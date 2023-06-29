Зря надеются. Евродипломат объяснил, почему в ЕС не включат Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EUУкраина ЕС флаг
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mission of Ukraine to the EU
Европейские дипломаты заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщили журналисты французского El Mundo
На фоне желания Украины и Молдавии вступить в Евросоюз, европейские дипломаты заявили, что не представляют расширения ЕС в ближайшее десятилетие.
Издание приводит слова европейского дипломата, представляющего одну из стран, выступающих за рациональный подход к расширению, как, например, Германия, Италия и Нидерланды.
"Не могу представить новое расширение (Евросоюза. - Ред.) в ближайшее десятилетие", - заявил он.
Долгий процесс присоединения новых членов к ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Вступление в союз Украины, "очень бедной, очень коррумпированной страны, в которой проживает 42 миллиона человек", может изменить структуру ЕС.
"Чистое число государств-бенефициаров европейского бюджета упадет с сегодняшних 18 (из 27) до четырех или пяти с Украиной... Нам придется переосмыслить все направления политики ЕС", - цитирует газета европейского чиновника.
Появление Украины в ЕС также нарушит политический баланс сил в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как внешняя политика или налогообложение.
"Украинцы думают, что после окончания войны они станут частью ЕС. Никто не осмеливается сказать им: "Это не совсем так", - пишет издание, цитируя высокопоставленного чиновника ЕС.
Ранее 22 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью французскому изданию Le Monde заявила, что "в долгосрочной перспективе Украина не может не быть членом ЕС".
А уже 23 июня в интервью испанской газете El Mundo фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет.
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