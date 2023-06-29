На Украине призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться - 29.06.2023 Украина.ру
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На Украине призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться
На Украине призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться - 29.06.2023 Украина.ру
На Украине призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей эвакуироваться из приграничных районов Сумской области. Об этом 29 июня он написал в телеграм-канале
2023-06-29T18:01
2023-06-29T18:01
новости
обстрелы
сергей наев
сумская область
украина
эвакуация
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Сумское направление остается наиболее опасным для ВСУ на севере, сказал Наев. Он призвал всех граждан, проживающих в приграничных районах, покинуть дома.С его слов, командующий находился в одном из населенных пунктов, где сам лично убедил местную семью срочно покинуть место проживания.В Минобороны России неоднократно заявляли, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам и мирным жителям, поражая исключительно военные цели на территории Украины.
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новости, обстрелы, сергей наев, сумская область, украина, эвакуация
Новости, обстрелы, Сергей Наев, Сумская область, Украина, эвакуация

На Украине призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться

18:01 29.06.2023
 
© Министерство обороны Украины / Перейти в фотобанккомандующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
командующий Операции объединённых сил генерал Сергей Наев
© Министерство обороны Украины
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Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей эвакуироваться из приграничных районов Сумской области. Об этом 29 июня он написал в телеграм-канале
Сумское направление остается наиболее опасным для ВСУ на севере, сказал Наев. Он призвал всех граждан, проживающих в приграничных районах, покинуть дома.
"Власти на местах знают алгоритмы и пути эвакуационных мероприятий. Пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь!", - говорится в сообщении.
С его слов, командующий находился в одном из населенных пунктов, где сам лично убедил местную семью срочно покинуть место проживания.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам и мирным жителям, поражая исключительно военные цели на территории Украины.
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