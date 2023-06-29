https://ukraina.ru/20230629/1047680478.html

Зря надеются. Евродипломат объяснил, почему в ЕС не включат Украину

Зря надеются. Евродипломат объяснил, почему в ЕС не включат Украину - 29.06.2023 Украина.ру

Зря надеются. Евродипломат объяснил, почему в ЕС не включат Украину

Европейские дипломаты заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшее десятилетие, сообщили журналисты французского El Mundo

2023-06-29T16:28

2023-06-29T16:28

2023-06-29T16:28

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урсула фон дер ляйен

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На фоне желания Украины и Молдавии вступить в Евросоюз, европейские дипломаты заявили, что не представляют расширения ЕС в ближайшее десятилетие.Издание приводит слова европейского дипломата, представляющего одну из стран, выступающих за рациональный подход к расширению, как, например, Германия, Италия и Нидерланды.Долгий процесс присоединения новых членов к ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Вступление в союз Украины, "очень бедной, очень коррумпированной страны, в которой проживает 42 миллиона человек", может изменить структуру ЕС."Чистое число государств-бенефициаров европейского бюджета упадет с сегодняшних 18 (из 27) до четырех или пяти с Украиной... Нам придется переосмыслить все направления политики ЕС", - цитирует газета европейского чиновника.Появление Украины в ЕС также нарушит политический баланс сил в ЕС, что осложнит принятие решений по ключевым вопросам, таким как внешняя политика или налогообложение."Украинцы думают, что после окончания войны они станут частью ЕС. Никто не осмеливается сказать им: "Это не совсем так", - пишет издание, цитируя высокопоставленного чиновника ЕС.Ранее 22 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью французскому изданию Le Monde заявила, что "в долгосрочной перспективе Украина не может не быть членом ЕС".А уже 23 июня в интервью испанской газете El Mundo фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет.

https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html

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новости, европа, евросоюз, европарламент, зарубежье, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен