принято Белым домом в ближайшее время.
"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", — сказал CNN американский чиновник.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина.
Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.
США неохотно предоставляли кассетные боеприпасы из-за риска, что ВСУ будут их использовать против гражданского населения, а также из-за того, что несколько ключевых союзников США (Великобритания, Франция и Германия) подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, говорится в статье.
Однако украинское контрнаступление, начатое 4 июня, не достигло такого прогресса, как надеялись официальные лица США, поскольку российские линии обороны оказались более укрепленными, чем ожидалось.
Американский чиновник так же заявил, что это оружие не станет новой возможностью для Украины, так как недавно ВСУ стали использовать предоставленные Турцией кассетные боеприпасы.
Ранее 27 июня журнал Foreign Policy сообщил, что ряд законодателей США призвали Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении. Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что использование кассетных боеприпасов позволит использовать меньшее их число, потому что они расходуются медленнее.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 07:58
СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войныТурция в конце ноября 2022 года отправила Украине кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения бронетехники, и пыталась скрыть эти поставки, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС
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"На сегодня совокупный объём военной помощи США и их союзников Украине превысил $55 млрд. И тот факт, что поставляемое вооружение используется для обстрелов гражданских объектов и приводят к гибели мирных жителей, чему есть многочисленные доказательства, западных "миролюбцев" не смущает"

Василий Небензя Постоянный представитель РФ при ООН
 
НовостиЗарубежьеУкраинаСШАДжо Байденкассетные боеприпасы
 
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