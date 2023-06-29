"Втягивает в военный конфликт". Социалисты Молдавии назвали правление Санду антинародным

Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана"

Молдавия сегодня во многом – это Украина в миниатюре. Там тоже запрещают оппозиционные партии и, судя по всему, собираются и дальше закручивать гайки, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян