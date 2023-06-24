Иван Скориков о том, как уничтожают Молдавию, переводя ее в Румынию
07:00 24.06.2023 (обновлено: 15:46 24.06.2023)
Подавляющее большинство жителей Молдавии выступают против навязываемой властями ЛГБТ-повестки, об этом свидетельствуют результаты соцопросов. Но на мнение народа сегодня никто не обращает внимания, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
– Иван, вопрос о ситуации в Молдавию. Недавно мы говорили о ситуации в Гагаузии, говорили о победе представителей партии "Шор", о склоках, которые вокруг этого были. И вот на днях Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности этой пророссийской партии "Шор". К каким последствиям это теперь приведет? Выборы в Гагаузии будут аннулированы - или что?
– Насколько она пророссийская, сложно об этом говорить. Да, партия "ШОР" - промолдавская. То, что сделали с "Шор", это никакой не Молдавский Конституционный суд решил – это Румынский Конституционный суд, даже я бы назвал - Румынско-Американский. Пять из шести членов Конституционного суда Молдавии – граждане Румынии. Глава правительства – гражданин Румынии, президент – гражданин Румынии, спикер парламента от пропрезидентской партии PAS – гражданин Румынии.
Эти люди запретили партию "ШОР". Почему они ее запретили? Партия "Шор" по разным социологическим опросам сейчас либо вторая, либо третья - разные есть опросы - среди главных политических игроков Молдавии. Это PAS – партия Санду, блок социалистов и коммунистов – Додона-Воронина, и партия Илана Шора.
Еще несколько лет назад партия "Шор" была вообще региональной партией. Сам (Илан – Ред.) Шор из небольшого города Оргеев, где была его вотчина, он там все вкладывал в свою малую родину, за него там голосовали, его любили, как пробившегося наверх своего земляка.
В какой-то момент, после того, как социалистов Додона и Воронина начали закрывать, фактически дискредитировать, партия "Шор" начала обретать политический вес как некая вторая оппозиционная сила. Тем более, что бывшая в этой роли партия Ренато Усатого полностью была дискредитирована. Ренато Усатый, который в свое время кричал, что он самый пророссийский политик в Молдавии, более пророссийского нет – он повел себя как Иуда на последних выборах, присягнул Санду, думал, что получит пост. И полностью от него отвернулся весь его электорат.
И вот люди, которым надоели социалисты, отчасти коммунисты, идеологически или просто как старая партия, и которые были у Усатого – они присоединились к электорату партии "Шор". Вот так выросла эта партия до всемолдавской.
И потом, после того, как на Илана Шора было заведено уголовное дело, после того, как кандидат от партии "Шор" Марина Таубер, заместитель Илана Шора, который сейчас находится в эмиграции – она победила на выборах в Бельцах, но, перед вторым туром ее незаконно по беспределу сняли, лишили бельчан, жителей самого крупного русскоговорящего города и второго по численности населения города в Молдавии, выбора. Еще больше рейтинг у партии "ШОР" подрос.
И конечно апофеоз – недавние выборы в Гагаузии, где девушка Евгения Гуцул – незначительно победила кандидата партии социалистов. Идеально с точки зрения демократии – все признали... И народ, и действующие депутаты, и уходящий башкан (глава региона – Ред.), и Центральная избирательная комиссия сказали: "Вот наш глава автономии гагаузской, вот наш башкан – Евгения Гуцул, от партии "Шор".
Беспрецедентное давление началось на местный Центризбирком. Приезжали, забирали бюллетени, чтобы найти какие-то вбросы. При том, что пропрезидентская партия PAS вообще не выдвинула своего кандидата – настолько она понимала, что он просто ноль будет у них, и это ударит по всему рейтингу партии, ноль процентов будет в Гагаузии.
И смогли гагаузы отстоять свой выбор. Ну, как их запретить? Сказать, что ваш башкан - от запрещенной партии, вообще – это преступник. Так можно сказать. То есть, идет неимоверное давление. Я говорю о том, что партию "Шор" закроют, следующие будут социалисты. То есть, молдавская власть, румыно-американская оккупационная власть, форсирует все технологии политической диктатуры, которые уже (работают – Ред.) на Украине с 2014 года, долго их реализовывали. Здесь (в Молдавии – Ред.) все очень ускорено.
2 июня, 06:44Подпитывать иллюзии и подавать сигналы. Зеленский, Санду и европейцы в замке МимиВ четверг 1 июня в Молдавии, в селе Бульбоаке в замке под названием Мими под Кишинёвом проходил саммит Европейского политического сообщества (СЕПС), на который поехал и Зеленский, так как он не пропускает никакой международной встречи или форума, чтобы еще раз напомнить о себе, попросить денег и оружия.
Они понимают, что может подняться оппозиция, их свергнут, они непопулярны. Санду сейчас, например, открыла месяц ЛГБТ – гей-парады проходят по Кишиневу, посол США их возглавляет, депутаты одиозные, которые, кстати, вносили законопроект об отмене 9 мая, тоже как с Украины (списано – Ред.). Вот они ходят, сейчас у них ЛГБТ. По всем соцопросам абсолютное большинство, до 98% населения Молдавии - против этой повесточки. Даже молодежь, казалось бы, обработанная прозападная молодежь, как считается – нет, 89%.
Это западные социологи говорят, что Молдавия самая гомофобская страна в Европе, молодежь самая гомофобская. Проводят (парады – Ред.), наплевав! Вот их повестка – навязать, через хребет переломить. Кто против – запретить, посадить. Завели уголовное дело на генпрокурора Стояногло, тоже гагауза. Там все под уголовными делами уже. И священнослужители… За то, что с георгиевскими ленточками владыка Маркел Бельский, митрополит, выходил – его постоянно тоже таскают органы безопасности.
То есть, вот эти "соросята" - а Санду реальный "соросенок" у власти, она из пробирки соросовской, из его фонда – им вообще плевать на мнение народа Молдавии, им плевать на популярных своих соперников.
То есть, они готовы просто по беспределу всех закрывать – тоталитаризм, ускоренная программа не только дерусификации и запрета всех несогласных, но и демолдавизации. Вот, в чем уникальность ситуации в Молдавии.
Молдавский язык переименовали в румынский, начинают воспевать всяких фашистских пособников времен Антонеску, времен Второй Мировой войны, запрещают 9 мая, и вообще ведут к какой-то, как они говорят, "унире", к союзу, но на самом деле – сепаратистскому уничтожению молдавской государственности, чтобы ее отдать в Румынию. Хотя в Румынии этого не особо хочет народ.
Вот, к сожалению, что мы наблюдаем.
19 мая, 18:18"Слишком пророссийская". Гагаузия пошла на прямой конфликт с КишинёвомВ Гагаузии 13 мая прошёл второй тур выборов её главы (башкана), победу на которых одержала кандидат от партии "ШОР" Евгения Гуцул. Она опередила своего конкурента Григория Узуна примерно на две с половиной тысячи голосов (27 376 против 24 913) при явке 57,8%
С другой стороны, образ жертвы еще больше повысит популярность партии "ШОР". Они могут перерегистрироваться, уйти в какое-то общественно-политическое движение, в конце концов.
Но, я думаю, что эта диктаторская власть готова будет скоро уже убивать. Не только сажать, а проливать кровь. То есть, они понимают, что по закону на следующих выборах они проиграют, даже при том, что абсолютно подконтрольны им и Конституционный суд, и Центризбирком. Это может выхлестнуться даже в какой-то стихийный протест.
Понятное дело, что технология Майдана – это технология западников, американцев, но в молдавском случае - уже настолько достали народ, что им нужен просто жуткий символ обмана. То есть, люди уже готовы смести эту власть, которая прямо издевается над народом.
Вот причины, почему "ШОР" запретили, и вот чего чего стоит ожидать.
Когда я говорил про рейтинги, то у Санду, у партии Додона, у социалистов - колеблющийся невысокий рейтинг связан с антирейтингом. Они давние политические игроки, соперники – это и парламентские выборы, их конкуренция, и последние президентские. А у Шора – у него маленький антирейтинг, у него реальный рейтинг поддержки. Это не то, что мы за него, потому что он против нашего врага – нет, люди реально поддерживают. Они могут выйти на улицу. Они чувствуют, что это партия, которую обижают, и в ее лица обижают народ Молдавии.