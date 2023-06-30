На любую погоду. Российским бойцам выдали форму, созданную специально для СВО - 30.06.2023 Украина.ру
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На любую погоду. Российским бойцам выдали форму, созданную специально для СВО
На любую погоду. Российским бойцам выдали форму, созданную специально для СВО - 30.06.2023 Украина.ру
На любую погоду. Российским бойцам выдали форму, созданную специально для СВО
Российские военные начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. Видеозапись раздачи обмундирования на передовых позициях опубликовали сотрудники пресс-службы Министерства обороны РФ
2023-06-30T16:55
2023-06-30T16:55
новости
министр обороны
военная форма
сво
бойцы
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В зоне проведения спецоперации бойцам группировки "Запад" начали выдавать форму нового образца. В комплекте - куртка, брюки, боевая рубашка, ветро- и влагозащитные костюмы. Также бойцам выдали новые ботинки с ортопедической стелькой, разработанные специально для участников спецоперации. Ботинки сшиты из нубука, по бокам - сетка для вентиляции. Форма пошита из современных комбинированных материалов. В любых погодных условиях бойцам будет комфортно, считают в Минобороны.Одними из первых форму получили бойцы артиллерийских расчетов гаубиц "Гиацинт-Б" мотострелкового соединения Западного военного округа."Мы начали доставать со складов накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали", рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике, добавил Баранец.СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались, подчеркнул эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230630/1047710249.html
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, министр обороны, военная форма, сво, бойцы
Новости, министр обороны, военная форма, СВО, бойцы

На любую погоду. Российским бойцам выдали форму, созданную специально для СВО

16:55 30.06.2023
 
© скриншот видео Минобороны РФ
© скриншот видео Минобороны РФ
Читать в
Российские военные начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. Видеозапись раздачи обмундирования на передовых позициях опубликовали сотрудники пресс-службы Министерства обороны РФ
В зоне проведения спецоперации бойцам группировки "Запад" начали выдавать форму нового образца. В комплекте - куртка, брюки, боевая рубашка, ветро- и влагозащитные костюмы.
Также бойцам выдали новые ботинки с ортопедической стелькой, разработанные специально для участников спецоперации. Ботинки сшиты из нубука, по бокам - сетка для вентиляции.
Форма пошита из современных комбинированных материалов. В любых погодных условиях бойцам будет комфортно, считают в Минобороны.
Одними из первых форму получили бойцы артиллерийских расчетов гаубиц "Гиацинт-Б" мотострелкового соединения Западного военного округа.
"Мы начали доставать со складов накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали", рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике, добавил Баранец.
СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались, подчеркнул эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Данил Гудвин Бадегутдинов интервью
13:16
Данил "Гудвин" Бадегутдинов: Россия не выбьет ВСУ из Авдеевки без храбрых "Солнцепеков" и авиации Лейтенант Данил Бадегутдинов (позывной "Гудвин") рассказал изданию Украина.ру, как штурмовал украинские позиции под Авдеевкой, как был ранен, и почему ВСУ еще не удалось отогнать от Донецка
 
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