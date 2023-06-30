https://ukraina.ru/20230630/1047719396.html

"В ядерной войне погибнут 5 миллиардов". В Совбезе ООН объяснили последствия поставок оружия Украине

"В ядерной войне погибнут 5 миллиардов". В Совбезе ООН объяснили последствия поставок оружия Украине - 30.06.2023 Украина.ру

"В ядерной войне погибнут 5 миллиардов". В Совбезе ООН объяснили последствия поставок оружия Украине

В четверг, 29 июня, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое поставкам оружия на Украину и их последствиям

2023-06-30T15:24

2023-06-30T15:24

2023-06-30T15:24

эксклюзив

россия (рф)

украина

вс рф

всу

спецоперация

оружие

ядерная война

запорожская аэс

владимир зеленский

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Заседание запросила российская делегация. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад упорно пытается заставить международное сообщество забыть, что кризис на Украине, как и её вооружение, начались задолго до специальной военной операции. Однако благодаря откровениям целого ряда высокопоставленных политиков того времени известно, что планомерная накачка Украины оружием и её подготовка к войне с Россией все эти годы велась за ширмой Минских соглашений, выполнять которые, несмотря на то, что они закреплены резолюциями Совета Безопасности ООН и, соответственно, юридически обязательны, ни западные страны, ни сам Киев не собирались, напомнил дипломат.А теперь Запад пытается выдать ситуацию так, будто вооружать Украину они начали лишь с началом специальной военной операции для отражения "российской агрессии". Причём военная помощь предусматривает не только поставки оружия и боеприпасов, но и обучение бойцов ВСУ и членов националистических батальонов на территории этих стран, предоставление разведданных для наведения целей. Несколькими часами ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Запад в частности передаёт Киеву информацию о взлёте стратегической авиации РФ с дальних аэродромов и даже выдаёт разрешение на нанесение ударов западным оружием по конкретным объектам."Эта схема за 1,5 года превратилась в нечто вроде частной военной компании "Украина": натовцы поставляют оружие, в основном утилизируя свои старые запасы, финансируют "под шумок" свои военные корпорации, получающие баснословную прибыль, а воюют и десятками тысяч погибают на поле боя украинцы. На сегодня совокупный объём военной помощи США и их союзников Украине превысил $55 млрд. И тот факт, что поставляемое вооружение используется для обстрелов гражданских объектов и приводят к гибели мирных жителей, чему есть многочисленные доказательства, западных "миролюбцев" не смущает", - сказал Небензя.При этом западные страны старательно утверждают, что в конфликте с Россией не участвуют, то есть нейтральны. Однако, согласно нормам международного права, в частности Гаагским конвенциям 1907 года, государство, обладающее таким статусом, не должно оказывать никакой помощи воюющим сторонам, даже разрешать проход их войскам через свою территорию, не говоря уже о поставках вооружении. Совершение любых подобных действия приводит к утрате нейтрального статуса и превращает государство в сторону вооружённого конфликта, подчеркнул Небензя.Пытаясь оправдаться, западные страны приводят аргумент о том, что Гаагские конвенции 1907 года якобы безнадёжно устарели. Однако, как напомнил постоянный представитель РФ при ООН, это действующие международные договоры, которые никто не отменял, а их главная цель - предотвратить разрастание вооружённых конфликтов и втягивание в них всё большего числа государств - сегодня актуальна как никогда."Ведь коллективный Запад прямо провозглашает своей целью нанесение России "стратегического поражения на поле боя", подкрепляя безрассудные заявления не менее безответственными действиями. Напрашивается метафора про игру с огнём, но всё гораздо хуже - в милитаристском угаре, окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцируют прямое столкновение между ядерными державами", - предупредил Небензя.Этот тезис в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН подтвердил и американский журналист, основатель и главный редактор портала The Grayzone Макс Блюменталь: "Хотя администрация Байдена пообещала следить за отправляемым оружием, утечка информации из канала Госдепа, произошедшая в декабре, показала, что "активные боевые действия между украинскими и российскими силами создают среду, в которой стандартные меры верификации иногда непрактичны или невозможны". Администрация Байдена не только знает, что не может отслеживать поставки оружия Украине. Она знает, что занимается эскалацией опосредованной войны против крупнейшей ядерной державы в мире".Чем это грозит, накануне рассказал Массачусетский технологический институт, который, основываясь на фактической информации, визуализировал течение и последствия полномасштабного ядерного столкновения между Россией и США. Вне зависимости от того, кто начнёт ядерную войну, другая сторона успеет запустить ракеты возмездия. От самих ударов и их последствий, неизбежного голода, вызванного ядерной зимой, в частности, погибнет более 5 млрд человек, в т.ч. 99% населения США, Европы, России и Китая.Другой аргумент Запада строится на навешивании на Россию ярлыка "агрессора" со ссылкой на резолюции 11-й Чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, продолжил Небензя: развязавшие рекордное количество агрессивных войн в современной истории США пафосно заявляют о том, что "жертве агрессии" можно помогать и при этом не лишиться нейтрального статуса."Любой уважающий себя специалист по международному праву поднимет эти аргументы на смех. Основная проблема в том, что ГА ООН в принципе не уполномочена по Уставу Всемирной организации устанавливать факт "агрессии". Получается, что ярлык "агрессора" – никакая не юридическая квалификация, а политическая оценочная категория. Без правового фундамента вся возведённая на нём конструкция "квалифицированного нейтралитета" рассыпается", - заявил российский дипломат.Унифицированного понятия "агрессия", закреплённого в каком-либо международном договоре, нет, общее определение даётся в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, имеющей рекомендательный характер. Действия государства как акт агрессии определяет Совет Безопасности ООН, он же принимает решение о введении принудительных мер в отношении государства-агрессора, вплоть до применения вооружённых сил ООН."Ну а уж если мы переходим к оценочным категориям, то агрессор тут, скорее, тот, кто организовал кровавый профашистский переворот в соседнем с нами государстве и всеми силами и средствами лепил из него образование, враждебное России и всему русскому – истории, культуре, языку и даже православной вере: тот, кто обучал боевиков, включая одиозные националистические батальоны, и снабжал их оружием задолго до февраля 2022 года, прекрасно понимая, что это оружие используется для убийства мирных жителей Донбасса", - подчеркнул Небензя.В продвигаемый западными странами нарратив упорно не вписывается тот факт, что ещё весной прошлого года в Стамбуле руководитель переговорной группы от Украины Давид Арахамия парафировал проект мирного договора (то есть дал предварительное одобрение сделке). Этот документ президент РФ Владимир Путин публично продемонстрировал на встрече с африканскими лидерами 17 июня в Санкт-Петербурге.Разработанный проект предусматривал, что Украина становится постоянно нейтральным государством – таким образом, обязавшись не только не вступать в военные действия, но и не присоединяться ни к каким военным блокам, в т.ч. НАТО – и получает гарантии безопасности от России, США, Великобритании, Франции, Китая, Турции и Белоруссии. Однако, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, западные кураторы сказали Киеву, что рано заключать мирные соглашения с Россией. И тогда украинская правительственная делегация сорвала переговорный процесс, а власти на законодательном уровне запретили любой диалог с Москвой.Стало понятно, что достижение устойчивого и прочного мира в регионе не отвечает интересам западных государств, сказал Небензя, а итог таков: договориться с Россией о мирном сосуществовании и стать нейтральным, не угрожающим никому внеблоковым государством западные страны Украине не дали, вместо этого страну вооружают в безумном расчёте на то, что она сумеет победить Россию."Поставляемая западная техника сгорает, украинской и другой старой советской у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось. Собственных вооружений у Украины не осталось, зато пока ещё остались украинцы, которых как стадо гонят на убой в рамках "контрнаступления" ВСУ, называемого украинцами не иначе как "запорожской мясорубкой". Мобилизационный резерв у киевского режима ещё не закончился, хотя всё к этому идет, но – и это чрезвычайно печально – мест на украинских кладбищах уже не хватает", - констатировал дипломат.Заместитель генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, также принявшая участие в заседании, сообщила, что на фоне контрнаступления ВСУ поступают сообщения об увеличении и ускорении поставок оружия и боеприпасов на Украину. Речь о тяжёлых обычных вооружениях, танках, бронированных машин, боевых самолётах и вертолётах, крупнокалиберных артиллерийских системах, ракетных комплексах и беспилотных боевых летательных аппаратах."Поставки оружия в ситуации любого вооружённого конфликта вызывают серьёзные опасения по поводу потенциальной эскалации насилия и риска утечки. Для предотвращения утечки оружия необходимо обеспечить прозрачность цепочки поставок, сотрудничество и обмен информацией между государствами-импортёрами, перевозчиками и экспортёрами", - сказала Накамицу."Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима – это лишь вопрос времени. И только западные пропагандисты продвигают бессмысленные и пустые лозунги о том, что Украина может победить: ведь интересы украинцев их абсолютно не интересуют, им важно как можно сильнее ослабить Россию", - заявил Небензя.В том, что всё закончится поражением Украины, уверен в частности офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, страны НАТО убедили киевский режим, что летнее наступление завершится их победой, показав смоделированный компьютером сценарий, в котором ВСУ побеждают российскую армию. В реальности же ВСУ находятся на грани развала, бойцы полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя, в конце концов, армия несёт большие потери в ходе контрнаступления. "У украинцев шансов нет, всё закончится стратегическим поражением не только для Украины, но и для её спонсоров из НАТО", - констатировал Риттер на днях в интервью журналисту Ричарду Медхерсту.Вся эта ненужная никому, кроме стран Запада, резня навязывается Украине только ради того, чтобы отчитаться хоть об успехах к саммиту НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, тогда западные правительства смогут утверждать, что огромные деньги на Украину тратятся не зря, пояснил Небензя."Американская общественность понятия не имеет о том, куда идут их налоги, поэтому на этой неделе мы, The Grayzone, опубликовали независимый аудит выделений американских налоговых средств Украине в течение 2022 и 2023 годов. Среди множества странных платежей мы выявили выплату в $4,5 млн от администрации социального обеспечения США киевскому правительству. Мы выявили $4,5 млрд платежей от Агентства США по международному развитию для погашения государственного долга Украины. Это составляет $30, взятых с каждого гражданина США, в то время, как 4 из 10 американцев не могут позволить себе скорую помощь за $400", - заявил на заседании Макс Блюменталь.Небензя уверен, что в "загашнике" оппонентов остаются резонансные постановочные теракты вроде Бучи или разрушения плотины Каховской ГЭС (самый значительный случай разрушения гражданской инфраструктуры за весь период боевых действий, по словам Изуми Накамицу), которые пытаются повесить на Россию. Дипломат предостерёг от провокации аварии на Запорожской АЭС, и так подвергающейся обстрелам ВСУ, - погибнет и пострадает очень много людей во всей Европе. На этом фоне российская делегация 29 июня распространила в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, в очередной раз подтверждающее отсутствие у РФ намерений взорвать эту подконтрольную ей атомную станцию, а также призвала генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и всё международное сообщество повлиять на Украину, заставив воздержаться от провокаций на Запорожской АЭС."Нельзя исключать, что заявление Зеленского [о том, что Россия якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС] как-то связано с намерением украинских военных взорвать Запорожскую АЭС или, например, взорвать грязную бомбу. Этого можно добиться с помощью твёрдых радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС. Такие действия могут привести к тому, что радиоактивное облако поразит соседей Украины. В связи с этим такая операция рискованна для киевского режима и чревата многими негативными последствиями, если их поймают. Однако есть предположения, что Киев готов пойти на риск, о чём свидетельствуют последние заявления Зеленского относительно Запорожской АЭС и попытки Украины контрабандой провезти материал для грязной бомбы. В любом случае Россия не будет взрывать Запорожскую АЭС, тем более, что она находится на её территории и является жизненно важным элементом инфраструктуры.Даже Запад понимает, что у России нет ни причин, ни желания её уничтожать", - пишет издание InfoBRICS.Завершил своё выступление Небензя цитатой "одного очень уважаемого и многоопытного европейского лидера": "Украина больше не является суверенной страной. У них нет денег, нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем. Американцы должны начать переговоры с русскими, чтобы заключить соглашение об архитектуре безопасности, где было бы место и для Украины".Эти слова принадлежат премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, их он произнёс в интервью немецкому изданию Bild накануне саммита лидеров ЕС, проходящем сейчас в Брюсселе."Хорошо, что горькая правда стала доходить и до западных лидеров. Продолжение поставок западного оружия не приведёт к желаемому Западом результату – победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение. Хотелось бы, чтобы наши западные коллеги как можно быстрее это осознали", - подытожил Небензя.

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эксклюзив, россия (рф), украина, вс рф, всу, спецоперация, оружие, ядерная война, запорожская аэс, владимир зеленский, сша