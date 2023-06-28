https://ukraina.ru/20230628/1047651303.html

Сенатор Эдуард Исаков о том, как помочь бойцам СВО и развить российский автопром

Сенатор Эдуард Исаков о том, как помочь бойцам СВО и развить российский автопром - 28.06.2023 Украина.ру

Сенатор Эдуард Исаков о том, как помочь бойцам СВО и развить российский автопром

В Палате регионов 23 июня выступили с инициативой о допуске к вождению транспорта лиц с парной ампутацией верхних конечностей при наличии необходимых протезов. Об этом изданию Украина.ру рассказал сенатор России, член Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков

2023-06-28T17:59

2023-06-28T17:59

2023-06-28T21:24

интервью

россия (рф)

спецоперация

ханты-мансийск

эдуард исаков

барс-13

инвалиды

транспорт

авто

солдаты

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Ранее на пленарном заседании депутаты обсудили, почему участники специальной военной операции (СВО) ждут протезы несколько месяцев и как ускорить получение ими необходимых средств реабилитации, по данным "Парламентской газеты".— Эдуард Владимирович, в проблематику людей с инвалидностью вы погружены еще с 90-х годов, когда занимались реабилитацией людей с инвалидностью и работали старшим тренером-преподавателем по спорту инвалидов в МУ ДОД ДЮСШ "Смена" (г. Югорск). Расскажите, чем вы занимаетесь сейчас?— Моим первым учеником в те годы был парализованный боец, получивший пулевые ранения на Северном Кавказе. Другие воспитанники-паралимпийцы выступали на чемпионатах России, Европы, мира, начиная с 2000 года. Сегодня в ежедневном режиме общаюсь с людьми с инвалидностью, являюсь президентом следж-хоккейного клуба "Югра", пятикратного чемпиона России.Главная задача, которую я ставил на протяжении последних 20 лет и которую продолжаю решать, — создание инклюзивного общества и равных возможностей для людей с инвалидностью в развитии их потенциала. Как только началась мобилизация, я начал посещать мобилизационные центры и помогать ребятам. Весь год я регулярно приезжаю в новые субъекты, встречаюсь с медперсоналом в военных госпиталях, навещаю наших бойцов, получивших различные ранения и боевые травмы.— Какие настроения у бойцов в госпиталях и в зоне боевого соприкосновения?— Ребята все мотивированы, понимают необходимость проведения СВО — ни одного солдата я не встречал, кто выражал сомнения в нашем деле. Те бойцы, которые получили тяжелые ранения, ждут поддержки от государства, но ни на секунду не сожалеют о том, что с ними произошло — они готовы рисковать жизнью ради защиты своей родины.Ребята, к примеру, говорят: "Эдуард Владимирович, я лишился ноги, посодействуйте, чтобы мне сделали такой протез, чтобы я мог вернуться в строй". Общался с бойцами из ДНР — один их них в 2016 году получил ранение (в результате лишился ноги), с конца 2017 года протезировался и сейчас снова выполняет боевые задачи.Доброволец отряда "Барс-13" Ярослав Манцевич — мой ученик и близкий товарищ — у него инвалидность была до 18 лет, а он воюет как ни в чем не бывало. Таких бойцов, с духом, много — страна должна, чем может, им помогать, я уверен. Потому что у нас "всегда гладко было на бумаге, да, забыли про овраги".— Какие еще вопросы интересуют раненых бойцов?— У солдат и в госпиталях, и в зоне боевого соприкосновения много жизненно важных вопросов — стараюсь как сенатор их решать; встречаемся, обсуждаем с коллегами, депутатами Государственной Думы. Если проблема регионального или муниципального уровня, в тесном контакте работаем с главами муниципальных образований и главами регионов. Большинство тем уже легли в законодательную плоскость.В спецоперации принимают участие бойцы, прежде всего, экономически активные, трудоспособного возраста. К сожалению, довольно часто тяжелые ранения приводят к ампутации нижних или верхних конечностей. Надо понимать, что люди будут последующую жизнь учиться жить в протезах.Бойцы готовы прикладывать все возможные усилия, чтобы продолжать жить активной полноценной жизнью. Они хотят наравне со всеми иметь доступ к труду, к транспорту — чтобы вести независимый образ жизни и участвовать во всех аспектах жизни. Для этого ветеранам СВО с парной ампутацией рук при наличии необходимых протезов важно дать право водить транспортное средство. Это позволит им быть мобильными, жить полноценной жизнью, реализовывать свой трудовой потенциал.— Сегодня у граждан этой категории нет права на вождение авто?— К сожалению, на сегодняшний день существующее Постановление Правительства 1604 не позволяет управлять людям с парной ампутацией, а также с деформацией рук. Бойцы, имеющие водительские удостоверения до участия в СВО и получившие боевые травмы, приведшие к ампутации верхних конечностей, переживают, что, несмотря на высококачественное протезирование, не смогут переобучиться и получить права из-за существующего запрета.По этому поводу 23 июня я выступил на площадке Фонда "Защитники Отечества" с инициативой о рассмотрении допуска к вождению транспортных средств лиц с парной ампутацией верхних конечностей при наличии соответствующих протезов.— В чем уникальность этой инициативы по сравнению с имеющимися законопроектами?— Во-первых, как я уже сказал, это позволит людям, вставшим на защиту нашей родины и получившим боевые травмы, быть более мобильными. Кроме этого, я считаю, что ветераны СВО заслуживают иметь возможность получить за счет государства современный удобный автомобиль, в который они смогут сесть самостоятельно.Во-вторых, бойцам СВО с ампутацией конечностей 20–50 лет. Мы в Комитете по экономической политике Совета Федерации считаем: выдать машину защитнику родины будет экономически выгодно и для государства — человек сможет работать, а не сидеть без дела дома. Например, даже если машина будет стоит около 2 миллионов рублей, боец с инвалидностью сможет сам себя обеспечивать, работать, заниматься реабилитацией. Сейчас он имеет коляску с электроприводом, на которой при всем желание далеко не уедешь — не везде есть доступная среда. Этот вопрос мы рассмотрим в осеннюю сессию при участии российских автопроизводителей и министерств: торговли, экономического развития, труда, здравоохранения.В-третьих, инновация даст толчок развитию отечественного автопрома. Уверен, что отечественные автопроизводители должны задуматься над созданием универсальной машины, которая подойдет в том числе для граждан с инвалидностью. Тем более, у нас есть советский опыт — вспомните отечественные "машины-инвалидки"; мой дед, участник Великой Отечественной войны, с инвалидностью 2 группы ездил на таком авто.Однако сейчас нужна современная и удобная машина — можно даже забрендировать такие автомобили. Когда бойцы СВО будут проезжать по городу, все будут понимать, что за рулем — герой. Такой опыт, например, использовали в свое время при награждении паралимпийцев. Через Олимпийский фонд и другие организации им дарили машины с надписями внутри и снаружи "Олимпийские игры". Людям легко было видеть, что в машине едет спортсмен-призер.При этом, важно понимать, что я не предлагаю выдавать бойцам машины как премию за заслуги. Я считаю, это нужно включить в Постановление Правительства "О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду". Просто расширить этот список — чтобы наряду с протезами, колясками, костылями было техническое средство в виде автомобиля.— Откуда бюджет будет выделяться на такую инициативу?— Это не такие великие деньги, если сравнивать, например, с протезированием. Обычный механический протез ног стоит от 500 тысяч до 4 миллионов рублей — в зависимости от роста человека и нюансов ампутации. Цена бионического протеза руки начинается от 4,5 миллионов. То есть протезно-ортопедическая высокотехнологичная техника — очень дорогое удовольствие.Автомобиль в этом сегменте — крайне маленькие затраты и большой эффект. Уверен, что вместе с Фондом нам удастся многое сделать по этой инициативе, а также продвинуть те проекты, что сейчас у меня в работе.— Вы имеете в виду деятельность по трудоустройству солдат, получивших ранения в СВО?— Да, в том числе. В настоящее время мы проводим анализ в зданиях военкоматов в России на предмет свободного доступа туда бойцов с боевыми травмами для создания комфортных рабочих мест. Ранее министр обороны предложил солдатам, находящимся на контрактах с Минобороны, продолжить свою военную службу в военкоматах РФ. Однако, по моим данным, до последнего время люди с инвалидностью туда не приходили.Это остается актуальным вопросом: необходимо в кратчайшее время приспособить, дооборудовать рабочие места так, чтобы человек с инвалидностью комфортно мог выполнять свои должностные обязанности, находясь в здании военкомата.— Какие еще инициативы планируются в отношении поддержки солдат с инвалидностью?— Во время моих бесед с бойцами в госпиталях, они обращались с просьбой отмены пошлин при восстановлении паспортов. Очень часто во время боевых действий теряется документ. Мы с коллегами оперативно решили это вопрос.16 ноября 2022 года на Пленарном заседании Совета Федерации я выступил с инициативой о необходимости создания непрерывного комплексного сопровождения, включая медико-социальное и физкультурно-оздоровительное, для бойцов, получивших боевые травмы.В мае месяце этого года в Ханты-Мансийском округе по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой мы провели модульные тестовые мероприятия по реабилитации бойцов с боевыми травмами, в том числе тестировали как обычные активные бытовые протезы, так и спортивные протезы. Второй модуль сборов планируем провести в начале сентября — перед тем как создать комплексную систему непрерывной реабилитации, мы всегда апробируем ее на всевозможные риски и так далее.В Ханты-Мансийске в конце мая также открылся филиал государственного фонда "Защитники Отечества", в ближайшее время такие учреждения будут в Нефтеюганске и Сургуте. Основная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех мер поддержки, включая медицинскую, социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, получение технических средств реабилитации и так далее.— Задам насущный вопрос многих россиян: будет ли еще одна мобилизация?— Это вопрос к Министерству обороны России. Зачем гадать? На сегодняшний день государство активно занимается контрактниками. Задача стоит — собрать 400 тысяч контрактников. Это профессиональные бойцы, которые знают, куда идут. Если цифра будет реализована, это станет существенной поддержкой в СВО. Насколько я знаю, многие регионы выполняют план по призыву по контракту.— Что делать со спортсменами, которые выступили против спецоперации или уехали из РФ?— Я очень негативно отношусь к людям, которые не поддержали президента России и выступили против спецоперации. Мы иногда ведем беседы на эту тему с Александром Александровичем Карелиным [Заслуженный российский спортсмен, Герой РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы пяти созывов, член Совета Федерации].Изначально санкции начались с 2016 года, когда олимпийцам и паралимпийцам запретили выступать в Играх: то пропускали под нейтральным флагом, то совсем запрещали принимать участие. Но тогда немного другое было: нас обвиняли в допинге. Хотя мы понимаем, что это была лишь причина не допускать наших спортсменов. Мы боролись, делали все, чтобы ребята выступили, доказали, что они сильные, "чистые" спортсмены — пусть и под нейтральным флагом.Сейчас другая ситуация — весь Запад хочет распада, поражения России, в том числе нивелируя роль нашего спорта. Спорт высшего уровня — это некий государственный имидж. Поэтому то, что российский спортсмен сегодня любыми способами хочет попасть на соревнования и выступить там, для меня недопустимо. Я, мягко говоря, это не одобряю.— Почему?— Спортсменов, готовят за счет государства полностью: они получает зарплату, инвентарь, оборудование, услуги тренера. А потом эти взращённые Россией ребята берут и осуждают свою страну. Они некомпетентны в тех вопросах, которые пытаются комментировать, но имеют наглость выступать с дерзкими антироссийскими заявлениями. Пусть едут в другую страну, и там кормятся.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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