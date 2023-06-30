https://ukraina.ru/20230630/1047725795.html

Сергей Федоров о протестах во Франции и крахе иллюзий украинцев

Сергей Федоров о протестах во Франции и крахе иллюзий украинцев - 30.06.2023 Украина.ру

Сергей Федоров о протестах во Франции и крахе иллюзий украинцев

В глазах Запада все, что происходит во Франции — преступление против республики; а любые действия в России — это попытки населения свергнуть якобы авторитарный режим Путина

2023-06-30T16:13

2023-06-30T16:13

2023-06-30T16:13

интервью

франция

россия (рф)

европа

зарубежье

украина

эммануэль макрон

протесты

иммигранты

пенсионная система

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В то же время Макрону, хочешь не хочешь, приходится проводить непопулярные реформы в стране, что болезненно сказывается на его рейтинге. Но ему нечего терять — переизбираться он не будет.Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров в интервью изданию Украина.ру прокомментировал бунт во Франции и его влияние на украинское общество.Число задержанных во время протестов во Франции превысило 600 человек в третью ночь протестов во Франции, сообщают местные СМИ. Большинству из них 14–18 лет. МВД страны назвало задержания "рекордными". Беспорядки набирают обороты.— Сергей Матвеевич, поражают масштабы протестов во Франции. Как вы можете прокомментировать происходящее в стране? Дело в убитом 17-летнем подростке или проблема гораздо глубже?— Это не в новинку для Франции — такие события. Я напомню беспорядки 2005 год, когда Саркози был министром внутренних дел. Тогда примерно такая же ситуация сложилась — двое подростков погибли. Они убегали по мосту от полицейских, залезли в трансформаторную будку, где их убило током. После этого в течение месяца, а то и больше, по всей Франции шли протесты: митингующие сожгли тысячи машин, разграбили магазины, били стёкла в витринах, поджигали административные здания и так далее.Сейчас ситуация повторяется. Это свидетельствует о более сложных тяжелых проблемах во Франции, а именно: не решены вопросы интеграции иммигрантских слоёв населения во французское общество. Между ними и коренным населением страны огромный разлом. Хотя, замечу: 30% так называемых коренных французов имеет иностранные корни. Тем не менее остается кризис трудных кварталов (это пригороды крупных французских агломераций), где в основном селятся выходцы из иммигрантских слоёв.Там, конечно, социальное положение далеко от благополучного: преступность, засилье этнических банд, распространение наркотиков; безработица среди молодежи значительно выше, чем в среднем по Франции. Многие подростки не заканчивают школы, не сдают бакалавриат, а ищут какие-то пути, зачастую незаконные, для того чтобы нормально жить.В трудных районах Франции много раз пытались проводить политику по улучшению социальной обстановки: пытались улучшить общественные пространства, провести там ремонты, модернизировать систему образования. Но это не приводит к изменению ситуации.— Западные СМИ ерничают, сравнивая восстание во Франции с "пригожинским мятежом" в России. Например, американский журналист Джексон Хинкл пишет: "Ситуация во Франции похожа на переворот куда больше, чем история с группой "Вагнер" в России на прошлой неделе. Но западные СМИ никогда этого не признают". Почему Запад игнорирует огромную проблему у себя под носом?— Потому что у Запада есть чувство превосходства над нами. Мы для них как белая Африка, карикатурно говоря. Поэтому, по западному видению, все что происходит во Франции, это преступление против республики; а какие-то действия в России — это попытки населения свергнуть якобы авторитарный режим Путина.Мало экспертов в той же Франции и других странах коллективного Запада понимают наши проблемы, в том числе суть российско-украинского конфликта. Иногда читаю французскую прессу и удивляюсь: насколько же примитивно рассуждают местные эксперты (якобы специалисты по России) по поводу внутренних российских событий, о специальной военной операции (СВО). Это опять двойные стандарты Запада.— Можем ли мы говорить, что Эмманюэлю Макрону все хуже удается переключать внимание французов с внутренних проблем на Россию и Украину? Люди недовольны политикой власти все больше: пенсионная реформа, проблемы с образованием и лечением и другое…— Да, властям очень сложно действовать. Только 40 тысяч полицейских и жандармов (из них 5 тысяч в Париже) определено министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном для контроля ситуации с протестующими. Около 600 человек арестовано в последнюю ночь за поджоги; тысяча машин сгорели по всей стране; городской транспорт в пригородах Парижа не работал. Крайне правые во Франции, например, Эрик Земмур и республиканцы, требуют введения чрезвычайного положения в беспокойных районах.Макрону очень тяжело приходится: не успели утихнуть бунты против пенсионной реформы, кризис разгорелся по новой. Французское руководство попало в ловушку, я бы сказал. Предшественники Макрона ведь тоже не могли (в силу тех же озвученных мною причин) проводить серьёзные структурные реформы во Франции. А изменяя государству нужны, потому что страна катится если не к банкротству, то, по крайней мере, к большим трудностям в макроэкономике.Напомню, что внутренний долг Франции превысил 113% ВВП — это больше 3 триллионов евро. Власти никак не могут сбалансировать бюджет. На протяжении десятилетий бюджеты в стране принимаются с дефицитом. Если им удастся сбалансировать дефицит бюджета до 3% от ВВП — это уже хорошо. Рост экономики — в пределах 1% процента. Как французскую социальную систему поддерживать? Тоже никто не знает.Также наблюдается рост тарифов на газ, электроэнергию и так далее. Только за последний год для улучшения ситуации с оплатами коммунальных платежей и электричества французская казна выделила 100 миллиардов на наиболее уязвимые семьи. И как быть? Внешний долг — одна из главных статей французского бюджета, а в нынешних условиях ставки заимствования на рынках капиталов возросли. Соответственно, бремя будет ещё больше.Поэтому Макрону приходится, хочешь не хочешь, проводить непопулярные реформы. Это всё очень болезненно сказывается на рейтинге президента Франции, но, с другой стороны, ему нечего терять, потому что переизбираться он не будет.— Украинские СМИ очень неохотно освещают протесты во Франции, в том числе пенсионную реформу. Боятся ослабления Запада или того, что украинцы тоже начнут возмущаться? (На Украине отменили соцвыплаты, в два раза подняли тарифы на электроэнергию).— У украинцев, по моему мнению, наблюдается чувство комплекса неполноценности. Ни считают, что Европа — это эдакий райский сад, в котором все прекрасно, и замечательно жить. Украинские влажные мечты "це Европа" — как детское "я в домике". Они думают, что стоит попасть в ЕС, и они будут жить как во Франции. Я надеюсь, иммигранты, сбежавшие с Украины, теперь увидели реальную ситуацию в Западной Европе, отрезвели и поняли, что ей далеко до рая. Это все иллюзия, которая рано или поздно заканчивается.Украиной эта иллюзия поддерживается для того, чтобы у населения не возникало вопросов: а за что мы тогда воюем, кровь проливаем. Пока украинцы не осознают, что "це Европа" — это миф, и без самостоятельного развития своей страны невозможно серьёзно рассчитывать на ее процветание. Пока такое понимание к народу не придет, говорить о существовании украинского государства не имеет смысла. А реальность уже начинает больно бить украинцев.

https://ukraina.ru/20230630/1047721275.html

https://ukraina.ru/20230630/1047722490.html

https://ukraina.ru/20230630/1047722323.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, франция, россия (рф), европа, зарубежье, украина, эммануэль макрон, протесты, иммигранты, пенсионная система, поджоги, чвк "вагнер", запад, беспорядки, экономика, цены, украинцы, электроэнергия