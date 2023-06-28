Сенатор Эдуард Исаков о том, как помочь бойцам СВО и развить российский автопром
17:59 28.06.2023 (обновлено: 21:24 28.06.2023)
В Палате регионов 23 июня выступили с инициативой о допуске к вождению транспорта лиц с парной ампутацией верхних конечностей при наличии необходимых протезов. Об этом изданию Украина.ру рассказал сенатор России, член Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков
Ранее на пленарном заседании депутаты обсудили, почему участники специальной военной операции (СВО) ждут протезы несколько месяцев и как ускорить получение ими необходимых средств реабилитации, по данным "Парламентской газеты".
— Эдуард Владимирович, в проблематику людей с инвалидностью вы погружены еще с 90-х годов, когда занимались реабилитацией людей с инвалидностью и работали старшим тренером-преподавателем по спорту инвалидов в МУ ДОД ДЮСШ "Смена" (г. Югорск). Расскажите, чем вы занимаетесь сейчас?
— Моим первым учеником в те годы был парализованный боец, получивший пулевые ранения на Северном Кавказе. Другие воспитанники-паралимпийцы выступали на чемпионатах России, Европы, мира, начиная с 2000 года.
Сегодня в ежедневном режиме общаюсь с людьми с инвалидностью, являюсь президентом следж-хоккейного клуба "Югра", пятикратного чемпиона России.
Главная задача, которую я ставил на протяжении последних 20 лет и которую продолжаю решать, — создание инклюзивного общества и равных возможностей для людей с инвалидностью в развитии их потенциала.
Как только началась мобилизация, я начал посещать мобилизационные центры и помогать ребятам. Весь год я регулярно приезжаю в новые субъекты, встречаюсь с медперсоналом в военных госпиталях, навещаю наших бойцов, получивших различные ранения и боевые травмы.
— Какие настроения у бойцов в госпиталях и в зоне боевого соприкосновения?
— Ребята все мотивированы, понимают необходимость проведения СВО — ни одного солдата я не встречал, кто выражал сомнения в нашем деле. Те бойцы, которые получили тяжелые ранения, ждут поддержки от государства, но ни на секунду не сожалеют о том, что с ними произошло — они готовы рисковать жизнью ради защиты своей родины.
Ребята, к примеру, говорят: "Эдуард Владимирович, я лишился ноги, посодействуйте, чтобы мне сделали такой протез, чтобы я мог вернуться в строй".
Общался с бойцами из ДНР — один их них в 2016 году получил ранение (в результате лишился ноги), с конца 2017 года протезировался и сейчас снова выполняет боевые задачи.
Доброволец отряда "Барс-13" Ярослав Манцевич — мой ученик и близкий товарищ — у него инвалидность была до 18 лет, а он воюет как ни в чем не бывало. Таких бойцов, с духом, много — страна должна, чем может, им помогать, я уверен. Потому что у нас "всегда гладко было на бумаге, да, забыли про овраги".
— Какие еще вопросы интересуют раненых бойцов?
— У солдат и в госпиталях, и в зоне боевого соприкосновения много жизненно важных вопросов — стараюсь как сенатор их решать; встречаемся, обсуждаем с коллегами, депутатами Государственной Думы.
Если проблема регионального или муниципального уровня, в тесном контакте работаем с главами муниципальных образований и главами регионов. Большинство тем уже легли в законодательную плоскость.
В спецоперации принимают участие бойцы, прежде всего, экономически активные, трудоспособного возраста. К сожалению, довольно часто тяжелые ранения приводят к ампутации нижних или верхних конечностей. Надо понимать, что люди будут последующую жизнь учиться жить в протезах.
Бойцы готовы прикладывать все возможные усилия, чтобы продолжать жить активной полноценной жизнью. Они хотят наравне со всеми иметь доступ к труду, к транспорту — чтобы вести независимый образ жизни и участвовать во всех аспектах жизни.
Для этого ветеранам СВО с парной ампутацией рук при наличии необходимых протезов важно дать право водить транспортное средство. Это позволит им быть мобильными, жить полноценной жизнью, реализовывать свой трудовой потенциал.
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— Сегодня у граждан этой категории нет права на вождение авто?
— К сожалению, на сегодняшний день существующее Постановление Правительства 1604 не позволяет управлять людям с парной ампутацией, а также с деформацией рук.
Бойцы, имеющие водительские удостоверения до участия в СВО и получившие боевые травмы, приведшие к ампутации верхних конечностей, переживают, что, несмотря на высококачественное протезирование, не смогут переобучиться и получить права из-за существующего запрета.
По этому поводу 23 июня я выступил на площадке Фонда "Защитники Отечества" с инициативой о рассмотрении допуска к вождению транспортных средств лиц с парной ампутацией верхних конечностей при наличии соответствующих протезов.
— В чем уникальность этой инициативы по сравнению с имеющимися законопроектами?
— Во-первых, как я уже сказал, это позволит людям, вставшим на защиту нашей родины и получившим боевые травмы, быть более мобильными. Кроме этого, я считаю, что ветераны СВО заслуживают иметь возможность получить за счет государства современный удобный автомобиль, в который они смогут сесть самостоятельно.
Во-вторых, бойцам СВО с ампутацией конечностей 20–50 лет. Мы в Комитете по экономической политике Совета Федерации считаем: выдать машину защитнику родины будет экономически выгодно и для государства — человек сможет работать, а не сидеть без дела дома.
Например, даже если машина будет стоит около 2 миллионов рублей, боец с инвалидностью сможет сам себя обеспечивать, работать, заниматься реабилитацией. Сейчас он имеет коляску с электроприводом, на которой при всем желание далеко не уедешь — не везде есть доступная среда.
Этот вопрос мы рассмотрим в осеннюю сессию при участии российских автопроизводителей и министерств: торговли, экономического развития, труда, здравоохранения.
В-третьих, инновация даст толчок развитию отечественного автопрома. Уверен, что отечественные автопроизводители должны задуматься над созданием универсальной машины, которая подойдет в том числе для граждан с инвалидностью.
Тем более, у нас есть советский опыт — вспомните отечественные "машины-инвалидки"; мой дед, участник Великой Отечественной войны, с инвалидностью 2 группы ездил на таком авто.
Однако сейчас нужна современная и удобная машина — можно даже забрендировать такие автомобили. Когда бойцы СВО будут проезжать по городу, все будут понимать, что за рулем — герой.
Такой опыт, например, использовали в свое время при награждении паралимпийцев. Через Олимпийский фонд и другие организации им дарили машины с надписями внутри и снаружи "Олимпийские игры". Людям легко было видеть, что в машине едет спортсмен-призер.
При этом, важно понимать, что я не предлагаю выдавать бойцам машины как премию за заслуги. Я считаю, это нужно включить в Постановление Правительства "О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду".
Просто расширить этот список — чтобы наряду с протезами, колясками, костылями было техническое средство в виде автомобиля.
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— Откуда бюджет будет выделяться на такую инициативу?
— Это не такие великие деньги, если сравнивать, например, с протезированием. Обычный механический протез ног стоит от 500 тысяч до 4 миллионов рублей — в зависимости от роста человека и нюансов ампутации. Цена бионического протеза руки начинается от 4,5 миллионов.
То есть протезно-ортопедическая высокотехнологичная техника — очень дорогое удовольствие.
Автомобиль в этом сегменте — крайне маленькие затраты и большой эффект. Уверен, что вместе с Фондом нам удастся многое сделать по этой инициативе, а также продвинуть те проекты, что сейчас у меня в работе.
— Вы имеете в виду деятельность по трудоустройству солдат, получивших ранения в СВО?
— Да, в том числе. В настоящее время мы проводим анализ в зданиях военкоматов в России на предмет свободного доступа туда бойцов с боевыми травмами для создания комфортных рабочих мест.
Ранее министр обороны предложил солдатам, находящимся на контрактах с Минобороны, продолжить свою военную службу в военкоматах РФ. Однако, по моим данным, до последнего время люди с инвалидностью туда не приходили.
Это остается актуальным вопросом: необходимо в кратчайшее время приспособить, дооборудовать рабочие места так, чтобы человек с инвалидностью комфортно мог выполнять свои должностные обязанности, находясь в здании военкомата.
— Какие еще инициативы планируются в отношении поддержки солдат с инвалидностью?
— Во время моих бесед с бойцами в госпиталях, они обращались с просьбой отмены пошлин при восстановлении паспортов. Очень часто во время боевых действий теряется документ. Мы с коллегами оперативно решили это вопрос.
16 ноября 2022 года на Пленарном заседании Совета Федерации я выступил с инициативой о необходимости создания непрерывного комплексного сопровождения, включая медико-социальное и физкультурно-оздоровительное, для бойцов, получивших боевые травмы.
В мае месяце этого года в Ханты-Мансийском округе по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой мы провели модульные тестовые мероприятия по реабилитации бойцов с боевыми травмами, в том числе тестировали как обычные активные бытовые протезы, так и спортивные протезы.
Второй модуль сборов планируем провести в начале сентября — перед тем как создать комплексную систему непрерывной реабилитации, мы всегда апробируем ее на всевозможные риски и так далее.
В Ханты-Мансийске в конце мая также открылся филиал государственного фонда "Защитники Отечества", в ближайшее время такие учреждения будут в Нефтеюганске и Сургуте. Основная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех мер поддержки, включая медицинскую, социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, получение технических средств реабилитации и так далее.
— Задам насущный вопрос многих россиян: будет ли еще одна мобилизация?
— Это вопрос к Министерству обороны России. Зачем гадать? На сегодняшний день государство активно занимается контрактниками. Задача стоит — собрать 400 тысяч контрактников. Это профессиональные бойцы, которые знают, куда идут.
Если цифра будет реализована, это станет существенной поддержкой в СВО. Насколько я знаю, многие регионы выполняют план по призыву по контракту.
— Что делать со спортсменами, которые выступили против спецоперации или уехали из РФ?
— Я очень негативно отношусь к людям, которые не поддержали президента России и выступили против спецоперации. Мы иногда ведем беседы на эту тему с Александром Александровичем Карелиным [Заслуженный российский спортсмен, Герой РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы пяти созывов, член Совета Федерации].
Изначально санкции начались с 2016 года, когда олимпийцам и паралимпийцам запретили выступать в Играх: то пропускали под нейтральным флагом, то совсем запрещали принимать участие.
Но тогда немного другое было: нас обвиняли в допинге. Хотя мы понимаем, что это была лишь причина не допускать наших спортсменов. Мы боролись, делали все, чтобы ребята выступили, доказали, что они сильные, "чистые" спортсмены — пусть и под нейтральным флагом.
Сейчас другая ситуация — весь Запад хочет распада, поражения России, в том числе нивелируя роль нашего спорта. Спорт высшего уровня — это некий государственный имидж. Поэтому то, что российский спортсмен сегодня любыми способами хочет попасть на соревнования и выступить там, для меня недопустимо. Я, мягко говоря, это не одобряю.
— Почему?
— Спортсменов, готовят за счет государства полностью: они получает зарплату, инвентарь, оборудование, услуги тренера. А потом эти взращённые Россией ребята берут и осуждают свою страну.
Они некомпетентны в тех вопросах, которые пытаются комментировать, но имеют наглость выступать с дерзкими антироссийскими заявлениями. Пусть едут в другую страну, и там кормятся.