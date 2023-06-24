https://ukraina.ru/20230624/1047487046.html

Иван Скориков о том, как уничтожают Молдавию, переводя ее в Румынию

Иван Скориков о том, как уничтожают Молдавию, переводя ее в Румынию - 24.06.2023 Украина.ру

Иван Скориков о том, как уничтожают Молдавию, переводя ее в Румынию

Подавляющее большинство жителей Молдавии выступают против навязываемой властями ЛГБТ-повестки, об этом свидетельствуют результаты соцопросов. Но на мнение народа сегодня никто не обращает внимания, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

2023-06-24T07:00

2023-06-24T07:00

2023-06-24T15:46

интервью

иван скориков

молдавия

политика

румыния

лгбт

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Иван, вопрос о ситуации в Молдавию. Недавно мы говорили о ситуации в Гагаузии, говорили о победе представителей партии "Шор", о склоках, которые вокруг этого были. И вот на днях Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности этой пророссийской партии "Шор". К каким последствиям это теперь приведет? Выборы в Гагаузии будут аннулированы - или что?– Насколько она пророссийская, сложно об этом говорить. Да, партия "ШОР" - промолдавская. То, что сделали с "Шор", это никакой не Молдавский Конституционный суд решил – это Румынский Конституционный суд, даже я бы назвал - Румынско-Американский. Пять из шести членов Конституционного суда Молдавии – граждане Румынии. Глава правительства – гражданин Румынии, президент – гражданин Румынии, спикер парламента от пропрезидентской партии PAS – гражданин Румынии.Эти люди запретили партию "ШОР". Почему они ее запретили? Партия "Шор" по разным социологическим опросам сейчас либо вторая, либо третья - разные есть опросы - среди главных политических игроков Молдавии. Это PAS – партия Санду, блок социалистов и коммунистов – Додона-Воронина, и партия Илана Шора.Еще несколько лет назад партия "Шор" была вообще региональной партией. Сам (Илан – Ред.) Шор из небольшого города Оргеев, где была его вотчина, он там все вкладывал в свою малую родину, за него там голосовали, его любили, как пробившегося наверх своего земляка.В какой-то момент, после того, как социалистов Додона и Воронина начали закрывать, фактически дискредитировать, партия "Шор" начала обретать политический вес как некая вторая оппозиционная сила. Тем более, что бывшая в этой роли партия Ренато Усатого полностью была дискредитирована. Ренато Усатый, который в свое время кричал, что он самый пророссийский политик в Молдавии, более пророссийского нет – он повел себя как Иуда на последних выборах, присягнул Санду, думал, что получит пост. И полностью от него отвернулся весь его электорат.И вот люди, которым надоели социалисты, отчасти коммунисты, идеологически или просто как старая партия, и которые были у Усатого – они присоединились к электорату партии "Шор". Вот так выросла эта партия до всемолдавской.И потом, после того, как на Илана Шора было заведено уголовное дело, после того, как кандидат от партии "Шор" Марина Таубер, заместитель Илана Шора, который сейчас находится в эмиграции – она победила на выборах в Бельцах, но, перед вторым туром ее незаконно по беспределу сняли, лишили бельчан, жителей самого крупного русскоговорящего города и второго по численности населения города в Молдавии, выбора. Еще больше рейтинг у партии "ШОР" подрос.И конечно апофеоз – недавние выборы в Гагаузии, где девушка Евгения Гуцул – незначительно победила кандидата партии социалистов. Идеально с точки зрения демократии – все признали... И народ, и действующие депутаты, и уходящий башкан (глава региона – Ред.), и Центральная избирательная комиссия сказали: "Вот наш глава автономии гагаузской, вот наш башкан – Евгения Гуцул, от партии "Шор".Беспрецедентное давление началось на местный Центризбирком. Приезжали, забирали бюллетени, чтобы найти какие-то вбросы. При том, что пропрезидентская партия PAS вообще не выдвинула своего кандидата – настолько она понимала, что он просто ноль будет у них, и это ударит по всему рейтингу партии, ноль процентов будет в Гагаузии.И смогли гагаузы отстоять свой выбор. Ну, как их запретить? Сказать, что ваш башкан - от запрещенной партии, вообще – это преступник. Так можно сказать. То есть, идет неимоверное давление. Я говорю о том, что партию "Шор" закроют, следующие будут социалисты. То есть, молдавская власть, румыно-американская оккупационная власть, форсирует все технологии политической диктатуры, которые уже (работают – Ред.) на Украине с 2014 года, долго их реализовывали. Здесь (в Молдавии – Ред.) все очень ускорено.Они понимают, что может подняться оппозиция, их свергнут, они непопулярны. Санду сейчас, например, открыла месяц ЛГБТ – гей-парады проходят по Кишиневу, посол США их возглавляет, депутаты одиозные, которые, кстати, вносили законопроект об отмене 9 мая, тоже как с Украины (списано – Ред.). Вот они ходят, сейчас у них ЛГБТ. По всем соцопросам абсолютное большинство, до 98% населения Молдавии - против этой повесточки. Даже молодежь, казалось бы, обработанная прозападная молодежь, как считается – нет, 89%.Это западные социологи говорят, что Молдавия самая гомофобская страна в Европе, молодежь самая гомофобская. Проводят (парады – Ред.), наплевав! Вот их повестка – навязать, через хребет переломить. Кто против – запретить, посадить. Завели уголовное дело на генпрокурора Стояногло, тоже гагауза. Там все под уголовными делами уже. И священнослужители… За то, что с георгиевскими ленточками владыка Маркел Бельский, митрополит, выходил – его постоянно тоже таскают органы безопасности.То есть, вот эти "соросята" - а Санду реальный "соросенок" у власти, она из пробирки соросовской, из его фонда – им вообще плевать на мнение народа Молдавии, им плевать на популярных своих соперников.То есть, они готовы просто по беспределу всех закрывать – тоталитаризм, ускоренная программа не только дерусификации и запрета всех несогласных, но и демолдавизации. Вот, в чем уникальность ситуации в Молдавии.Молдавский язык переименовали в румынский, начинают воспевать всяких фашистских пособников времен Антонеску, времен Второй Мировой войны, запрещают 9 мая, и вообще ведут к какой-то, как они говорят, "унире", к союзу, но на самом деле – сепаратистскому уничтожению молдавской государственности, чтобы ее отдать в Румынию. Хотя в Румынии этого не особо хочет народ.Вот, к сожалению, что мы наблюдаем.С другой стороны, образ жертвы еще больше повысит популярность партии "ШОР". Они могут перерегистрироваться, уйти в какое-то общественно-политическое движение, в конце концов.Но, я думаю, что эта диктаторская власть готова будет скоро уже убивать. Не только сажать, а проливать кровь. То есть, они понимают, что по закону на следующих выборах они проиграют, даже при том, что абсолютно подконтрольны им и Конституционный суд, и Центризбирком. Это может выхлестнуться даже в какой-то стихийный протест.Понятное дело, что технология Майдана – это технология западников, американцев, но в молдавском случае - уже настолько достали народ, что им нужен просто жуткий символ обмана. То есть, люди уже готовы смести эту власть, которая прямо издевается над народом.Вот причины, почему "ШОР" запретили, и вот чего чего стоит ожидать.Когда я говорил про рейтинги, то у Санду, у партии Додона, у социалистов - колеблющийся невысокий рейтинг связан с антирейтингом. Они давние политические игроки, соперники – это и парламентские выборы, их конкуренция, и последние президентские. А у Шора – у него маленький антирейтинг, у него реальный рейтинг поддержки. Это не то, что мы за него, потому что он против нашего врага – нет, люди реально поддерживают. Они могут выйти на улицу. Они чувствуют, что это партия, которую обижают, и в ее лица обижают народ Молдавии.

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

https://ukraina.ru/20230602/1046827306.html

https://ukraina.ru/20230519/1046388695.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, иван скориков, молдавия, политика, румыния, лгбт