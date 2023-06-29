"Втягивает в военный конфликт". Социалисты Молдавии назвали правление Санду антинародным - 29.06.2023 Украина.ру
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"Втягивает в военный конфликт". Социалисты Молдавии назвали правление Санду антинародным
"Втягивает в военный конфликт". Социалисты Молдавии назвали правление Санду антинародным - 29.06.2023 Украина.ру
"Втягивает в военный конфликт". Социалисты Молдавии назвали правление Санду антинародным
Оппозиционная партия социалистов Молдавии обвинила президента Майя Санду и правящую партия "Действие и солидарность" в бездарном правлении. Об этом "Партия социалистов Республики Молдова" сообщила в своём телеграм-канале
2023-06-29T16:05
2023-06-29T16:05
новости
молдавия
санду
зарубежье
социалисты
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Социалисты заявили, что правление президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" является антинародным и втягивает республику в военный конфликт.В своём обращении социалисты выступили против фальсификации истории Молдавского княжества и лжи в отношении России. Также они выразили верность исторической памяти молдавского народа и его подвигу в Великой Отечественной войне.Ранее в МИД Великобритании предостерегли своих граждан от въезда на территорию Украины через Молдавию и воздержаться от любых поездок в Приднестровье.В феврале 2022 года молдавские власти объявили чрезвычайное положение из-за продолжающегося регионального кризиса. В связи с этим гражданам Великобритании рекомендуется держаться подальше от всех политических демонстраций, во избежание "строгих мер наказания со стороны Молдавии, включая депоратацию".Британские власти также призвали своих граждан быть бдительными. В Кишиневе они могут стать жертвами мелких преступлений.Майя Санду является реальным политиком "из соросовской пробирки" и ей плевать на мнение народа Молдавии, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Тоталитаризм, запрет всех несогласных, ускоренная программа не только дерусификации, но и демолдавизации - вот в чем уникальность ситуации в современной Молдавии, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230627/1047596366.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, молдавия, санду, зарубежье, социалисты
Новости, Молдавия, Санду, Зарубежье, социалисты

"Втягивает в военный конфликт". Социалисты Молдавии назвали правление Санду антинародным

16:05 29.06.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
Визит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
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Оппозиционная партия социалистов Молдавии обвинила президента Майя Санду и правящую партия "Действие и солидарность" в бездарном правлении. Об этом "Партия социалистов Республики Молдова" сообщила в своём телеграм-канале
Социалисты заявили, что правление президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" является антинародным и втягивает республику в военный конфликт.

"Сегодня наша страна подвергается тяжёлым испытаниям, связанным с бездарным, антинародным правлением Майи Санду и партии PAS, с попытками лишить нашу страну государственности, суверенитета и нейтрального статуса, <...>, со втягиванием Молдовы в военный конфликт", - говорится в заявлении.

В своём обращении социалисты выступили против фальсификации истории Молдавского княжества и лжи в отношении России. Также они выразили верность исторической памяти молдавского народа и его подвигу в Великой Отечественной войне.
Ранее в МИД Великобритании предостерегли своих граждан от въезда на территорию Украины через Молдавию и воздержаться от любых поездок в Приднестровье.
В феврале 2022 года молдавские власти объявили чрезвычайное положение из-за продолжающегося регионального кризиса. В связи с этим гражданам Великобритании рекомендуется держаться подальше от всех политических демонстраций, во избежание "строгих мер наказания со стороны Молдавии, включая депоратацию".
Британские власти также призвали своих граждан быть бдительными. В Кишиневе они могут стать жертвами мелких преступлений.
"Оставьте свой паспорт, проездные документы и другие ценные вещи в надежном месте и возьмите с собой ксерокопию вашего паспорта для идентификации личности", - говорится в сообщении МИД Великобритании.
Майя Санду является реальным политиком "из соросовской пробирки" и ей плевать на мнение народа Молдавии, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Тоталитаризм, запрет всех несогласных, ускоренная программа не только дерусификации, но и демолдавизации - вот в чем уникальность ситуации в современной Молдавии, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Армен Гаспарян интервью
27 июня, 14:12
Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана" Молдавия сегодня во многом – это Украина в миниатюре. Там тоже запрещают оппозиционные партии и, судя по всему, собираются и дальше закручивать гайки, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян
 
НовостиМолдавияСандуЗарубежьесоциалисты
 
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